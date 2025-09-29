Live TV

Video Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă în Europa se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele

Data actualizării: Data publicării:
o tanara nepaleza imbracata in rosu umple bagajul cu dulciuri
Foto: captură video TikTok @ashmitashrestha1510

O tânără nepaleză care lucrează în Marea Britanie de doi ani s-a filmat în timp ce își face bagajul pentru a merge acasă. Videoclipul în care femeia umple o geantă de călătorii cu dulciuri și cadouri a stârnit emoțiile privitorilor, printre care s-au regăsit persoane cu experiențe similare, nevoite să plece din țările natale și să trimită înapoi câștigurile muncii lor.

@ashmitashrestha1510 3 days to go😊😊 Finally after 2 years going back to home 🏡 #foryoupage #2025 #🇳🇵🇬🇧 #fyp #enjoying_the_song_beats ♬ Mann Saili - Prashant Tamang

Tânăra nepaleză Ashmita Shrestha s-a filmat în timp ce umplea bagajul cu dulciuri și cadouri pentru copii, înainte să plece în țara natală, după doi ani pe care i-a petrecut muncind în Marea Britanie. 

„Încă 3 zile. În sfârșit, după doi ani, înapoi spre casă”, a scris aceasta în descrierea videoclipului. 

Printre cei care au reacționat la imagini se numără și românii. 

„Nimic nu e mai bun decât ce aduci tu de afară. Poate să aibă totul acasă, bomboana pe care o dai tu…e cea mai bună”, i-a scris cineva. 

„Nici nu știți câte lacrimi sunt în spatele acelor dulciuri. Cât dor și câtă durere”, i-a mai scris cineva pe TikTok. 

„Așa am fost cândva și noi”, este un alt mesaj. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, în direct la Digi24: „Sunt bani de pensii și salarii”
militari romani
MApN schimbă legile apărării. Câți bani vor câștiga românii care...
bancnote de 100 de lei
DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară...
moldova-ue-1536x860
Viziunea pro-UE a câștigat alegerile din R. Moldova, dar obstacolele...
Ultimele știri
AUR felicită partidul obscur intrat în Parlamentul R. Moldova și îndeamnă Chișinăul să voteze unirea cu România
Anchetă a polițiștilor la Constanța după ce un elev de clasa a III-a ar fi fost mușcat în zona genitală de un coleg
Alexandru Nazare, mesaj după publicarea proiectului de rectificare: „Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
andrew tate
Andrew Tate nu va fi urmărit penal pentru acuzațiile de abuz formulate împotriva sa într-un proces civil din Marea Britanie
vladimir putin
„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Cum l-a descris fosta șefă a MI5 pe Vladimir Putin
regele charles si printul harry
Întâlnirea dintre prinţul Harry și regele Charles, subiectul unui nou scandal. Cu ce cadou s-a dus prințul acasă
un medic se uita peste o radiografie a creierului
Implantul care a devenit „o condamnare la moarte” pentru o pacientă din Marea Britanie. Cum a ajuns să sufere de o boală incurabilă
Tenth Anniversary Of The London 7/7 Bombings
Nume-surpriză. Cine ar putea prelua conducerea autorității de tranziție post-război în Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile...
Fanatik.ro
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au...
Adevărul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Playtech
Cum să usuci nucile ca să nu mucegăiască. Trucuri pe care le foloseau bunicii
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde...
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Concluzia unui cuplu de români după patru ani în Tenerife: „A fost greu, dar merită. Casa noastră e aici acum”
Newsweek
În ce județe au intrat banii pe cardul de alimente? Ce pensie trebuie să ai ca să primești 125 lei?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu