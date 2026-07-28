Zeci de elevi români aflați într-o excursie în Franța au fost prădați de hoți

Excursie de coșmar pentru zeci de elevi din Satu Mare, aflați în vacanță la Nisa, în Franța. Aceștia au rămas fără acte de identitate, bani sau bagaje, după ce hoții au spart autocarul.

Spargerea a avut loc în jurul orei 21, în orașul Nisa din sud-estul Franței, cu doar o zi înainte ca cei 60 de elevi să ajungă la destinație, relatează Dana Costache, corespondent Digi24.

Autocarul ar fi fost parcat lângă o fabrică abandonată, iar șoferii au plecat pentru scurt timp, lăsând autovehiculul nesupravegheat.

În acest interval, persoane necunoscute ar fi spart ușile autocarului și au luat din interior ghiozdanele și bagajele de mână ale elevilor, în care se aflau acte de identitate, banii, telefoane mobile, dar și alte obiecte de valoare, potrivit presei din Satu Mare.

Copiii ar fi fost sfătuiți de către șoferi să își lase bagajele de mână în interiorul autocarului și nu în cala destinată bagajelor, astfel încât pe drum să nu deschidă de foarte multe ori cala atunci când ar fi avut nevoie de lucrurile personale - afirmă părinții unor copii.

Însoțitorii și elevii au mers la o secție de poliție din Franța pentru a depune sesizare. Acolo au zăbovit câteva ore pentru declarații, dar și pentru întocmirea actelor necesare anchetei.

Până la acest moment, firma de transport nu a făcut nicio declarație.

Editor : Sebastian Eduard