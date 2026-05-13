Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii

La mai bine de jumătate din al treilea mandat în fruntea Chinei, Xi Jinping rămâne în continuare una dintre cele mai impenetrabile figuri din politica mondială, opiniile sale despre rivali și parteneri putând fi deduse doar din coregrafia strict controlată a aparițiilor sale publice. Însă din întâlnirile private cu liderii străini, descrise în relatările celor care au fost prezenți acolo și, uneori, surprinse de microfoane lăsate deschise, se conturează un portret mai clar. Este vorba despre un lider care nu are rivali serioși la putere în China, care nu ezită să le țină predici liderilor mai puțin puternici și care se comportă ca un rege-filosof, după modelul vechilor conducători chinezi, notează New York Times.

Și, potrivit cel puțin unei relatări, Xi Jinping și-a format părerea despre președintele american Donald Trump cu aproape zece ani în urmă — o părere care probabil i-a influențat abordarea față de afacerile internaționale de atunci încoace, inclusiv modul în care îl tratează pe liderul de la Casa Albă în această săptămână la Beijing.

Era sfârșitul anului 2016, iar Trump tocmai uimise lumea cu câteva săptămâni înainte, câștigând alegerile prezidențiale din Statele Unite. Liderul chinez se întâlnea pentru ultima oară cu președintele Barack Obama la un summit de la Lima, în Peru, și avea câteva întrebări.

Președintele chinez părea nedumerit de faptul că alegătorii americani ar putea alege o persoană atât de neconvențională, potrivit lui Ben Rhodes, consilier adjunct pentru securitate națională în administrația Obama, care a participat la întâlnire.

Barack Obama a încercat să-i explice lui Xi Jinping că ascensiunea lui Donald Trump era un semn al frustrării economice din Statele Unite, cauzată în parte de pierderea locurilor de muncă din sectorul manufacturier în favoarea Chinei și de furtul proprietății intelectuale. Xi, potrivit relatărilor lui Rhodes, nu a fost mulțumit de această explicație.

A pus stiloul jos, și-a încrucișat brațele și a spus: „Dacă un lider imatur aruncă lumea în haos, atunci lumea va ști pe cine să dea vina”.

În prezent, în pragul summitului cu Trump de la Beijing, Xi Jinping va dori să prezinte China ca o putere globală stabilă și puternică, spun analiștii, rămânând în același timp suficient de conciliant pentru a menține un armistițiu comercial fragil cu cel de-al 47-lea președinte american.

„Mă aștept ca Xi să-i arate respect lui Trump, dar fără să-l lingușească”, a declarat Susan Shirk, autoarea cărții „Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise”. „Contrastul cu acțiunile unilaterale și perturbatoare ale lui Trump va fi unul implicit, nu explicit”, a adăugat ea.

Lectorul: Cum tratează Xi Jinping puterile mijlocii

Dacă liderul chinez tratează Washingtonul cu o reținere prudentă, este puțin probabil să se abțină în relația cu puteri de talie medie precum Canada și Marea Britanie.

În 2022, Xi Jinping l-a confruntat pe Justin Trudeau, pe atunci prim-ministru al Canadei, la finalul summitului G20 din Indonezia, acuzându-l că a divulgat presei detalii despre discuțiile pe care le avuseseră cu o zi înainte. Discuția tensionată dintre cei doi bărbați, care stăteau unul lângă celălalt și vorbeau prin intermediul interpreților, a fost surprinsă de un cameraman.

„Nu a fost un gest potrivit”, a spus Xi, zâmbind forțat. „Și nu așa s-a desfășurat discuția”, a continuat el, scuturând din cap. El a afirmat că, pentru ca discuțiile să fie productive, sunt necesare sinceritatea și respectul și, într-un avertisment implicit, a adăugat: „Altfel, rezultatul va fi greu de prevăzut”. Trudeau a încercat să susțină că nu a făcut nimic greșit din punctul de vedere al standardelor canadiene și s-a oferit să accepte că părțile au opinii diferite. Președintele chinez l-a întrerupt atunci și a spus: „Să creăm mai întâi condițiile necesare”, înainte de a-i strânge mâna lui Trudeau și de a pleca.

În discuția cu actualul lider al Canadei, prim-ministrul Mark Carney, Xi Jinping a încercat să stabilească regulile relației dintre cei doi, afirmând că nu dorește să fie criticat în public.

Carney a declarat că Xi i-a spus, în cadrul unei întâlniri recente din Coreea de Sud – prima dintre cei doi de la preluarea mandatului de către liderul canadian –, să îi aducă la cunoștință orice problemă în particular. „A ales să petreacă primele zece minute și ceva discutând despre modul în care dorea să se desfășoare interacțiunea noastră personală”, a spus premierul canadian în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Lowy la Sydney, în luna martie.

Carney a rezumat mesajul lui Xi Jinping astfel: „Fără surprize. Dacă îți pasă cu adevărat de ceva, fii clar”, a spus el. Acesta a adăugat: „Adică, el nu a spus-o chiar așa, dar eu o interpretez astfel. Nu-mi ține predici în public. Adu-mi problemele direct la cunoștință”.

Deși este posibil ca liderul chinez să nu dorească să i se țină predici, nu are nicio reținere în a-și exprima părerea în fața altora. Când prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a întâlnit cu Xi Jinping la Beijing în ianuarie, liderul britanic a adus în discuție relațiile dintre China și Japonia, care se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Xi, care se comportase calm pe tot parcursul întâlnirii, a devenit agitat și i-a spus lui Starmer că tensiunile erau în întregime vina Japoniei, potrivit a două persoane familiarizate cu discuția, care au vorbit sub condiția anonimatului. Beijingul a lansat o campanie de presiune împotriva Tokyo-ului, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat în fața Parlamentului că Japonia ar putea riposta militar în cazul în care China ar ataca Taiwanul.

Filosoful: Cum interacționează cu cei puternici

Partidul Comunist Chinez își caută legitimitatea prezentându-se drept păstrător al civilizației milenare a Chinei. Xi consolidează această tradiție comportându-se ca unul dintre vechii filosofi-regi ai Chinei, ale căror atribuții includeau aplicarea valorilor confucianiste în guvernare și conducerea statului.

„În cultura politică chineză, liderul suprem nu ar trebui să se preocupe de chestiunile banale de zi cu zi”, a declarat Zoe Liu, cercetătoare principală la Consiliul pentru Relații Externe. „El este «fiul cerului» și ar trebui să se ocupe de chestiuni filosofice”.

Acest lucru nu numai că amplifică importanța unui lider, ci subliniază și măreția culturii chineze în fața liderilor occidentali care speră să schimbe comportamentul Beijingului.

Acest lucru a devenit rapid evident pentru Barack Obama în timpul unei vizite de stat la Beijing, în 2014. După o cină privată lungă cu Xi în complexul fortificat al conducerii, cunoscut sub numele de Zhongnanhai, consilierii fostului președinte al SUA se așteptau să afle că cei doi lideri discutaseră despre chestiuni controversate, precum Marea Chinei de Sud.

„De fapt, au purtat o discuție îndelungată despre compatibilitatea dintre societățile individualiste și societățile confucianiste colectiviste”, a declarat Rhodes, fostul consilier al lui Obama.

Același ton solemn se regăsește și în modul în care Xi vorbește despre sistemele politice. Joe Biden a povestit că liderul chinez i-a spus că democrațiile „nu pot fi menținute în secolul XXI”, deoarece acestea necesită un consens național. „Este greu să se ajungă la un consens, prin urmare ele nu pot ține pasul cu o autocrație, cu un regim condus de un singur om”, a dezvăluit fostul lider al SUA.

Sentimentul de măreție imperială al lui Xi a fost surprins de două ori de un microfon lăsat deschis în timpul discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin. În 2023, în timp ce își lua rămas-bun de la liderul rus la Moscova, Xi Jinping a fost auzit spunând: „În acest moment au loc schimbări cum nu s-au mai văzut de 100 de ani, iar noi suntem cei care le impulsionăm împreună”.

Doi ani mai târziu, în timpul unei parade militare la Beijing, Xi Jinping și Vladimir Putin au fost surprinși de camerele de filmat discutând despre nemurire și progresele din domeniul biotehnologiei.

„Este posibil ca, în acest secol, oamenii să poată trăi până la 150 de ani”, s-a auzit spunând Xi.

