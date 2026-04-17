„Vreau doar să mă întorc acasă”. Aglomerație pe drumurile din Liban după intrarea în vigoare a armistițiului de 10 zile

Mii de persoane strămutate au aglomerat vineri drumurile din Liban, încercând să se întoarcă în sudul devastat al țării, la câteva ore după ce un armistițiu de zece zile a pus capăt luptelor dintre Israel și Hezbollah, relatează The New York Times.

Mulți s-au îndreptat în grabă spre autostrada principală care duce în sudul Libanului imediat ce armistițiul a intrat în vigoare la miezul nopții, dornici să se întoarcă în satele lor — și să vadă dacă locuințele lor au rezistat unei campanii intense de atacuri aeriene israeliene.

„Chiar dacă mi-ar fi distrusă casa, voi rămâne pe acest pământ — vreau doar să mă întorc acasă”, a spus Abbas Shami, în vârstă de 40 de ani, în timp ce mașina lui stătea blocată în trafic pe autostradă.

În timp ce aștepta să poată înainta încet, Shami a sărit din scaunul șoferului și a strâns sfoara galbenă cu care erau fixate cele trei saltele pe care le așezase pe plafonul mașinii. Le-a luat pentru a dormi în aer liber, a spus el, în cazul în care se va întoarce în satul său, Ghandouriyeh, și își va găsi casa distrusă.

Strigând dintr-o mașină din apropiere, Nadi Nouriddine, în vârstă de 43 de ani, i-a oferit o frânghie mai rezistentă. Vecinii care rămăseseră în satul ei, Froun, îi spusese deja acesteia că locuința ei nu mai exista.

„Măcar sunt pregătită să accept asta”, a spus ea. „Vreau doar să mă întorc pe pământul meu.”

Conform autorităților libaneze, ultima rundă de lupte dintre Israel și Hezbollah, o miliție susținută de Iran, a provocat moartea a peste 2.100 de persoane în Liban și a determinat strămutarea a peste un milion de persoane, în special din sudul țării.

Chiar înainte ca familiile strămutate să ajungă în sud, distrugerile războiului erau la vedere. Israelul a bombardat toate podurile principale care leagă nordul de sudul Libanului peste râul Litani, obligând mașinile să se strecoare una câte una pe o trecere improvizată de pământ. Acest blocaj a dus la un ambuteiaj pe patru benzi care se întindea pe kilometri întregi.

„Chiar dacă va trebui să mergem pe jos, astăzi ne vom întoarce acasă”, a spus Ali Roumieh, în vârstă de 41 de ani. În jurul lui, femeile și copiii se înghesuiau între mașini după ce își părăsiseră vehiculele pentru a continua drumul pe jos.

Cu toate acestea, entuziasmul legat de întoarcere a fost temperat de neliniștea față de zilele ce urmau să vină. Spre deosebire de acordul de încetare a focului anterior dintre Israel și Hezbollah din 2024, care era pe durată nedeterminată, acesta a fost anunțat ca având o durată de doar 10 zile.

Abdullah Raouf Hamzieh, în vârstă de 54 de ani, și-a amintit că s-a simțit în extaz când a fost anunțat armistițiul din 2024 și a spus că i s-a părut o victorie pentru Hezbollah. Totuși, el a afirmat că entuziasmul său s-a estompat pe măsură ce Israelul a continuat să lanseze atacuri asupra Libanului în ultimul an.

„De fapt, nu a fost o victorie — ceea ce s-a întâmplat a fost un dezastru”, a spus Hamzieh.

Într-o mașină din apropiere, Israa Jaber, în vârstă de 54 de ani, aștepta în trafic împreună cu fiica sa de 9 ani, Lamis, care spunea că îi era dor de ursuleții ei de pluș și de produsele de machiaj. Acestea fuseseră lăsate la casa familiei din Srifa, un oraș din sudul Libanului, în timp ce familia se grăbea să fugă de atacurile aeriene israeliene de luna trecută. Acum se întorceau acasă.

„Nu pot exprima bucuria pe care o simt. N-am dormit deloc. Dar, pentru ca această bucurie să fie deplină, trebuie să prelungească această armistițiu temporar”, a spus Jaber.

„Dacă va trebui să plecăm din nou, nici nu pot să-mi imaginez cât de dezamăgitor ar fi”, a adăugat ea. „Ar fi devastator.”

Netanyahu acceptă încetarea focului, dar spune că trupele israeliene vor rămâne în Liban. „E o oportunitate istorică pentru pace”

Compromisul făcut de Netanyahu care i-a „dezamăgit profund” pe israelieni: „Există frustrare chiar și în rândul electoratului său”

