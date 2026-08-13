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Vladimir Putin a vizitat Insulele Kurile, teritoriu disputat cu Japonia. Tokio protestează

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Vector map of the Russian Kuril Islands
Harta insulelor Kurile, disputate de Rusia și Japonia. Foto: Profimedia
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Preşedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat pe Iturup, una dintre insulele arhipelagului Kurile, revendicate atât de Moscova, cât şi de Tokio, a relatat joi agenţia de presă rusă TASS.

Ministrul japonez de Externe Toshimitsu Motegi a protestat faţă de eveniment.

După cel de-Al Doilea război Mondial, Japonia şi URSS nu au încheiat un tratat de pace, în special din cauza disputei teritoriale privind insulele situate în apropiere de insula Hokkaido, cea mai nordică din cele patru componente principale ale arhipelagului nipon.

Putin a apărut în imagini televizate din insula Iturup (numită de japonezi Etorofu) unde a vizitat o fabrică de prelucrare a peştelui şi a discutat amical cu un grup de localnici.

„Ce vreme plăcută aveţi aici, ca într-o staţiune!” a spus preşedintele. O femeie i-a replicat: „Credeam că dumneavoastră aţi aranjat asta!”.

Kurilele au în prezent o populaţie de 20.000 de cetăţeni ruşi; pe lângă poziţia strategică a arhipelagului, sunt importante şi resursele naturale - aur, argint şi zone de pescuit bogate. URSS a ocupat insulele după ce în cel de-Al Doilea Război Mondial a declarat război Japoniei abia în 8 august 1945, după lansarea bombei atomice americane la Hiroshima şi cu numai şase zile înainte de încetarea oficială a conflictului.

Fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev a făcut două vizite în Kurile - în 2010, în timpul mandatului la Kremlin ca înlocuitor al lui Putin şi în 2019 ca şef al guvernului de la Moscova, provocând iritare la Tokio.

După 2022, când Rusia a invadat Ucraina, Japonia a devenit mai vehementă în contestarea ocupaţiei ruse, succesoare a celei sovietice. Motegi a declarat acum că „teritoriile de nord, inclusiv Etorofu, sunt un teritoriu inerent al Japoniei, atât istoric cât şi conform legislaţiei internaţionale” şi a adăugat că „Japonia protestează vehement împotriva acestei vizite”.

Situate între peninsula rusă Kamceatka şi insula japoneză Hokkaido, Insulele Kurile se află în centrul unui litigiu teritorial care otrăveşte de zeci de ani relaţiile dintre cele două ţări.

Japonia revendică patru insule situate în sudul arhipelagului - Iturup, Kunashir, Shikotan şi insuliţele Habomai -, pe care le denumeşte „Teritoriile de Nord”. Acestea sunt administrate de Rusia încă de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Acest conflict reprezintă principalul obstacol în calea semnării unui tratat de pace oficial între Moscova şi Tokio. La mai bine de 80 de ani de la capitularea Japoniei în 1945, cele două ţări încă nu au încheiat oficial pacea.

Editor : Ș.R.

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