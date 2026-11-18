Preşedintele chinez Xi Jinping şi omologul său rus Vladimir Putin s-au întâlnit, miercuri, în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) care are loc la Shenzhen, în sud-estul Chinei, transmite EFE.

Întâlnirea, despre care nu au fost făcute încă publice detalii, are loc într-un moment în care legăturile strategice dintre Beijing şi Moscova se consolidează şi în contextul negocierilor încă neîncheiate privind furnizarea de gaz rusesc Chinei, potrivit Agerpres.

„Dragul meu prieten, sunt cu adevărat bucuros să te întâlnesc la Shenzhen”, a afirmat Vladimir Putin, adresându-se preşedintelui chinez, potrivit imaginilor transmise de RT Russia.

Putin a adăugat că „nu este o coincidenţă” faptul că summitul APCE are loc la Shenzhen, oraşul „foarte frumos, care este un simbol al prosperităţii Chinei”.

La rândul său, Xi i-a transmis omologului rus: „Trebuie să ne asumăm cu fermitate responsabilităţile care revin marilor puteri — să conducem şi să promovăm multipolarizarea lumii, precum şi democratizarea relaţiilor internaţionale”.

Înainte de a se întâlni cu preşedintele Rusiei, Xi Jinping s-a întâlnit cu omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung.

Deşi rezultatul discuţiilor nu a fost încă făcut public, preşedinţia sud-coreeană a precizat că acestea s-au centrat pe „chestiuni de interes reciproc”, precum „cooperarea pentru pace şi stabilitate în peninsula coreeană”.

În ultimele zile, s-a speculat posibilitatea ca liderul nord-coreean Kim Jong-un să se alăture demnitarilor participanţi la summitul de la Shenzhen, deşi China nu a confirmat acest lucru şi, deocamdată, nu există nicio dovadă că liderul Coreei de Nord s-ar fi deplasat în ţara vecină.

Unul din subiectele principale ale întâlnirilor de pe marginea APEC va fi tocmai reducerea arsenalului nuclear, aşa cum a anticipat preşedintele american Donald Trump, în perspectiva mult-aşteptatului şi fără precedent summit trilateral Trump-Xi-Putin, deşi Casa Albă a dorit să reducă aşteptările privind şansele de a se ajunge la un acord în această privinţă.

Întâlnirea trilaterală, programată pentru joi, va avea loc într-un context marcat de războiul din Ucraina, început odată cu invazia Rusiei din februarie 2022, şi de conflictul din Iran, declanşat de ofensiva americană şi israeliană în februarie.

În plus, ea are loc după ce Rusia şi Ucraina au reluat în această lună, la Abu Dhabi, negocierile mediate de americani, deşi fără a se depăşi diferendele privind condiţiile pentru a pune capăt războiului.

Editor : Ș.R.