Xi Jinping afirmă că „reunificarea” cu Taiwanul trebuie să devină realitate: „Curentul istoriei nu poate fi oprit”

Curentul istoriei nu poate fi oprit, a declarat joi președintele chinez Xi Jinping, în timp ce a făcut apel la o „reunificare” pașnică cu Taiwanul și nu a făcut nicio referire la folosirea forței, deși a primit totuși o respingere fermă din partea Taipeiului, relatează Reuters.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept teritoriu propriu, în ciuda respingerii categorice a acestei pretenții de către Taipei, și a propus în repetate rânduri un model de autonomie bazat pe principiul „o țară, două sisteme”, care nu este susținut de niciun partid politic important din Taiwan.

Rezolvarea problemei Taiwanului reprezintă o „misiune istorică de neclintit” a Partidului Comunist Chinez, a declarat Xi într-un discurs ținut la Marea Sală a Poporului din Beijing.

„Curentul istoriei nu poate fi oprit”, a adăugat Xi. „Reunificarea completă a patriei trebuie să devină realitate și, cu siguranță, va deveni realitate”.

Guvernul din Taiwan a respins aceste afirmații.

Consiliul pentru Afaceri Continentale a declarat că nici guvernul, nici poporul din Taiwan nu ar putea accepta principiul „o țară, două sisteme”, care ar însemna, în ultimă instanță, supunerea față de regimul autoritar al Partidului Comunist.

„În ceea ce privește formularea referitoare la unificarea Taiwanului, aceasta nu diferă prea mult de cea din trecut”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al consiliului, Liang Wen-chieh.

Declarațiile lui Xi au fost făcute într-un discurs ținut cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea eroului revoluționar Sun Yat-sen, care a contribuit la conducerea revoltei din 1911, care a pus capăt secolelor de domnie a împăraților și împărăteselor și a marcat nașterea Republicii Chineze.

Conform lui Xi, China aderă la „reunificarea pașnică și la politica «o țară, două sisteme»” și este dispusă să poarte discuții cu Taiwanul, respectând în același timp „principiul unei singure Chine”, adică poziția Beijingului conform căreia ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan constituie o singură țară.

Toți chinezii, inclusiv cei din Taiwan, ar trebui să-și unească forțele pentru a se opune împreună forțelor „separatiste” care militează pentru independența Taiwanului și să depună eforturi pentru dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii, a adăugat Xi.

Deși Xi nu a făcut nicio referire la folosirea forței – la care China nu a renunțat niciodată în ceea ce privește Taiwanul –, forțele sale armate desfășoară zilnic operațiuni în jurul insulei și își extind influența tot mai mult în Pacific.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că a detectat 29 de aeronave militare chineze, printre care avioane de vânătoare J-16 și drone, care desfășurau o „patrulă comună de pregătire pentru luptă” în jurul insulei Taiwan, împreună cu nave de război chineze, începând de joi.

„A susținut unitatea țării”

Discursul lui Xi are loc cu o săptămână înainte de summitul APEC din Shenzhen, centrul tehnologic din sudul Chinei, unde urmează să se întâlnească din nou cu președintele SUA, Donald Trump, și, de asemenea, cu puțin mai mult de două săptămâni înainte de importante alegeri locale din Taiwan.

Luna trecută, Taiwanul a îndemnat populația să se țină la distanță de orice eveniment organizat de China pentru a marca aniversarea lui Sun, afirmând că Beijingul are o viziune distorsionată asupra lui și a moștenirii sale.

Beijingul îl consideră pe Sun un mare erou național și patriot, precum și precursorul revoluției comuniste din 1949, care a forțat guvernul învins al Republicii Chineze să se refugieze în Taiwan, unde se află și astăzi.

Xi a afirmat că Sun a fost un mare erou național, un mare patriot și un „mare pionier al revoluției democratice din China”.

„Domnul Sun Yat-sen a susținut în mod consecvent unitatea țării și solidaritatea națiunii și s-a opus cu fermitate tuturor cuvintelor și acțiunilor care divizau țara sau națiunea”, a adăugat el.

În Taiwan, Sun este considerat oficial „părintele națiunii”, iar portretul său este expus în biroul prezidențial, deși filosofia sa politică, „Cele trei principii ale poporului”, nu mai face parte din programa școlară obligatorie.

Deși președintele Taiwanului, Lai Ching-te, și Partidul Democrat Progresist, aflat la putere, susțin identitatea distinctă a Taiwanului față de China, aceștia au adoptat un ton mai ferm față de Beijing în ceea ce privește rolul Republicii Chineze.

Taiwanul s-a arătat deosebit de nemulțumit de încercarea Beijingului de a-și atribui meritul pentru victoria din cel de-al Doilea Război Mondial, afirmând că guvernul Republicii Chineze a fost cel care a luptat alături de aliați, întrucât Republica Populară Chineză nu exista la acea vreme.

China îl consideră pe Lai un „separatist” și a refuzat să poarte discuții cu el. Lai susține că numai poporul din Taiwan poate decide asupra viitorului său.

Citește și:

China are o nouă țintă în disputa pentru Taiwan: un arhipelag crucial pentru orice încercare a armatei SUA de a opri o invazie chineză

SUA dezvăluie detalii despre o posibilă o invazie a Chinei în Taiwan. Oficial american: „Situaţia devine complicată”

Editor : A.M.G.