Când secretarul american de Stat, Marco Rubio, a vizitat Ierusalimul luna aceasta, itinerariul stabilit de gazdele sale israeliene a implicat mai mult arheologie decât orice altceva.

În prima zi, Benjamin Netanyahu l-a dus pe Rubio în subteran la săpăturile din apropierea Zidului Plângerii. În a doua zi, prim-ministrul israelian i-a făcut vizitatorului său american onoarea de a inaugura un tunel săpat sub un cartier palestinian, de-a lungul unei străzi din epoca romană supranumită Drumul Pelerinajului, într-un parc arheologic „Orașul lui David” înființat de o organizație de coloniști israelieni.

Ambele evenimente au avut scopul de a sublinia rădăcinile evreiești ale Ierusalimului și statutul său de „capitală eternă și nedivizibilă”, a subliniat Netanyahu.

În timp ce Rubio se afla în acest tur al Ierusalimului antic, avioanele israeliene au bombardat cel mai important depozit de artefacte antice din orașul Gaza, distrugând trei decenii de muncă arheologică, potrivit The Guardian.

Bătălia pentru istorie face parte din lupta mai amplă israeliano-palestiniană. Oficiali ai Autorității Israeliene pentru Antichități au urmărit trupele israeliene în zonele ocupate în căutarea unor artefacte.

Însă această luptă a fost rareori atât de evidentă ca în ultima lună. Turneul lui Rubio a fost conceput pentru a sublinia o istorie iudeo-creștină comună, axată pe Ierusalim, care leagă baza evanghelică a Partidului Republican de statul Israel.

Împreună cu soțiile lor, Netanyahu și Rubio au fost însoțiți de un bărbat care întruchipează această legătură, Mike Huckabee, un pastor evanghelic baptist, actualul ambasador al SUA în Israel și un susținător necondiționat al expansiunii teritoriale israeliene.

El a spus că „nu există cu adevărat ceva palestinian” și respinge termenul Cisiordania în favoarea utilizării de către dreapta israeliană a termenilor biblici Iudeea și Samaria pentru teritoriul ocupat.

Prin organizarea unui turneu care prezenta fundațiile sale ca fiind în întregime evreiești, Netanyahu și Huckabee au căutat să consolideze argumentul istoric pentru controlul total israelian asupra Ierusalimului, mai degrabă decât un oraș divizat care ar ieși din orice acord de pace israeliano-palestinian.

Netanyahu și-a dedicat cariera politică distrugerii oricărei posibilități de creare a unui stat palestinian și acum are aliați cu participații majoritare în administrația americană. Atașamentul său față de o soluție cu două state este neregulat, dar multe figuri influente din cadrul acesteia ar susține anexarea israeliană la scară largă a Cisiordaniei.

Pentru a susține căutarea cuceririi absolute a Israelului ca soluție la conflictul din Orientul Mijlociu, spun arheologii independenți, Netanyahu și susținătorii săi americani încearcă să construiască o istorie lipsită de toate complexitățile unui teritoriu care a fost disputat și împărtășit de-a lungul mileniilor.

Rubio a numit tunelul „Drumul Pelerinajului” „probabil unul dintre cele mai importante situri arheologice de pe planetă”. Acesta urmează traseul unui drum din secolul I care ducea la situl cunoscut de evrei drept Muntele Templului și de musulmani drept Haram al-Sharif.

Grupul de coloniști Elad, care a înființat situl arheologic Orașul lui David pe terenuri palestiniene expropriate în districtul Silwan, a prezentat drumul ca fiind ruta urmată de evrei către templu în timpul vieții lui Iisus Hristos.

Întreprinderea a fost declarată ilegală de ONU, pentru că a fost construită pe teritoriul ocupat, ca parte a unui efort mai amplu de deposedare a palestinienilor, iar o comisie de anchetă a ONU a denunțat anul trecut utilizarea arheologiei în scopuri politice.

„În ciuda istoriei sale bogate și eterogene, narațiunea prezentată la situl Cetății lui David se concentrează doar pe istoria evreiască a sitului... ignorând toate celelalte perioade și culturi”, a declarat comisia.

Alon Arad, șeful unui grup independent de arheologi, Emek Shaveh, a subliniat că tunelul „Drumul Pelerinajului” fusese deja deschis o dată, în primul mandat al lui Donald Trump, de către primul său ambasador în Israel, David Friedman, folosind un baros pentru a dărâma un zid în 2019.

„Tot acest festival este acum complet bizar”, a spus Arad. „Faptul că coloniștii, evangheliștii și alți americani de dreapta s-au găsit unii pe alții nu este o noutate. Dar această ceremonie este doar o arheologie proastă și încă o dovadă că întregul proiect al parcului arheologic Orașul David nu are nicio legătură nici cu arheologia, nici cu patrimoniul,” a adăugat el.

O structură mare din piatră, în trepte, de pe sit, a fost revendicată de unii arheologi drept Orașul biblic al lui David, dar afirmația este aprins contestată. Arad acuză, de asemenea, organizația Elad că folosește metode discreditate.

„Arheologii au încetat să mai sape tuneluri la începutul secolului al XX-lea”, a spus el. „Faptul că excavează tuneluri sub casele oamenilor fără permisiunea lor face ca toată această chestiune să fie o arheologie proastă. Odată ce excavezi un tunel, ai o perspectivă foarte îngustă. Această întreagă promovare a Drumului Pelerinajului este o încercare de a iudeiza întreaga moștenire a acestei regiuni. Este cel mai bun exemplu al termenului «viziune de tunel» (n.r. joc de cuvinte, trimitere la viziune îngustă).”

Emek Shaveh a denunțat, de asemenea, bombardamentul israelian asupra depozitului arheologic din orașul Gaza de duminică, în timp ce Rubio era ghidat în jurul Zidului Plângerii.

„De la începutul războiului, Israelul a deteriorat sau distrus sute de situri și artefacte culturale protejate”, a declarat grupul într-un comunicat. „Depozitul conținea aproximativ 30 de ani de muncă arheologică în Fâșia Gaza și adăpostea zeci de mii de obiecte. Unele au fost îndepărtate, dar multe au fost distruse.”

IDF le-a dat arheologilor palestinieni și școlii franceze École Biblique, care susține situl, trei zile pentru a goli depozitul înainte ca acesta să fie bombardat, dar a fost timp doar pentru a îndepărta o parte din artefacte într-un singur convoi de camioane.

„Nu ne-am putut întoarce pentru o a doua misiune din cauza lipsei de camioane și a disponibilității oamenilor și, în principal, din cauza pericolului, așa că unele dintre artefacte s-au pierdut”, a declarat un oficial de la École Biblique.

Depozitul fusese ocupat de forțele israeliene într-o ofensivă de la începutul anului trecut, când, a spus oficialul, angajaților Autorității Israeliene pentru Antichități li s-a permis să îl inspecteze, încălcând dreptul internațional. Cu acea ocazie, un val de indignare la nivel mondial a împiedicat un plan de îndepărtare a unora dintre artefacte.

Unele dintre obiectele pe care arheologii au reușit să le scoată înainte de bombardament au fost sparte în timp ce erau transportate în camioane descoperite, singurele tipuri permise de armata israeliană. Acum se află într-o locație nedivulgată, unde sunt expuse intemperiilor.

Departamentul militar israelian care se ocupă de teritoriile ocupate, Cogat, a emis o declarație în care a afirmat că a facilitat misiunea de salvare, pe care a descris-o drept „transferul de artefacte arheologice rare, mozaicuri și ceramică ale comunității creștine din Gaza”.

De fapt, artefactele proveneau din mai multe perioade, fiind legate de mai multe civilizații și credințe. „Este o caracterizare ciudată”, a spus Arad. „Nu știu care a fost motivația Cogat. Pot doar să presupun că este pentru că Israelul încă încearcă să-și mențină relațiile externe cu biserica evanghelistă creștină din Statele Unite.”

