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Zboruri blocate pe aeroporturi din New York și Boston. Un cablu secționat în timpul unor lucrări perturbă traficul aerian din SUA

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Mai multe aeroporturi importante din SUA i-au avertizat pe călători că zborurile sunt afectate. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Reparațiile ar urma să dureze aproximativ 13 ore Marile aeroporturi îi avertizează pe pasageri în privința întârzierilor Incidentul coincide cu un raport privind vulnerabilitățile sistemului

Zeci de zboruri au fost perturbate luni pe aeroporturi importante din nord-estul Statelor Unite din cauza unei defecțiuni a sistemului de control al traficului aerian, cauzată de un cablu de fibră optică de rezervă care a fost avariat accidental în timpul unor lucrări de construcție în New Jersey.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a dispus oprirea temporară la sol a zborurilor pe aeroporturi importante din New York, Philadelphia, New Jersey și Boston, potrivit BBC. Până în prezent, aproximativ 90 de zboruri au fost redirecționate către alte regiuni, estimează oficialii. Următoarele aeroporturi ar fi încă afectate:

  • Logan International Airport, Boston - întârzieri la sol;
  • Newark Liberty International Airport, New Jersey - oprire la sol;
  • John F. Kennedy International Airport, New York - întârzieri la sol;
  • LaGuardia International Airport, New York - întârzieri la sol;
  • Philadelphia International Airport, Pennsylvania - întârzieri la sol;
  • Teterboro Airport, New Jersey - oprire la sol.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a confirmat că defecțiunea a fost legată de Terminal Radar Approach Control System, sistemul utilizat pentru ghidarea aeronavelor în timpul decolării și aterizării.

Bedford a explicat că „un circuit s-a defectat”, iar ulterior s-a descoperit că un circuit de rezervă pe fibră optică fusese avariat de echipe care efectuau lucrări de construcție în New Jersey.

Reparațiile ar urma să dureze aproximativ 13 ore

Potrivit șefului FAA, repararea cablului de rezervă va dura aproximativ 13 ore. „Este enorm, din câte mi s-a spus”, a declarat Bedford.

Cablul de fibră optică secționat are o lungime de aproximativ 600 de picioare, echivalentul a 183 de metri, și a fost avariat accidental în timpul unor lucrări. „Cineva l-a dezgropat”, a spus Bedford.

Pentru remedierea problemei este necesară oprirea completă a sistemului și „eliberarea spațiului aerian”, astfel încât autoritățile să se asigure că toate zborurile sunt în siguranță.

Bedford a estimat că aproximativ 90 de zboruri au fost redirecționate către alte regiuni. El a precizat că nu știe care este numărul total al zborurilor anulate.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că astfel de probleme „nu sunt noi pentru noi” și a cerut Congresului să aloce mai multe fonduri pentru modernizarea sistemului.

Marile aeroporturi îi avertizează pe pasageri în privința întârzierilor

Mai multe aeroporturi importante din SUA i-au avertizat pe călători că zborurile sunt afectate. Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York a anunțat pe X că sosirile și plecările înregistrează întârzieri.

„Din cauza unei defecțiuni a echipamentelor FAA, sosirile și plecările înregistrează în prezent întârzieri la #JFK. Vă rugăm să contactați compania aeriană pentru informații privind situația zborului”, a transmis aeroportul.

Aeroportul Internațional Logan din Boston a anunțat, la rândul său, că situația este provocată de „probleme ale echipamentelor” de control al traficului aerian în nord-estul Statelor Unite.

„Zborurile sunt afectate în întreaga țară, inclusiv aici, la Boston Logan”, a transmis aeroportul, îndemnând pasagerii să verifice eventualele întârzieri înainte de a pleca spre aeroport.

Problemele au fost legate de frecvențele centrului de control al traficului aerian din Philadelphia, care gestionează traficul pentru aeroporturile din regiune, potrivit presei americane. Un purtător de cuvânt al FAA a declarat pentru CBS că problema a afectat Terminal Radar Approach Control System.

Incidentul coincide cu un raport privind vulnerabilitățile sistemului

Perturbările au loc în aceeași zi în care un nou raport al Government Accountability Office (GAO) atrage atenția asupra vulnerabilităților comunicațiilor aeronautice din SUA.

GAO afirmă că sistemele de control al traficului aerian și de comunicații ale FAA sunt „vulnerabile la amenințări cibernetice”, printre care interferențele de spectru, spoofingul și bruiajul. Potrivit raportului, astfel de amenințări ar putea perturba comunicațiile dintre aeronave și controlul de la sol.

Raportul mai arată că FAA „nu a abordat suficient” aceste amenințări și semnalează mai multe probleme, printre care lipsa unor sisteme software de monitorizare și detectare în timp real și nefinalizarea evaluărilor de risc.

FAA nu a afirmat că un atac cibernetic ar fi cauza perturbărilor actuale. Autoritățile au indicat o problemă tehnică, iar Bedford a explicat că un circuit s-a defectat și că un circuit de rezervă pe fibră optică fusese avariat în timpul unor lucrări de construcție.

Editor : M.I.

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