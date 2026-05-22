Volodimir Zelenski va participa la summitul anual al NATO de la Ankara, confirmă Rutte

Mark Rutte și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la summitul anual al NATO care va avea loc în iulie, la Ankara, a confirmat secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Participarea liderului ucrainean vine într-un context tensionat, marcat de divergențe cu administrația Trump privind războiul din Iran și sprijinul acordat Ucrainei.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost invitat să participe la summitul anual al NATO care va avea loc în iulie, la Ankara, a confirmat vineri secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, relatează Euronews.

„L-am invitat deja. Va fi acolo”, a declarat Rutte într-o conferinţă de presă susţinută după reuniunea miniştrilor de externe desfăşurată în Suedia.

La summitul de anul trecut de la Haga, invitaţia adresată lui Zelenski a fost într-o formă limitată, la cererea administraţiei Trump. Nu este clar la câte dintre sesiunile private ale summitului va participa liderul ucrainean în acest an.

Anul trecut, Casa Albă a insistat să reducă accentul pus pe războiul din Ucraina, iar Washingtonul le-a cerut aliaţilor să se angajeze să aloce 5% din PIB pentru apărare, aceasta devenind tema centrală a întregului summit.

Situaţia contrastează puternic cu summitul NATO din 2024 de la Washington, când, sub administraţia Biden, Zelenski a fost invitat de onoare, iar aliaţii au oferit Kievului garanţii că se află pe o „cale ireversibilă” către aderarea la NATO. Astfel de promisiuni nu mai fac parte din discursul administraţiei Trump.

Reuniunea din Suedia din această săptămână a fost considerată o etapă importantă înaintea summitului liderilor NATO de la Ankara. Secretarul de stat american Marco Rubio, prezent la reuniune, a reiterat nemulţumirea Casei Albe faţă de faptul că aliaţii NATO nu s-au alăturat SUA şi Israelului în războiul cu Iranul.

Vorbind alături de Rutte, Rubio a sugerat că Donald Trump îşi va exprima personal „dezamăgirea” în faţa liderilor aliaţi. El a afirmat că aliaţii vor trebui să răspundă nemulţumirii lui Trump privind lipsa sprijinului în conflictul cu Iranul, spunând că subiectul „va trebui abordat”.

Trump a criticat în repetate rânduri aliaţii NATO după începutul războiului cu Iranul, declanşat pe 28 februarie, când SUA şi Israelul au lansat atacuri surpriză asupra republicii islamice.

Aliaţii nu au fost consultaţi şi nici informaţi despre strategia militară sau obiectivele războiului, iar majoritatea statelor europene au considerat că nu sunt obligate să devină parte a conflictului.

Trump a văzut însă lucrurile diferit şi a criticat dur statele europene şi Canada, pe care le-a numit „laşe”. El le-a reproşat că nu vor să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzitează în mod normal aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol şi gaze.

„Soluţia ar fi redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a scris Trump pe reţelele sociale, descriind-o drept „o simplă manevră militară cu foarte puţine riscuri”, dar susţinând că aliaţii „nu vor să ajute”. „LAŞI”, a scris Trump. „Ne vom aminti!”.

