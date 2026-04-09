Live TV

Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”

Data publicării:
Foto: Profimedia Images

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a îndemnat pe comandanţii militari de rang înalt să renunţe la „aerele de superioritate” şi să „rămână fideli identităţii lor de slujitori revoluţionari”, în contextul recentelor epurări din cadrul conducerii militare a ţării, informează, joi, EFE.

Xi a făcut aceste remarci în timpul ceremoniei de deschidere a unei sesiuni de instruire pentru ofiţerii militari superiori, care a avut loc miercuri la Universitatea Naţională de Apărare din Beijing, potrivit Agerpres.

Xi este, de asemenea, preşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), organul de conducere al Armatei Populare de Eliberare (PLA, armata Chinei) şi cea mai înaltă autoritate militară a Chinei.

În discursul său, preluat de Xinhua, Xi a afirmat că a fi membru al PCC şi al armatei „înseamnă a avea o credinţă fermă în marxism şi loialitate faţă de Partid” şi a cerut liderilor militari să „conducă prin exemplu, să participe cu seriozitate la activităţile politice interne ale Partidului şi să spună adevărul”.

În acest sens, liderul chinez a declarat că orice gânduri sau acţiuni impulsionate de interese personale şi corupţie „sunt complet incompatibile cu natura şi scopul” PCC şi a subliniat că „toţi trebuie să fie egali” în faţa legii, fără „cazuri speciale în îndeplinirea sa sau excepţii în aplicarea sa”.

Aceste remarci au venit după câteva luni de demiteri şi anchete disciplinare care au afectat înalţi oficiali militari, între care doi foşti miniştri ai apărării Li Shangfu şi Wei Fenghe, doi foşti vicepreşedinţi ai CMC, Zhang Youxia şi He Weidong, precum şi oficiali din cadrul Forţei de Rachete a PLA şi ai Statului Major Interarme.

Acest context coincide, de asemenea, cu anunţul de luna trecută al unei creşteri de 7% a bugetului de apărare al Chinei pentru 2026, o creştere mai mică decât cea de 7,2% înregistrată în fiecare dintre cei trei ani precedenţi.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Fanatik.ro
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia...
Adevărul
Singurul an în care nu s-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim
Playtech
Țara din Europa care are cel mai ieftin combustibil. Cum este posibil ca motorina să coste doar 6,16 lei...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emoționant! Răzvan Lucescu i-a prins de mâini pe Edi și Anghel Iordănescu și le-a spus 6 cuvinte la...
Pro FM
Sia, atac dur la fostul soț, după ce s-a aflat cât va trebui să-i plătească pensie alimentară: „Tații buni...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
O pisică a ajuns la tribunal! Stăpâna, obligată să plătească pentru „vizitele” nepoftite ale motanului
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...