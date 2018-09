Volk: Putin i-ar fi sugerat atât lui Obama, cât și lui Trump împărțirea lumii în „zone de responsabilitate”

Rusia consideră că are dreptul să decidă soarta ţărilor vecine şi a altor popoare, fie că este vorba de Ucraina, Republica Moldova, Georgia sau orice alt stat, a declarat emisarul special al SUA pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, Kurt Volker, într-un interviu acordat luni postului de radio rusesc Eho Moskvî (de opoziţie) şi citat marţi de numeroase media ucrainene, între care agenţia de presă Unian şi postul de televiziune TSN.





Volker a făcut această declaraţie la solicitarea Eho Moskvî de a-şi expune opinia cu privire la ''propunerea'' făcută de preşedintele Vladimir Putin atât fostului preşedinte democrat american Barack Obama, cât şi actualului lider de la Casa Albă, republicanul Donald Trump, privind împărţirea lumii în ''zone de responsabilitate'' (sfere de influenţă), potrivit Agerpres.



''Aceasta reflectă diferenţa fundamentală de viziune dintre noi. Rusia consideră că are dreptul de a decide soarta ţărilor vecine şi a altor popoare, fie că este vorba de ucraineni, moldoveni, georgieni sau oricine altcineva. În timp ce SUA şi Europa împărtăşesc poziţia stabilită în toate bazele juridice despre care am vorbit (Acordul de la Helsinki şi Actul fundamental Rusia-NATO), care rezidă în faptul că toate aceste popoare au dreptul să ia propriile decizii'', a subliniat emisarul american.



Potrivit lui Volker, ucrainenii, georgienii, moldovenii şi alţii trebuie să decidă singuri soarta propriei ţări.



''Nu există nicio îndoială că în aceste ţări există probleme. Şi în interiorul Ucrainei sunt probleme politice, care trebuie rezolvate. În Georgia, bunăoară, este necesar să fie rezolvate problemele etnice şi politice, dar ele trebuie soluţionate prin mijloace constituţionale legale în fiecare din aceste state şi nu prin amestec din afară şi ocuparea teritoriului lor'', a menţionat trimisul special al Departamentului de Stat pentru Ucraina.



Referitor la conflictul din estul Ucrainei, emisarul american nu s-a ferit să afirme că în regiunile Doneţk şi Lugansk se află trupe ruseşti şi că acestea sunt ''ocupate'' de Federaţia Rusă. ''Noi am studiat foarte atent această problemă. Avem informaţii foarte documentate despre comandanţii (ruşi), lanţul de comandă, tipurile de trupe, finanţare şi numărul de soldaţi din armata regulată rusă, numărul de unităţi specializate'' care acţionează în estul Ucrainei, a indicat Volker în interviul acordat redactorului şef al Echo Moskvî, Aleksei Venediktov. În acelaşi timp, diplomatul american a admis că majoritatea militarilor ruşi care luptă de partea rebelilor sunt militari pe bază de contract, conform aceluiaşi interviu postat pe pagina web a postului respectiv de radio.

