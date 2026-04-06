Xi Jinping cere dezvoltarea unui nou sistem energetic în China, în contextul crizei declanșate de războiul din Orientul Mijlociu

Preşedintele chinez Xi Jinping a cerut accelerarea planificării şi construcţiei unui nou sistem energetic pentru a proteja securitatea energetică a ţării, la câteva săptămâni după ce războiul din Iran a declanşat şocuri energetice globale, transmite luni Reuters.

Xi a pus accentul, de asemenea, pe dezvoltarea energiei hidroelectrice şi protecţia mediului, îndemnând în acelaşi timp la extinderea în siguranţă şi ordonată a energiei nucleare, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

„Comitetul Central al partidului a ajuns la o profundă înţelegere a tendinţelor de dezvoltare energetică globală şi a luat decizii majore promovând noua strategie de securitate energetică”, a afirmat Xi. El nu a menţionat în mod direct războiul din Orientul Mijlociu în declaraţiile sale citate de CCTV.

Potrivit analiştilor, China este relativ mai bine poziţionată pentru a absorbi creşterile de preţuri petroliere. Cărbunele reprezintă mai mult de jumătate din mixul său energetic, în timp ce China deţine stocuri vaste de petrol, iar importurile prin Strâmtoarea Ormuz constituie doar în jur de 5% din consumul său energetic total.

„Drumul pe care am apucat fiind primii care am dezvoltat energia eoliană şi solară s-a dovedit acum a fi vizionar. În acelaşi timp, energia pe bază de cărbune rămâne fundamentul sistemului nostru energetic şi trebuie să continue să joace rolul său de sprijin”, a spus Xi.

China operează peste jumătate din capacitatea mondială de producere a energiei pe bază de cărbune, ceea ce o face principalul emiţător de carbon. China continuă să considere energia pe bază de cărbune drept o coloană vertebrală a fiabilităţii şi un sistem de rezervă flexibil, chiar dacă accelerează sursele regenerabile de energie.

Deşi a subliniat rolul cărbunelui în mixul energetic al Chinei, preşedintele Xi a declarat că ţara trebuie să rămână angajată în dezvoltarea curată şi cu emisii reduse de carbon.

„Un nou sistem energetic mai verde, mai diversificat şi rezilient va oferi o garanţie puternică pentru securitatea energetică şi dezvoltarea economică ale Chinei„, a subliniat CCTV.

China a început în iulie 2025 construcţia a ceea ce va fi cel mai mare baraj hidroelectric din lume, la marginea estică a Platoului Tibetan. De asemenea, luni a început construcţia unei centrale termice solare de către China General Nuclear Power Group, la o altitudine de 4.550 metri în Tibet, potrivit agenţiei de stat Xinhua.

