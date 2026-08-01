Renumitul alpinist Nirmal Purja a murit după ce grupul său a fost prins de o avalanșă pe vârful Broad Peak din Parkistan

Nirmal Purja, renumitul alpinist care escaladase paisprezece vârfuri de 8.000 de metri, a murit în timpul expediţiei pe Broad Peak, în Pakistan. Elite Exped, compania deţinută în coproprietate de alpinistul nepalez-britanic în vârstă de 43 de ani, a confirmat moartea sa într-un comunicat.

„Cu imensă tristeţe confirmăm că Nirmal Purja şi-a pierdut tragic viaţa în urma avalanşei de pe Broad Peak. De asemenea, am primit confirmarea că, din păcate, alţi membri ai expediţiei nu au supravieţuit”, explică postarea de pe Instagram.

Compania a confirmat, de asemenea, decesele partenerilor şi ghizilor de încredere ai lui Purja, Pur Bahadur Gurung „Yukta” şi Nima Sherpa.

„Astăzi, îl jelim nu doar pe Nims, ci pe fiecare viaţă pierdută în această tragedie, inclusiv pe partenerii şi ghizii săi de alpinism de încredere, Pur Bahadur Gurung (Yukta) şi Nima Sherpa. Cele mai profunde gânduri, rugăciuni şi condoleanţe se îndreaptă către familiile, prietenii şi cei dragi”, a scris compania.

„Moartea tragică a şase alpinişti nepalezi şi a patru alpinişti străini, inclusiv Nirmal Purja, ne-a şocat pe toţi. Povestea curajului şi angajamentului lor va continua să ne inspire ”, a scris prim-ministrul Nepalului, Balendra Shah, pe reţelele de socializare.

Purja conducea o expediţie de zece persoane când o avalanşă a prins echipa joi.

De atunci nu s-a mai stabilit niciun contact cu alpiniştii.

Sâmbătă dimineaţă, serviciile de salvare pakistaneze au raportat găsirea a trei cadavre: cele ale unei femei americane, ale unei femei omaneze şi ale unui bărbat nepalez.

Cine era Nirmal Purja

„Nims” a escaladat toate cele 14 vârfuri de „8.000 de metri” în şase luni şi şase zile. Crescut într-un sat îndepărtat din sudul Nepalului, departe de munţi, într-o familie modestă, „Nims” a servit cu Gurkhas din Armata Britanică şi mai târziu cu o unitate de elită a Marinei Regale.

Devenind alpinist şi ghid profesionist, a doborât numeroase recorduri.

În 2019, a escaladat toate cele 14 dintre cele mai înalte vârfuri din lume, vârfurile de „8.000 de metri”, în şase luni şi şase zile. În 2021, cu o echipă de alţi nouă alpinişti nepalezi, Purja a realizat prima ascensiune de iarnă a K2.

La începutul acestei săptămâni, Purja a anunţat la X că este pe punctul de a deveni prima persoană din lume care escaladează de două ori toate cele 14 vârfuri de „8.000 de metri” fără oxigen suplimentar. „Broad Peak, nu cer nimic mai mult decât o trecere sigură pe drumul în sus şi în jos. Nu iau niciun munte de bun. Niciunul. De îndată ce părăsesc tabăra de bază, dau 100%. Aşa a fost întotdeauna. Şi aşa va fi mereu”, a scris el.

Broad Peak este unul dintre cele mai dificile vârfuri de escaladat

El a adăugat: „Scopul meu nu a fost niciodată despre mine. Este vorba despre ceea ce reprezint. Este vorba despre a vă arăta VOUĂ că propriii voştri munţi, oricare ar fi ei, pot fi escaladaţi.”

Broad Peak este al 12-lea cel mai înalt vârf din lume. Este considerat unul dintre cele mai provocatoare şi solicitante din punct de vedere tehnic pentru alpinişti, dintre toţi cei care depăşesc 8.000 de metri altitudine. Prima sa ascensiune a fost realizată de o echipă austriacă în 1957.

Muntele și-a luat tributul

Avalanşa s-a produs joi, întrerupând orice contact cu o expediţie internaţională de zece persoane condusă de Nirmal Purja. Inițial, au fost descoperite cadavrele a trei alpiniști, care au fost transportate la un spital.

Poliţia din Gilgit-Baltistan, o regiune muntoasă din nordul Pakistanului, a anunţat că salvatorii de la mare altitudine au început a doua zi de operaţiuni, după o întrerupere din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

„Echipa de salvare a raportat că a observat cadavrele altor alpinişti folosind imagini cu drone. Operaţiunea de salvare este desfăşurată pe un teren extrem de dificil şi în condiţii meteorologice de mare altitudine de către armata pakistaneză, în coordonare cu alpiniştii şi salvatorii locali”, a explicat guvernul regional.

Avalanşa a avut loc joi, în timp ce alpiniştii încercau să urce pe vârful Broad Peak (8.047 m), la o altitudine de aproximativ 6.600 de metri, potrivit autorităţilor regionale.

Editor : I.B.