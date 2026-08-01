Live TV

Renumitul alpinist Nirmal Purja a murit după ce grupul său a fost prins de o avalanșă pe vârful Broad Peak din Parkistan

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0646691579
Nirmal Purja FOTO Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine era Nirmal Purja Broad Peak este unul dintre cele mai dificile vârfuri de escaladat Muntele și-a luat tributul

Nirmal Purja, renumitul alpinist care escaladase paisprezece vârfuri de 8.000 de metri, a murit în timpul expediţiei pe Broad Peak, în Pakistan. Elite Exped, compania deţinută în coproprietate de alpinistul nepalez-britanic în vârstă de 43 de ani, a confirmat moartea sa într-un comunicat.

„Cu imensă tristeţe confirmăm că Nirmal Purja şi-a pierdut tragic viaţa în urma avalanşei de pe Broad Peak. De asemenea, am primit confirmarea că, din păcate, alţi membri ai expediţiei nu au supravieţuit”, explică postarea de pe Instagram.

Compania a confirmat, de asemenea, decesele partenerilor şi ghizilor de încredere ai lui Purja, Pur Bahadur Gurung „Yukta” şi Nima Sherpa.

„Astăzi, îl jelim nu doar pe Nims, ci pe fiecare viaţă pierdută în această tragedie, inclusiv pe partenerii şi ghizii săi de alpinism de încredere, Pur Bahadur Gurung (Yukta) şi Nima Sherpa. Cele mai profunde gânduri, rugăciuni şi condoleanţe se îndreaptă către familiile, prietenii şi cei dragi”, a scris compania.

„Moartea tragică a şase alpinişti nepalezi şi a patru alpinişti străini, inclusiv Nirmal Purja, ne-a şocat pe toţi. Povestea curajului şi angajamentului lor va continua să ne inspire ”, a scris prim-ministrul Nepalului, Balendra Shah, pe reţelele de socializare.

Purja conducea o expediţie de zece persoane când o avalanşă a prins echipa joi.

De atunci nu s-a mai stabilit niciun contact cu alpiniştii.

Sâmbătă dimineaţă, serviciile de salvare pakistaneze au raportat găsirea a trei cadavre: cele ale unei femei americane, ale unei femei omaneze şi ale unui bărbat nepalez.

Cine era Nirmal Purja

„Nims” a escaladat toate cele 14 vârfuri de „8.000 de metri” în şase luni şi şase zile. Crescut într-un sat îndepărtat din sudul Nepalului, departe de munţi, într-o familie modestă, „Nims” a servit cu Gurkhas din Armata Britanică şi mai târziu cu o unitate de elită a Marinei Regale.

Devenind alpinist şi ghid profesionist, a doborât numeroase recorduri.

În 2019, a escaladat toate cele 14 dintre cele mai înalte vârfuri din lume, vârfurile de „8.000 de metri”, în şase luni şi şase zile. În 2021, cu o echipă de alţi nouă alpinişti nepalezi, Purja a realizat prima ascensiune de iarnă a K2.

La începutul acestei săptămâni, Purja a anunţat la X că este pe punctul de a deveni prima persoană din lume care escaladează de două ori toate cele 14 vârfuri de „8.000 de metri” fără oxigen suplimentar. „Broad Peak, nu cer nimic mai mult decât o trecere sigură pe drumul în sus şi în jos. Nu iau niciun munte de bun. Niciunul. De îndată ce părăsesc tabăra de bază, dau 100%. Aşa a fost întotdeauna. Şi aşa va fi mereu”, a scris el.

Broad Peak este unul dintre cele mai dificile vârfuri de escaladat

El a adăugat: „Scopul meu nu a fost niciodată despre mine. Este vorba despre ceea ce reprezint. Este vorba despre a vă arăta VOUĂ că propriii voştri munţi, oricare ar fi ei, pot fi escaladaţi.”

Broad Peak este al 12-lea cel mai înalt vârf din lume. Este considerat unul dintre cele mai provocatoare şi solicitante din punct de vedere tehnic pentru alpinişti, dintre toţi cei care depăşesc 8.000 de metri altitudine. Prima sa ascensiune a fost realizată de o echipă austriacă în 1957.

Muntele și-a luat tributul

Avalanşa s-a produs joi, întrerupând orice contact cu o expediţie internaţională de zece persoane condusă de Nirmal Purja. Inițial, au fost descoperite cadavrele a trei alpiniști, care au fost transportate la un spital. 

Poliţia din Gilgit-Baltistan, o regiune muntoasă din nordul Pakistanului, a anunţat că salvatorii de la mare altitudine au început a doua zi de operaţiuni, după o întrerupere din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

„Echipa de salvare a raportat că a observat cadavrele altor alpinişti folosind imagini cu drone. Operaţiunea de salvare este desfăşurată pe un teren extrem de dificil şi în condiţii meteorologice de mare altitudine de către armata pakistaneză, în coordonare cu alpiniştii şi salvatorii locali”, a explicat guvernul regional.

Avalanşa a avut loc joi, în timp ce alpiniştii încercau să urce pe vârful Broad Peak (8.047 m), la o altitudine de aproximativ 6.600 de metri, potrivit autorităţilor regionale.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
protest kiev
3
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
sorin grindeanu parlament
4
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
Digi Sport
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0646691584
Avalanșă pe Broad Peak: legendarul alpinist Nirmal Purja este printre dispăruți, patru membri ai expediției, găsiți morți
Long way ...
Avalanşă mortală pe muntele Vardousia din Grecia: echipele de salvare au găsit trupurile a patru alpinişti, printre care o femeie
Muntele Everest / George Mallory cu un alt alpinist în ascensiune
Cine a cucerit prima dată Everestul: misterul celor doi alpiniști care au dispărut în apropiere de vârf cu 100 de ani în urmă
Operațiunea de recuperare a salvamontiștilor
Alpinistul care a murit sâmbătă, în Bucegi, în timp ce încerca să-și salveze partenera, era un cercetător cunoscut
persoana accidentata transportata de salvamonisti
Doi alpiniști au fost găsiți morți în Munții Bucegi
Recomandările redacţiei
reactoarele de la centrala cernavoda
Apele Române: Centrala de la Cernavodă poate funcţiona în condiţiile...
Eugen Rădulescu
Consilierul guvernatorului BNR, după evaluarea Fitch: Decizia...
Incendiu Grecia
Mărturia unui medic din Grecia în inima incendiilor: Sute de case și...
Pentagonul. Foto Profimedia
Pentagonul renunță la conducerea grupului de ajutor pentru Ucraina...
Ultimele știri
Două petroliere au fost ținta unor atacuri în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul amenință să blocheze rutele maritime
Un tânăr din București a fost rănit cu o bucată de sticlă, în timp ce încerca să-şi protejeze tatăl care avea un confict cu un bărbat
Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind rețeaua de aprovizionare cu combustibil
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Răsturnare de situație în cazul averii lui Paddy McNally. De ce Sarah Ferguson nu ar primi nimic din cele 600...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
El e „bărbatul” de care Gigi Becali are nevoie la FCSB! Cum și-a câștigat noua feblețe a patronului respectul...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la...
Adevărul
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja...
Playtech
Bolile care îţi interzic să te mai urci la volan. Unele sunt comune, mulţi şoferi din România le au
Digi FM
De ce au amânat Romanița Iovan și Iulian Gogan nunta timp de 14 ani: „Nu cred în deciziile luate din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Cum a fost numit Darius Olaru în Belgia, după primele 70 de minute
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini romantice pe iaht în Franța. Cum au fost surprinși cei doi înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Oamenii care au fugit de civilizație. Cum supraviețuiesc ultimele triburi preistorice în era digitală
Newsweek
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
Digi FM
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani. Reuniune emoționantă cu fosta soție, la 15 ani după scandalul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Cea mai caldă îmbrățișare pentru mătușa May”. Tom Holland și Marisa Tomei, moment viral la premiera...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...