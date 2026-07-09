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Zebre, struți și porci pitici, în libertate după ce o grădină zoologică a fost inundată în China. Autoritățile cer ajutorul oamenilor

Data publicării:
SANYA, CHINA - JULY 03: Heavy rain falls as Typhoon Maysak makes landfall on July 3, 2026 in Sanya, Hainan Province of C
Foto: Getty Images
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Din articol
Avertisment pentru populație

Cel puţin o sută de animale, printre care alpacale, porci pitici, zebre şi struţi, au evadat dintr-o grădină zoologică din sudul Chinei, după ce ţarcurile care le găzduiau au fost avariate de inundaţiile violente produse în regiune.

Ploile torenţiale aduse de taifunul Maysak au provocat în ultimele zile inundaţii majore în regiunea Guangxi, soldate cu cel puţin 39 de morţi şi cu evacuarea a 130.000 de persoane, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Catastrofa a afectat însă şi parcul zoologic Guigang, care a solicitat miercuri ajutorul publicului pentru a-i găsi pe câţiva dintre locatarii evadaţi, explicând că unele ţarcuri au fost avariate de „ploile torenţiale fără oprire”.

Lista animalelor dispărute aminteşte de fauna de pe Arca lui Noe: zebre, doi măgari, doi struţi, doi emu, cinci mufloni, trei alpaca, dar şi doi ratoni nord-americani, nouă porci pitici, circa 10 papagali ara, 30 de păuni etc.

În plus faţă de acest inventar, comunicatul publicat de biroul local al Departamentului pentru Cultură, Sport şi Turism precizează că anumite animale evadate „ar putea fi speriate şi potenţial agresive”.

Avertisment pentru populație

„Nu încercaţi să le capturaţi, să vă apropiaţi sau să le provocaţi, întrucât ar putea fi periculos”, a avertizat grădina zoologică.

Conform unor înregistrări publicate săptămâna aceasta pe reţelele de socializare, în Hengzhou, un alt oraş inundat din provincia Guangxi, mai mulţi localnici se deplasau prin apa până la genunchi încercând să captureze, cu mâinile goale sau cu ajutorul unor plase, şerpii plutind la suprafaţă.

Circa 800-900 de şerpi au scăpat luni dimineaţă de la o crescătorie inundată de ape, a declarat Wu Zhi, preşedintele unui comitet local, citat de publicaţia oficială Red Star News.

Oraşul „şi-a consolidat imediat rezervele de materiale medicale şi a luat măsuri de urgenţă pentru sporirea stocurilor de antivenin” la spitalul local, a relatat postul public de televiziune CCTV.

Editor : Ana Petrescu

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