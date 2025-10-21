Live TV

Vot istoric: Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru al Japoniei. Săptămâna viitoare îl va întâlni pe Donald Trump

Takaichi Cabinet Set to Be Launched Tues. Evening
Sanae Takaichi a devenit prima femeie premier a Japoniei. Sursa: Profimedia
„Doamna de Fier" a Japoniei Provocări majore la conducerea Japoniei

Lidera conservatoare Sanae Takaichi a fost numită marţi în funcţia de premier al Japoniei, devenind prima femeie care ocupă acest post, datorită unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim minut, informează BBC.

Camera inferioară a Parlamentului nipon a desemnat-o pe Sanae Takaichi, 64 de ani, din primul tur. Numirea sa va deveni oficială atunci când ea va fi primită de împăratul Japoniei, Naruhito, mai târziu în timpul zilei.

A cincea lideră a arhipelagului în tot atâţia ani se va confrunta cu toate acestea cu o situaţie politică delicată în ţara sa.

O aşteaptă o agendă internaţională încărcată, pe care figurează în special vizita preşedintelui american Donald Trump săptămâna viitoare.

Sanae Takaichi câştigase pe 4 octombrie preşedinţia Partidului Liberal-Democrat (PLD), formaţiune de dreapta conservatoare la putere aproape fără întrerupere din 1955.

Însă PLD, tot mai impopular mai ales din cauza unui scandal financiar, a pierdut în ultimele luni majoritatea în cele două camere ale Parlamentului. Iar aliatul său tradiţional, partidul centrist Komeito, s-a retras din coaliţia lor înfiinţată încă în 1999, din cauza acestui scandal şi opiniilor conservatoare ale lui Sanae Takaichi.

Pentru a asigura alegerea ei la conducerea guvernului şi a-i putea succeda premierului demisionar Shigeru Ishiba, ea a format prin urmare luni o alianţă cu Partidul Japonez pentru Inovaţie (Ishin), formaţiune reformatoare de centru-dreapta.

Ea s-a angajat să întărească economia japoneză şi să reclădească Japonia, pentru a face din ea o ţară capabilă să îşi asume responsabilităţile faţă de viitoarele generaţii.

„Doamna de Fier” a Japoniei

Sanae Takiachi, admiratoare a fostei şefe a guvernului britanic Margaret Thatcher, supranumită Doamna de Fier, a promis un guvern cu un număr de femei "după model scandinav", comparativ cu numai două câte sunt astăzi în executivului lui Shigeru Ishiba.

Una dintre ele ar urma să fie Satsuki Katayama, fost ministru al Revitalizării regionale, ce va ocupa postul de ministru al Finanţelor, potrivit media nipone.

Japonia este clasată pe locul 118 din 148 într-un raport pe 2025 al Forumului Economic Mondial privind decalajul între sexe, iar camera inferioară a Parlamentului include doar 15% femei.

Sanae Takaichi speră să sensibilizeze în legătură cu dificultăţile legate de sănătatea femeilor şi nu ezită să vorbească deschis despre simptomele sale legate de menopauză.

Poziţiile sale politice asupra egalităţii între bărbaţi şi femei o plasează însă în dreapta PLD-ului deja conservator: astfel, ea se opune revizuirii unei legi ce obligă cuplurile căsătorite să aibă acelaşi nume de familie şi susţine o succesiune imperială rezervată bărbaţilor.

Provocări majore la conducerea Japoniei

Takaichi se va confrunta de asemenea cu declinul demografic al Japoniei şi relansarea celei de-a patra economii mondiale.

Coaliţia sa cu partidul Ishin reprezintă 231 de locuri în Parlament, sub cele 233 necesare pentru majoritatea absolută, şi prin urmare va trebui să trateze cu alte partide pentru a face să fie adoptate legile sale.

În trecut, Sanae Takaichi s-a exprimat în favoarea majorării cheltuielilor publice, asemeni mentorului său, fostul premier Shinzo Abe. Chiar dacă ea şi-a temperat în ultimele săptămâni discursul cu privire la intenţia sa de a recurge la cheltuieli publice masive pentru a relansa economia, victoria sa a propulsat Bursa de la Tokyo la niveluri record.

Sanae Takaichi şi-a moderat de asemenea discursul asupra Chinei şi s-a abţinut cu prudenţă săptămâna trecută să se deplaseze la sanctuarul Yasukuni, simbol al trecutului militarist al Japoniei în ochii vecinilor săi.

Editor : C.A.

Japan’s ruling LDP elects former Interior Minister Takaichi as new leader
Japonia ar putea avea prima femeie prim-ministru. Sanae Takaichi este admiratoarea lui Margaret Thatcher și pasionată de heavy metal
