Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără întreruperi petrol” Indiei. Cum l-a descris Narendra Modi pe liderul rus

Preşedintele Vladimir Putin, primit vineri de premierul indian Narendra Modi, a susținut că Rusia va continua „să livreze fără întrerupere petrol" Indiei, relatează AFP, conform Agerpres.

„Rusia furnizează în mod fiabil petrol, gaz, cărbune şi toate acestea sunt necesare dezvoltării energetice a Indiei", a explicat Putin.

„Suntem gata să continuăm să livrăm fără întrerupere de petrol pentru economia indiană în creştere rapidă", a mai spus preşedintele rus, în timp ce şeful guvernului indian se află sub presiunea SUA pentru a înceta achiziţiile de produse petroliere ruse, în plin război în Ucraina.

Cei doi lideri, ale căror ţări sunt dotate cu arme nucleare întreţin relaţii economice, diplomatice şi militare strânse după Războiul Rece, au demarat joi seara discuţii în capitala indiană.

Narendra Modi a dispus să fie întins covorul roşul pentru oaspetele său, întâmpinându-l el însuşi joi seara pe aeroportul din New Delhi şi oferindu-i un dineu privat.

Vineri, el i-a mulţumit liderului de la Kremlin pentru„angajamentul său de neclintit faţă de India" şi a dat asigurări că „securitatea energetică este un pilon solid al parteneriatului indo-rus".

Chiar dacă Modi a făcut o referire la sectorul nuclear civil, el nu evocat însă energiile fosile.

„Am convenit aspra unei cooperări economice până în 2030", a spus premierul indian după parafarea unor acorduri în domeniile sănătăţii, transportului maritim sau al chimiei.

Ar urma să fie semnate și alte acorduri, în special în materie de armament, New Delhi fiind unul dintre cei mai importanţi importatori de arme din lume.

Modi l-a descris joi seara pe Putin drept „un prieten adevărat" şi s-a arătat optimist în legătură cu o soluţionare paşnică a războiului. „Trebuie să revenim pe drumul păcii", a insistat el.

„Mulţumesc pentru eforturile dvs pentru găsirea unei soluţii la această situaţie", i-a răspuns Putin, lăudând „relaţiile istoric profunde" şi „de foarte mare încredere în cooperarea militară şi tehnică" dintre India şi Rusia.

Citește și:

Petrol, apărare şi geopolitică. Mizele vizitei lui Vladimir Putin în India

Suferă Putin de disonanță cognitivă? Patru citate contradictorii: „N-am început războiul” versus „Am început războiul prea târziu”

Editor : A.M.G.