„Yanny sau Laurel”, înregistrarea devenită virală. O dilemă care împarte internetul

O înregistrare audio a împărțit lumea online în ultimele zile... De ce unii aud ceva într-o înregistrare audio și alții înțeleg altceva... E pur și simplu... știință. Iată cum explică experții dilema.

Prima dată, această înregistrare a apărut pe platforma Reddit şi de acolo s-a răspândit pe tot internetul. A împărţit oamenii în două tabere - cei care aud cuvântul „Yanny” şi cei care aud cuvântul „Laurel”. Cel din urmă, e, de fapt, cel rostit. Explicaţiile pentru faptul că unii aud „Yanny” sunt simple.

Matthew Mikkelsen, expert audio: În funcţie de mărimea şi forma urechilor, oamenii aud cuvintele diferit, nu toţi auzim acelaşi lucru, pentru că sunt mulţi factori implicaţi. La ce fel de boxe asculţi, la căştile de telefon... Alegerea cuvintelor e importantă, cuvântul „Laurel” se află în spectrul frecvenţei reduse, iar „Yanny”, în spectrul frecvenţei înalte. În analiza audio, atunci când am scos frecvenţele înalte, am auzit „Laurel”, dar când am scos frecvenţele joase, am auzit „Yanny”.

Shahrzad Cohen, doctor audiolog: Detectăm cu urechile, dar auzim cu mintea. Calitatea proastă sau joasă a semnalului acustic a acestei înregistrări e ceea ce dă creierului şansa de a interpreta ceea ce aude.

Controversa „Yanny sau Laurel” a ajuns şi la Casa Albă.

- E atât de clar Laurel.

- Sara, s-a spus că tu auzi Laurel. Cum comentezi?

- E clar că îţi iei informaţiile de pe CNN, sunt ştiri false, tot ce aud eu e Yanny.

- Cine e Yanny?

Donald Trump: Eu aud „covfefe”.