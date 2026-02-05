Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut public în această săptămână un nou bilanț al pierderilor suferite de armata ucraineană în războiul cu Rusia, vorbind despre zeci de mii de soldați uciși pe front. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru presa franceză și vin într-un moment în care negocierile de pace și presiunile internaționale se intensifică.

Numărul soldaților ucraineni uciși pe câmpul de luptă în cei patru ani de război cu Rusia se ridică la 55.000, a declarat președintele Volodimir Zelenski, relatează BBC. El a anunțat această cifră într-un interviu acordat miercuri postului France 2. De asemenea, un număr mare de persoane sunt considerate oficial dispărute, a precizat el.

Deși atât Kievul, cât și Moscova publică periodic estimări privind pierderile părții adverse, ambele evită să ofere detalii despre propriile pierderi. Totuși, BBC a confirmat numele a aproape 160.000 de persoane ucise luptând de partea Rusiei în Ucraina.

Președintele american Donald Trump conduce eforturile de încheiere a războiului declanșat de invazia rusă la scară largă a Ucrainei, la 22 februarie 2022. Trimișii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au purtat joi, pentru a doua zi consecutiv, discuții cu negociatori ruși și ucraineni în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, în încercarea de a definitiva detaliile acordului de pace propus de Statele Unite.

A fost a doua întâlnire trilaterală de acest fel, iar discuțiile au fost „detaliate și productive”, a scris Steve Witkoff pe X, dar „mai este mult de lucru”. Cea mai dificilă problemă rămâne teritoriul, Rusia cerând ca Ucraina să cedeze restul regiunii industriale estice Donbas, pe care Moscova nu o controlează în prezent în totalitate.

Trump afirmă frecvent că mii de ucraineni și ruși mor inutil în fiecare săptămână. Agențiile de informații occidentale publică, de asemenea, estimări, însă acestea sunt imposibil de verificat. Ultima dată când Zelenski a oferit date despre pierderile Ucrainei a fost în decembrie 2024, când a estimat numărul morților la 43.000.

Ce arată și ce ascund cifrele oficiale

În interviul acordat televiziunii franceze, el a declarat: „În Ucraina, oficial, numărul soldaților uciși pe câmpul de luptă, fie profesioniști, fie mobilizați, este de 55.000.”

Cifra oficială menționată de Zelenski este considerabil mai mică decât pierderile totale ale Ucrainei. Așa cum a spus chiar el, „un număr mare de persoane” sunt înregistrate ca dispărute.

În urmă cu șase luni, Ministerul de Interne al Ucrainei înregistrase peste 70.000 de persoane oficial dispărute, atât militari, cât și civili, însă defalcarea nu este făcută publică. Cifra reală ar putea fi mai mare, deoarece informațiile privind numărul morților sunt extrem de sensibile și influențează moralul populației.

În toată Ucraina, mormintele militare sunt vizibile în toate cimitirele, marcate cu steagurile naționale albastru și galben. Adesea, pe pietrele funerare este gravată imaginea soldatului în uniformă.

Un nou acord privind schimbul de prizonieri a fost încheiat în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, a anunțat Witkoff. Acesta prevede schimbul a 314 prizonieri, „primul astfel de schimb din ultimele cinci luni”, a spus el.

„Deși mai este mult de lucru, pași precum acesta demonstrează că angajamentul diplomatic susținut produce rezultate concrete și avansează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, a adăugat Witkoff.

Editor : M.I.