Voodoo, răpiri și trădare: Povestea loviturii de stat eșuate din Benin și a generalului care a luptat desculț cu o armată de dezertori

Începând din anul 2020, Africa s-a confruntat cu un val de lovituri de stat în țări precum Burkina Faso, Niger, Ciad, Mali, Sudan și Madagascar. Revoltele au dat peste cap relațiile cu Europa și Statele Unite și i-au oferit Rusiei ocazia să trimită mercenari sângeroși care au pus stăpânire pe o parte din resursele minerale ale continentului african. În Benin, o lovitură de stat eșuată a declanșat schimburi de focuri, răpiri, trădări și ritualuri voodoo, într-un interval de 24 de ore în care trădători și loialiști din armată s-au luptat pentru putere.

Generalul Abou Issa ar fi trebuit probabil să își dea seama că are loc o lovitură de stat atunci când un soldat i-a tras un pumn în gură.

Soldatul făcea parte dintr-o unitate specială care a fost trimisă de urgență la casa lui Issa pentru a-l salva în mijlocul nopții de un grup de luptători mascați.

În loc să îl salveze pe general, mai mulți soldați l-au bătut cu patul pușilor până când a rămas inconștient la pământ.

A fost o noapte foarte confuză, plină de incidente stranii și violente, pentru șeful de stat major al armatei din Benin. Cineva a pătruns cu forța în casa lui, a tras cu pușca în direcția soției lui și a lăsat în urmă o femeie rănită mortal la poarta casei.

După ce și-a revenit și a descoperit că se află în spatele unui vehicul blindat, Issa a avut un singur gând: „Credeam că o să mor în ziua aceea”, a relatat el pentru Wall Street Journal.

„S-ar putea să fii următorul pe listă”

Când un grup de soldați din Benin, o țară care se învecinează cu Nigeria, au pătruns în clădirea televiziunii de stat ca să anunțe că au preluat puterea, părea că încă un guvern civil din Africa se va prăbuși.

De când Benin și-a câștigat independența, în 1960, au avut loc mai multe lovituri de stat, însă ultima care s-a încheiat cu succes a fost în 1972.

Amenințarea grupărilor teroriste s-a accentuat în ultimii ani, în timp ce deciziile președintelui Patrice Talon și a aliaților săi politici au devenit tot mai autoritare. Acum, candidaților opoziției le este aproape imposibil să câștige vreun loc în parlament.

În lunile de dinainte de tentativa de lovitură de stat din 7 decembrie 2025, au apărut informații potrivit cărora unii ofițeri din armată s-au răzvrătit împotriva conducerii, iar mai mulți soldați au fost arestați.

Dar, atunci când puciul a fost declanșat cu adevărat, Issa nu și-a dat seama imediat ce se întâmplă.

Issa, soția lui și nepotul lor de patru ani dormeau în pat când au auzi o bubuitură puternică afară. Câteva momente mai târziu, Issa a primit un apel din partea comandantului Gărzii Republicane, forțele responsabile pentru protecția președintelui.

Comandantul Dieudonne Tevoedjre i-a spus lui Issa că niște atacatori au dat buzna în casa generalului care conduce cabinetul militar al președintelui. Situația era haotică și nu se mai știa nimic despre general.

„S-ar putea să fii următorul de pe listă”, l-a avertizat Tevoedjre pe Issa. A avut dreptate.

„Salvatorii” erau, de fapt, chiar cei care au declanșat lovitura de stat

Issa nu știa încă, dar zgomotul care l-a trezit din somn a fost provocat de un atacator înarmat care a pătruns în camera de recepție și a furat un bax de Sprite.

Atacatorii nu au putut să intre în camerele de la etaj, unde Issa se afla împreună cu familia lui, întrucât accesul pe scară era blocat de o ușă de oțel. Soția lui a ieșit pe balcon, însă s-a întors de îndată după ce un glonț s-a înfipt în peretele din spatele ei.

Desculț și îmbrăcat doar în pantaloni scurți, Issa a reușit să găsească pe întuneric pușca sa AK-47 și două încărcătoare cu 30 de cartușe.

În lumina slabă a felinarelor stradale, Issa a zărit doi bărbați înarmați cu fețele acoperite și o mașină oprită la poartă. A îndreptat pușca înspre ei și a tras. Cei doi s-au adăpostit în spatele unui zid și au început să tragă înapoi cu o mitralieră.

În timpul schimbului de focuri, care a durat 45 de minute, Issa a golit un încărcător trăgând în direcția unui grup de aproximativ 10 atacatori.

În timp ce Issa rezista eroic în casa lui, Tevoedjre i-a raportat comandantului Gărzii Naționale, colonelul Faizou Gomina, asaltul în desfășurare asupra generalilor.

Gomina a chemat unitatea de elită QRF, o forță de reacție rapidă pregătită să răspundă în situații de urgență, și le-a ordonat să contraatace. Cei care au pus la cale lovitura de stat au anticipat acest lucru – ofițerul aflat în serviciu în noaptea atacului, căpitanul Ousmane Samary, era unul dintre puciști.

Mai mult, Samary era chiar unul dintre atacatorii care au încercat să pătrundă cu forța în casa lui Issa. După ce au fost chemați de Gomina, aceștia s-au întors la baza QRF cu un nou plan: Samary avea să formeze un grup format din soldații dezertori, cu care urma să se întoarcă acasă la Issa pentru a-l răpi sub pretextul că au venit să îl salveze.

„Domnule, nu aveți de ales!”

În mașina de la poartă, Issa a văzut o femeie cu un bebeluș în brațe – era fiica generalului Bertin Bada, șeful cabinetului militar al președintelui. Ea fusese răpită împreună cu mama ei, care zăcea acum nemișcată în mașină.

Când comandantul forțelor speciale din Benin și, totodată, liderul puciului, colonelul Pascal Tigri, a ajuns la baza QRF, Gomina l-a informat că „suntem atacați”, neștiind că protejatul lui era de fapt de vină pentru tot haosul provocat în acea noapte.

În loc să îl escorteze înspre biroul său, soldații lui Tigri l-au închis într-o cameră din casa unuia dintre conspiratori.

„Mi-e rușine când vă văd”, i-a spus Tigri lui Gomina. „Îmi dau seama că aveați multă încredere în mine și poate părea că v-am trădat.”

„Bineînțeles că m-ai trădat”, a răspuns Gomina.

Când Samary a ajuns acasă la Issa cu trei blindate și două camionete, erau deja acolo și câteva ambulanțe și mașini de poliție. Issa a crezut că soldații veniseră să îl salveze.

Soldații i-au cerut lui Issa să meargă la baza QRF din motive de siguranță. Issa a refuzat, însă o voce din spatele lui i-a spus: „Domnule, nu aveți de ales.”

Neobișnuit să fie contrazis de un soldat, Issa s-a întors să vadă cine i-a vorbit, însă a primit un pumn în față, în timp ce alți câțiva soldați au tăbărât pe el și l-au bătut cu patul puștilor.

Puterile supranaturale ale generalului și ouăle de găină care îndepărtează magia

Cu toate că au reușit să îl prindă atât pe Issa, cât și pe Gomina, soldaților le era teamă de general, despre care credeau că avea puteri întunecate cu care a reușit să supraviețuiască atacului inițial.

Astfel de credințe sunt obișnuite într-o țară care a dat naștere religiei voodoo. „Dacă aveam puteri magice, nu aș fi fost aici, acum”, le-a spus Issa soldaților.

Ca să se asigure totuși că nu au de-a face cu puteri supranaturale, soldații au spart două ouă de găină deasupra capului lui Issa și au împrăștiat conținutul pe tot corpul său – metoda tradițională pentru înlăturarea puterilor magice.

Issa a aflat apoi de la Gomina că are loc o lovitură de stat și că liderul operațiunii este Tigri.

Cei doi au fost transportați cu o camionetă înspre nord. La un moment dat, sergentul care conducea grupul a primit un apel din partea liderilor rebeliunii în care i s-a transmis să treacă granița cu Nigeria, să îi execute pe cei doi prizonieri și să scape de cadavre.

În același timp, Tigri și soldații lui încercau să îl prindă și pe președintele țării, Talon, și să ocupe instituțiile de stat strategice. Liderul Gărzii Republicane, Tevoedjre, și-a dat seama că el este singurul care nu fusese luat încă la țintă de complotiști.

Rebelii ocupă televiziunea de stat. Manifestul puciștilor

După un schimb de focuri cu cei peste 100 de soldați ai Gărzii Republicane care îl apărau pe președintele țării, rebelii au fost nevoiți să se retragă și s-au îndreptat înspre televiziunea de stat.

Opt dintre ei și-au prezentat manifestul în fața camerelor în încercarea de a declanșa o revoltă populară.

Samary a citit o serie de critici aduse la adresa actualei conduceri, de la eșecul guvernului de a învinge forțele al-Qaeda din Benin și până la reducerea subvențiilor pentru dializa renală.

Samary s-a plâns de felul în care erau tratați profesorii și fermierii și i-a acuzat pe ofițerii de top că promovează „anumiți soldați în detrimentul altora mai merituoși”.

Noul Comitet Militar pentru Reconstrucție avea să își asume puterile statului, iar Tigri avea să devină președintele țării, a anunțat Samary.

Rebelii au lansat apoi o ultimă tentativă de a întoarce soarta loviturii lor de stat eșuate, prin ocuparea aeroportului Cotonou, însă loialiștii au oprit atacul.

Intervenția militară a Nigeriei și eliberarea generalului răpit

Pentru a-i îndepărta pe complotiști din baza QRF, președintele Talon a apelat la ajutorul Nigeriei, care a intervenit cu avioane militare braziliene Super Tucano, drone și rachete.

La ora 18:30, în aceeași zi în care lovitura de stat a fost declanșată, președintele Talon a anunțat că tentativa de lovitură de stat a eșuat și că îi vor aduce înapoi acasă pe toți cei răpiți.

Inițial, cei care i-au răpit pe Issa și Gomina au vrut să ducă la capăt ordinul primit și să îi execute pe cei doi în Nigeria, dar nu au reușit să treacă granița. La aproape 24 de ore de când au fost trase primele gloanțe, răpitorii și-au pierdut speranțele că lovitura de stat va mai avea succes.

Generalul i-a asigurat pe răpitorii săi că face diferența între cei care au condus operațiunea și soldații care le-au urmat ordinele. „Nu vă blamez pe voi”, a spus Issa.

„Unde vreți să vă lăsăm?” l-a întrebat sergentul. Dimineața următoare, Franța a trimis un avion cu care Issa și Gomina s-au întors în Cotonou.

Unii dintre soldații care au luptat de partea rebelilor credeau că vânează teroriști

Issa, Gomina, Tevoedjre și Bada au fost promovați după acest incident. Comandanții loialiști estimează că grupul conspiraționiștilor era format din câțiva lideri și în jur de 40 de subalterni.

Mulți dintre cei peste 100 de soldați care au participat la această acțiune nu știau că misiunea lor era, de fapt, să răstoarne guvernul. Unii dintre ei credeau că vânează un terorist.

Oficialii din Benin suspectează că Tigri, Samary și sergentul care ar fi trebuit să îi execute pe Issa și Gomina s-au ascuns acum într-una din țările vecine conduse de junte militare.

În jur de 100 de complotiști mai puțin importanți se află la închisoare și urmează să fie judecați. Issa a primit tratament medical în Franța, dar a spus că cea mai bună terapie pentru el a fost să repare găurile făcute de gloanțele cu care s-a tras asupra casei sale.

Nepotului său îi este frică acum de zgomotele puternice. „Încearcă să uite”, a spus Issa.

Editor : Raul Nețoiu