Live TV

Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia

Data publicării:
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Din articol
Ce arată și ce ascund cifrele oficiale

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut public în această săptămână un nou bilanț al pierderilor suferite de armata ucraineană în războiul cu Rusia, vorbind despre zeci de mii de soldați uciși pe front. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru presa franceză și vin într-un moment în care negocierile de pace și presiunile internaționale se intensifică.

Numărul soldaților ucraineni uciși pe câmpul de luptă în cei patru ani de război cu Rusia se ridică la 55.000, a declarat președintele Volodimir Zelenski, relatează BBC. El a anunțat această cifră într-un interviu acordat miercuri postului France 2. De asemenea, un număr mare de persoane sunt considerate oficial dispărute, a precizat el.

Deși atât Kievul, cât și Moscova publică periodic estimări privind pierderile părții adverse, ambele evită să ofere detalii despre propriile pierderi. Totuși, BBC a confirmat numele a aproape 160.000 de persoane ucise luptând de partea Rusiei în Ucraina.

Președintele american Donald Trump conduce eforturile de încheiere a războiului declanșat de invazia rusă la scară largă a Ucrainei, la 22 februarie 2022. Trimișii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au purtat joi, pentru a doua zi consecutiv, discuții cu negociatori ruși și ucraineni în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, în încercarea de a definitiva detaliile acordului de pace propus de Statele Unite.

A fost a doua întâlnire trilaterală de acest fel, iar discuțiile au fost „detaliate și productive”, a scris Steve Witkoff pe X, dar „mai este mult de lucru”. Cea mai dificilă problemă rămâne teritoriul, Rusia cerând ca Ucraina să cedeze restul regiunii industriale estice Donbas, pe care Moscova nu o controlează în prezent în totalitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump afirmă frecvent că mii de ucraineni și ruși mor inutil în fiecare săptămână. Agențiile de informații occidentale publică, de asemenea, estimări, însă acestea sunt imposibil de verificat. Ultima dată când Zelenski a oferit date despre pierderile Ucrainei a fost în decembrie 2024, când a estimat numărul morților la 43.000.

Ce arată și ce ascund cifrele oficiale

În interviul acordat televiziunii franceze, el a declarat: „În Ucraina, oficial, numărul soldaților uciși pe câmpul de luptă, fie profesioniști, fie mobilizați, este de 55.000.”

Cifra oficială menționată de Zelenski este considerabil mai mică decât pierderile totale ale Ucrainei. Așa cum a spus chiar el, „un număr mare de persoane” sunt înregistrate ca dispărute.

În urmă cu șase luni, Ministerul de Interne al Ucrainei înregistrase peste 70.000 de persoane oficial dispărute, atât militari, cât și civili, însă defalcarea nu este făcută publică. Cifra reală ar putea fi mai mare, deoarece informațiile privind numărul morților sunt extrem de sensibile și influențează moralul populației.

În toată Ucraina, mormintele militare sunt vizibile în toate cimitirele, marcate cu steagurile naționale albastru și galben. Adesea, pe pietrele funerare este gravată imaginea soldatului în uniformă.

Un nou acord privind schimbul de prizonieri a fost încheiat în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, a anunțat Witkoff. Acesta prevede schimbul a 314 prizonieri, „primul astfel de schimb din ultimele cinci luni”, a spus el.

„Deși mai este mult de lucru, pași precum acesta demonstrează că angajamentul diplomatic susținut produce rezultate concrete și avansează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, a adăugat Witkoff.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kapustin iar rusia
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik
militari ucraineni
Trei responsabili militari ucraineni au fost interzişi în Ungaria, pe motiv că ar fi implicaţi în recrutări forţate
Donald trump și Xi Jinping
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta
Vladimir Putin și Donald Trump
Apelul NATO după expirarea tratatului de control al armelor nucleare între SUA și Rusia
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către Kiev. Witkoff: Schimb de prizonieri convenit
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută...
george simion cu o sapca rosie maga in mana
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
exercitii militare smardan
Exerciții româno-americane la Smârdan. Nicușor Dan: „Activitățile...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, mesaj pentru Guvern după întâlnirea cu Isaac Herzog în Israel: „Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită”
Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Mesajul vedetei după aflarea sentinței
Facilități fiscale pentru investiții și piața de capital, în pachetul de relansare economică. Nazare: „Vrem să încurajăm listările”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului a dat vestea cea mare
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Ellen Pompeo, mesaj public pentru Eric Dane, fostul ei coleg din „Grey's Anatomy”: Sunt foarte mândră de...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...