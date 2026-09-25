Xi Jinping îi cere lui Donald Trump să se opună independenței Taiwanului. Taipei: „China distorsionează realitatea”

Taiwanul respinge declarațiile președintelui chinez Xi Jinping privind viitorul insulei, făcute în cadrul întâlnirii cu Donald Trump de la Washington. Taipeiul acuză Beijingul de „distorsionarea faptelor” și susține că viitorul Taiwanului poate fi decis doar de populația insulei, prin mijloace democratice, relatează Reuters.

China consideră Taiwanul, insulă guvernată democratic, drept parte a teritoriului său. Poziția Beijingului este respinsă de președintele taiwanez Lai Ching-te și de administrația sa.

Xi Jinping i-a transmis lui Donald Trump, în cadrul întâlnirii de joi de la Washington, că poziția Chinei privind apărarea „reunificării” naționale și a integrității teritoriale este clară. Liderul chinez și-a exprimat, de asemenea, speranța că Statele Unite vor adera la ceea ce Beijingul consideră a fi „poziția corectă”, respectiv opoziția față de independența Taiwanului.

Ministerul taiwanez de Externe a respins declarațiile liderului chinez și a acuzat Beijingul că prezintă unilateral propriile poziții și revendicări.

„Remarcile lui Xi Jinping reprezintă abordarea consecventă chineză de distorsionare a faptelor și de transmitere unilaterală a poziției și a revendicărilor sale”, a transmis Ministerul de Externe de la Taipei.

„Suveranitatea Taiwanului le aparține tuturor oamenilor din Taiwan. Partidul Comunist Chinez nu are niciun drept de a reprezenta poporul taiwanez, iar viitorul Taiwanului poate fi hotărât doar de poporul taiwanez prin mijloace democratice”, a adăugat instituția.

Taipei acuză Beijingul că destabilizează regiunea

Ministerul taiwanez de Externe a susținut, de asemenea, că Beijingul este „adevăratul element perturbator” pentru pacea și stabilitatea regională. Taipeiul a indicat în acest context presiunile și amenințările militare din jurul insulei, precum și situația din Marea Chinei de Sud și Marea Chinei de Est.

Autoritățile taiwaneze au anunțat că vor continua să colaboreze îndeaproape cu Statele Unite și cu alți parteneri pentru menținerea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan.

Statele Unite sunt principalul susținător internațional al Taiwanului și principalul său furnizor de armament, în pofida faptului că Washingtonul și Taipeiul nu au relații diplomatice oficiale.

Mesajul transmis de Xi lui Trump

Problema Taiwanului este una dintre cele mai sensibile teme din relația dintre China și Statele Unite. Beijingul consideră insula parte a teritoriului chinez și urmărește „reunificarea” acesteia cu China continentală, în timp ce Taiwanul își gestionează propriile instituții și are un sistem politic democratic.

În cadrul discuției cu Donald Trump, Xi Jinping a insistat asupra poziției Beijingului privind Taiwanul și a cerut Statelor Unite să se opună independenței insulei. Potrivit Reuters, formularea folosită de liderul chinez este mai fermă decât poziția exprimată în mod tradițional de Washington, care afirmă că nu susține independența Taiwanului.

Nu există, deocamdată, indicii că administrația Trump ar fi acceptat solicitarea formulată de Xi. Reuters notează că, la momentul relatării, Casa Albă nu publicase o transcriere proprie a schimbului de replici privind Taiwanul.

Tensiunile privind Taiwanul se desfășoară în paralel cu negocierile dintre Washington și Beijing pe teme precum comerțul, inteligența artificială și securitatea. Întâlnirea dintre Trump și Xi de la Washington a avut loc joi, în cadrul vizitei de stat a președintelui chinez în Statele Unite.

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Beijingul consideră problema Taiwanului una dintre principalele chestiuni de suveranitate și integritate teritorială ale Chinei. Statele Unite nu recunosc diplomatic Taiwanul ca stat separat, dar mențin relații neoficiale cu Taipeiul și îi furnizează armament pentru apărare.

Pentru Taipei, însă, orice decizie privind viitorul insulei trebuie să aparțină populației sale. Guvernul taiwanez a transmis că va continua cooperarea cu Statele Unite și cu alți parteneri pentru menținerea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan.

Editor : C.A.