Xi Jinping cere statelor din Orientul Mijlociu să se opună „interferențelor externe”: „Să fim stăpânii propriilor noastre afaceri”

Președintele chinez Xi Jinping a făcut apel miercuri, în timpul unei vizite rare în Egipt, la statele din Orientul Mijlociu să respingă „interferențele externe” și să consolideze dialogul regional privind pacea și securitatea. Vizita are loc într-un moment în care războiul dintre Statele Unite și Iran pune sub presiune actuala arhitectură de securitate din regiune, iar Beijingul încearcă să-și extindă influența politică și economică, anunță France24.

Președintele chinez Xi Jinping a declarat că Beijingul este pregătit să colaboreze cu țările din Orientul Mijlociu pentru protejarea rutelor maritime internaționale, afectate de războiul dintre Statele Unite și Iran.

Declarațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, cu ocazia primei vizite a lui Xi Jinping la Cairo din ultimii zece ani.

„Trebuie să susținem principiul conform căruia popoarele din Orientul Mijlociu sunt stăpânii propriilor lor afaceri, să ne opunem ingerințelor externe și să sprijinim țările din regiune în consolidarea dialogului privind pacea și securitatea”, a declarat Xi, potrivit agenției de presă de stat chineze Xinhua.

Liderul chinez a fost întâmpinat de Sisi la somptuosul Palat Prezidențial Ittihadiya din capitala egipteană, unde discuțiile au fost marcate și de o salvă de 21 de tunuri.

Xi și Sisi cer soluții diplomatice pentru războiul dintre SUA și Iran

Conflictul dintre Statele Unite și Iran, care durează de șase luni, s-a aflat în centrul discuțiilor dintre cei doi președinți. Xi Jinping și Abdel Fattah al-Sisi au insistat asupra necesității unor „soluții diplomatice” pentru a ajunge la un „acord cuprinzător care să pună capăt războiului”, potrivit unui comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al președintelui egiptean.

China încearcă, în același timp, să-și consolideze poziția în Orientul Mijlociu, extinzându-și investițiile și încercând să gestioneze efectele economice și strategice ale războiului.

Xi a afirmat că Beijingul „este pregătit să colaboreze cu țările din regiune pentru a asigura securitatea rutelor maritime internaționale, pentru a promova cooperarea în domeniul dezvoltării... și pentru a elimina sursele de conflict”.

Cei doi președinți sunt membri ai BRICS, iar în timpul vizitei lui Xi a fost semnat și un acord privind lansarea celei de-a treia faze a zonei industriale egipteano-chineze de la Canalul Suez.

Potrivit oficialilor, zona găzduiește deja aproximativ 200 de companii și investiții în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari.

Noile investiții – pentru care Egiptul nu a anunțat o sumă – îi conferă Beijingului o influență și mai mare în zona Canalului Suez, o arteră esențială pentru comerțul mondial, mai ales într-un moment în care conflictul din regiune afectează și alte rute de transport.

Au fost semnate și o serie de acorduri suplimentare între cele două țări, însă oficialii egipteni nu au oferit detalii despre acestea, anunță France24.

„Politică externă independentă”

Beijingul încearcă să-și consolideze prezența în Orientul Mijlociu într-un moment în care Statele Unite par să aibă dificultăți în a-și defini viitorul rol în regiune.

„Statele Unite par să nu se poată hotărî cu adevărat dacă doresc să se retragă din regiune sau să se implice mai mult”, a declarat pentru AFP Mirette Mabrouk, cercetător principal la Institutul pentru Orientul Mijlociu din Washington.

În acest context, China consideră Egiptul un partener-cheie și o poartă de acces către o influență regională mai mare.

Pentru Cairo, apropierea de Beijing face parte dintr-o strategie mai amplă de diversificare a parteneriatelor internaționale, mai degrabă decât dintr-o încercare de aliniere la o singură mare putere, a explicat Mabrouk.

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Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a subliniat, într-un editorial publicat marți în presa egipteană, „politica externă independentă” a Cairo-ului.

Mesajul a venit la câteva zile după ce filiala din Emiratele Arabe Unite a celei de-a doua mari bănci din Egipt, Banque Misr, a fost vizată de sancțiuni americane.

Washingtonul a promis luna trecută să izoleze economic Iranul și a amenințat cu extinderea sancțiunilor, măsuri care ar putea afecta, printre altele, și băncile chineze.

China este unul dintre principalii cumpărători de petrol iranian și s-a angajat să-și apere interesele.

Beijingul caută relații mai strânse cu aliații SUA

În perspectiva unei întâlniri preconizate între Xi Jinping și președintele american Donald Trump în această lună, China a încercat, de asemenea, să-și consolideze relațiile cu statele din regiune care sunt aliate ale Statelor Unite.

Egiptul este unul dintre cei mai mari beneficiari ai ajutorului militar american și, din punct de vedere istoric, joacă un rol important de mediator în Orientul Mijlociu.

Sub administrația lui Abdel Fattah al-Sisi, Egiptul a devenit și unul dintre cei mai mari cumpărători de arme din lume.

În luna august, Cairo a găzduit exerciții aeriene comune de luptă cu armata chineză, la care a participat și avionul de vânătoare J-16, unul dintre aparatele de luptă importante ale Beijingului.

Relațiile economice dintre cele două țări sunt, de asemenea, semnificative.

China este un exportator important către Egipt, iar excedentul său comercial a ajuns la 12 miliarde de dolari în primele șapte luni ale anului 2026, potrivit datelor vamale chineze.

Cairo, împodobit cu steagurile Chinei și Egiptului

Vizita lui Xi Jinping a fost pregătită cu mare atenție de autoritățile egiptene. În Cairo, un megalopolis cu peste 26 de milioane de locuitori, principalele străzi au fost împodobite cu steaguri chinezești și egiptene, precum și cu panouri publicitare pe care apar președinții Abdel Fattah al-Sisi și Xi Jinping.

Vizita are o importanță deosebită pentru Beijing, care urmărește să-și consolideze influența într-o regiune în care Statele Unite au avut în mod tradițional un rol dominant din punct de vedere militar și strategic.

Pentru Cairo, apropierea de China oferă în același timp posibilitatea de a-și diversifica parteneriatele economice, comerciale și strategice, fără să renunțe la relația sa importantă cu Washingtonul.

Xi Jinping urma să se îndrepte miercuri, mai târziu, către Marele Muzeu Egiptean, situat în apropierea Piramidelor din Giza.

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Editor : C.A.