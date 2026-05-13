Vizita lui Trump la Beijing, privită cu scepticism și pregătită cu măsuri stricte de securitate: „Nu are rost să discutăm nimic”

Yaoji Chaogan, o cantină modestă situată lângă turnurile istorice ale Tobei și Clopotului din Beijing, afișa odată cu mândrie fotografii cu Joe Biden, care a vizitat restaurantul în 2011, pe când era vicepreședinte al Statelor Unite. Vizita lui Biden a devenit virală în China, mass-media lăudând „diplomația tăiețeilor” a acestuia (unul dintre felurile de mâncare comandate de Biden a fost zhajiang mian, un fel tradițional de tăiețeilor din Beijing cu pastă de fasole), relatează The Guardian.

Însă urmele vizitei lui Biden au fost șterse când restaurantul a fost renovat acum câțiva ani. O vizită a unui lider american nu mai este un motiv de mândrie.

„Dacă politicienii americani ar fi cu adevărat inteligenți, nu ar încerca să împiedice progresul Chinei”, a declarat miercuri Liu Cheng, în vârstă de 47 de ani, în restaurant, în timp ce se delecta cu un prânz compus din baozi la abur și salată cu tofu.

Donald Trump a sosit miercuri la Beijing într-o China care a dobândit mai multă încredere în sine în cei nouă ani care au trecut de la ultima sa vizită de stat, din 2017. Deși economia se confruntă cu dificultăți, iar creșterea salariilor a încetinit – ajungând la mai puțin de 2% în termeni reali la Beijing anul trecut –, se observă o intensificare a unui naționalism optimist. Acesta este alimentat de propaganda de stat și de aparenta alunecare a SUA în haos și disfuncționalitate, inclusiv de faptul că țara a reușit să aleagă un lider atât de neconvențional și imprevizibil precum Trump.

Riscurile recente asumate de liderul de la Casa Albă în politica externă, de la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, până la declanșarea unui război cu Iranul, nu au făcut decât să consolideze percepția populației chineze că Statele Unite sunt un factor de instabilitate.

Președintele SUA și-a pierdut farmecul de noutate în China. Dacă odată era considerat un personaj carismatic, acum este văzut ca un lider care ar putea reprezenta o amenințare reală la adresa intereselor chineze, chiar dacă l-a descris pe Xi Jinping, liderul Chinei, drept un „tip extraordinar”.

Liu a spus că, indiferent cine ar fi președintele SUA, „pentru oamenii obișnuiți ca noi, situația este cam aceeași. Înainte de a prelua funcția, președinții SUA pot face declarații foarte radicale, dar odată ajunși la putere, nu au altă opțiune decât să accepte realitatea existenței Chinei”.

El a afirmat că Statele Unite au dificultăți în a accepta realitatea ascensiunii Chinei. Statele Unite „privesc China ca pe o amenințare… Cred că probabil va dura vreo zece ani până când Statele Unite vor accepta acest lucru”.

Liu Chunlei, un șofer de taxi în vârstă de 36 de ani, a declarat că problema independenței Taiwanului creează o ruptură între cele două superputeri. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și se așteaptă ca, în cadrul întâlnirii dintre Xi și Trump de săptămâna aceasta, să facă presiuni asupra Statelor Unite pentru a-și modera sprijinul acordat insulei autonome.

Cu toate acestea, Liu a salutat faptul că Trump este dispus să viziteze Beijingul. „Cu siguranță va contribui la o ușoară îmbunătățire a relațiilor dintre China și SUA… arată că atitudinea sa față de China nu este ostilă”, a spus șoferul.

Pe străzile din Beijing s-au intensificat măsurile de securitate pentru a se asigura că totul decurge cât mai fără probleme. Templul Cerului, un complex religios datând din dinastia Ming, din secolul al XV-lea, este închis vizitatorilor încă de marți, înaintea vizitei programate a lui Trump pentru joi după-amiază.

Templul este un monument important în istoria Beijingului și a Washingtonului. Henry Kissinger l-a vizitat în cadrul unei vizite secrete în China în 1971, călătorie care a deschis calea către stabilirea relațiilor diplomatice oficiale între Statele Unite și China.

Un specialist chinez din Beijing a declarat săptămâna aceasta că Trump dorea să fie perceput, la fel ca Kissinger, drept un pionier în relațiile dintre SUA și China. Totuși, unii chinezi obișnuiți s-au arătat sceptici. Pe platforma de socializare Weibo, un utilizator a scris: „Nu are rost să discutăm nimic cu Trump. O să se răzgândească de îndată ce se întoarce. Ce spune dimineața se poate schimba până după-amiaza”.

