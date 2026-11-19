Xi Jinping i-a cerut lui Donald Trump să „facă ceea ce este corect” în privința Taiwanului, avertizând că o abordare greșită ar putea provoca un regres major în relațiile dintre Statele Unite și China. În cadrul reuniunii trilaterale cu liderii american și rus, președintele chinez a pledat și pentru interzicerea și distrugerea completă a armelor nucleare, precum și pentru prevenirea unui război nuclear, potrivit BBC.

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Președintele chinez a făcut declarațiile joi, în cadrul întâlnirii trilaterale cu liderul american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Xi a afirmat că este bucuros să colaboreze cu Trump pentru îmbunătățirea relațiilor dintre China și Statele Unite și a subliniat importanța evitării unor noi tensiuni între cele două puteri.

În cadrul aceleiași reuniuni, liderul chinez a susținut că armele nucleare ar trebui interzise în mod cuprinzător și distruse complet, obiectivul final fiind crearea unei lumi fără astfel de arme.

Xi le-a transmis lui Trump și Putin că trebuie „să se facă tot posibilul” pentru a preveni izbucnirea unui război nuclear, potrivit presei de stat chineze.

Președintele chinez a mai afirmat că Statele Unite, Rusia și China au responsabilitatea de a contribui la menținerea păcii mondiale.

Liderul de la Beijing a descris reuniunea celor trei președinți drept un eveniment de „importanță fundamentală” pentru viitor și a afirmat că statele lor au misiunea de a menține pacea la nivel global.

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Totodată, Xi l-a îndemnat pe Trump să continue să ia măsurile necesare pentru a evita „turbulențele” în relațiile dintre cele două țări.

Declarațiile liderului chinez au vizat, astfel, două dintre dosarele sensibile ale relațiilor internaționale: statutul Taiwanului și riscurile asociate armelor nucleare.

Editor : C.A.