O tânără nepaleză care lucrează în Marea Britanie de doi ani s-a filmat în timp ce își face bagajul pentru a merge acasă. Videoclipul în care femeia umple o geantă de călătorii cu dulciuri și cadouri a stârnit emoțiile privitorilor, printre care s-au regăsit persoane cu experiențe similare, nevoite să plece din țările natale și să trimită înapoi câștigurile muncii lor.

Tânăra nepaleză Ashmita Shrestha s-a filmat în timp ce umplea bagajul cu dulciuri și cadouri pentru copii, înainte să plece în țara natală, după doi ani pe care i-a petrecut muncind în Marea Britanie.

„Încă 3 zile. În sfârșit, după doi ani, înapoi spre casă”, a scris aceasta în descrierea videoclipului.

Printre cei care au reacționat la imagini se numără și românii.

„Nimic nu e mai bun decât ce aduci tu de afară. Poate să aibă totul acasă, bomboana pe care o dai tu…e cea mai bună”, i-a scris cineva.

„Nici nu știți câte lacrimi sunt în spatele acelor dulciuri. Cât dor și câtă durere”, i-a mai scris cineva pe TikTok.

„Așa am fost cândva și noi”, este un alt mesaj.

Editor : A.C.