Vot în Consiliul de Securitate al ONU pentru „susținerea” Planului de Pace al lui Donald Trump în Fâșia Gaza

Data publicării:
consiliul de securitate onu
Consiliul de Securitate al ONU Foto: Profimedia Images

Consiliul de securitate al ONU a adoptat luni prin vot o rezoluţie care „susţine” Planul de Pace în Fâşia Gaza al lui Donald Trump, care prevede, între altele, desfăşurarea unei forţe internaţionale, în urma unor presiuni ale Washingtonului, care avertiza cu privire la riscul ca Israelul să reia războiul, relatează AFP. Hamas respinge rezoluţia ONU privind Gaza, afirmând că forţa internaţională ar deveni parte în conflict.

Treisprezece membri ai Consiliului de Securitateal ONU au votat în favoarea acestui text. Ambasadorul american la ONU Mike Waltz a catalogat acest text drept „istoric şi constructiv”. Rusia şi China s-au abţinut, notează News.ro.

Această rezoluţie americană - modificată în mai multe rânduri în cursul unor negocieri sensibile - „susţine” planul preşedintelui american, care a permis intrarea în vigoare, la 10 octombrie, a unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas în Războiul din Fâşia Gaza, un teritoriu palestinian devastat de doi ani de conflict armat, provocat de un atac sângeros al mişcării islamiste palestiniene în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

„Astăzi putem stinge flăcările şi aprinde lumânarea păcii. Această lumânare este Planul în 20 de puncte al preşedintelui Trump”, a declarat Michael Waltz înaintea adoptării rezoluţiei americane.

La trei zile după intrarea în vigoare a armistiţiului, Hamasul a eliberat 20 de ostatici în viaţă, în schimbul eliberării a aproape 2.000 de deţinuţi palestinieni.

Mişcarea a început tot atunci atunci să predea rămăşiţe ale unor ostatici, dar rămăşiţele a doi israelieni şi ale unui muncitor thailandez nu au fost încă predate.

Câți palestinieni au murit în custodia israeliană din octombrie 2023: În ciuda acestui număr mare, în doi ani nimeni nu a fost arestat

