Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a îndemnat pe comandanţii militari de rang înalt să renunţe la „aerele de superioritate” şi să „rămână fideli identităţii lor de slujitori revoluţionari”, în contextul recentelor epurări din cadrul conducerii militare a ţării, informează, joi, EFE.

Xi a făcut aceste remarci în timpul ceremoniei de deschidere a unei sesiuni de instruire pentru ofiţerii militari superiori, care a avut loc miercuri la Universitatea Naţională de Apărare din Beijing, potrivit Agerpres.

Xi este, de asemenea, preşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), organul de conducere al Armatei Populare de Eliberare (PLA, armata Chinei) şi cea mai înaltă autoritate militară a Chinei.

În discursul său, preluat de Xinhua, Xi a afirmat că a fi membru al PCC şi al armatei „înseamnă a avea o credinţă fermă în marxism şi loialitate faţă de Partid” şi a cerut liderilor militari să „conducă prin exemplu, să participe cu seriozitate la activităţile politice interne ale Partidului şi să spună adevărul”.

În acest sens, liderul chinez a declarat că orice gânduri sau acţiuni impulsionate de interese personale şi corupţie „sunt complet incompatibile cu natura şi scopul” PCC şi a subliniat că „toţi trebuie să fie egali” în faţa legii, fără „cazuri speciale în îndeplinirea sa sau excepţii în aplicarea sa”.

Aceste remarci au venit după câteva luni de demiteri şi anchete disciplinare care au afectat înalţi oficiali militari, între care doi foşti miniştri ai apărării Li Shangfu şi Wei Fenghe, doi foşti vicepreşedinţi ai CMC, Zhang Youxia şi He Weidong, precum şi oficiali din cadrul Forţei de Rachete a PLA şi ai Statului Major Interarme.

Acest context coincide, de asemenea, cu anunţul de luna trecută al unei creşteri de 7% a bugetului de apărare al Chinei pentru 2026, o creştere mai mică decât cea de 7,2% înregistrată în fiecare dintre cei trei ani precedenţi.

