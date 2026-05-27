Zeci de morți în noi bombardamente ale Israelului în Liban. Netanyahu escaladează războiul cu Hezbollah

Cel puțin 31 de oameni, inclusiv copii, au fost uciși în urma unui nou val de bombardamente lansate de Israel în sudul și estul Libanului, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a anunțat intensificarea operațiunilor militare împotriva Hezbollah.

Armata israeliană a declarat că a lovit peste 100 de poziții de infrastructură și combatanți Hezbollah, într-una dintre cele mai intense nopți de bombardamente de la intrarea în vigoare, la mijlocul lunii aprilie, a armistițiului mediat de Statele Unite, relatează BBC. Totul vine după ce Netanyahu a spus în această săptămână că a dat instrucțiuni „să fie apăsată și mai tare pedala” în atacarea Hezbollahului.

Miercuri dimineață devreme, sirenele au sunat în nordul Israelului după ce un proiectil a fost lansat din Liban către Israel, a transmis armata israeliană într-un comunicat. Aceasta a adăugat că proiectilul a căzut într-o zonă deschisă și nu au fost raportate victime.

Vorbind marți la o reuniune a cabinetului de securitate, Netanyahu a spus că Israelul „își aprofundează operațiunea în Liban”. „IDF [Forțele de Apărare ale Israelului] operează cu forțe numeroase la sol și ocupă terenuri dominante”, a declarat el, adăugând că acestea „fortifică zona de securitate” pentru a proteja comunitățile din nordul Israelului de atacurile Hezbollah.

Armistițiul a fost încălcat în mod repetat de ambele părți, amenințând să compromită negocierile complexe aflate în desfășurare pentru încheierea războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Presa locală a relatat că atacurile aeriene au vizat satul Mashghara din Valea Bekaa și localitatea Burj al-Shamali din sudul Libanului. Unele lovituri au avut loc în apropierea Castelului Beaufort, au relatat instituțiile media de stat, o fortăreață veche de aproape 900 de ani, recunoscută de UNESCO drept „unul dintre cele mai bine conservate exemple de castele medievale” din regiune.

Panică la Beirut. Libanezii fug din calea bombardamentelor

În mesajul video transmis luni, Netanyahu a spus că Israelul va crește numărul și intensitatea loviturilor împotriva Hezbollahului, ca răspuns la atacurile grupării șiite susținute de Iran, inclusiv cele care implică drone cu fibră optică ce pot evita sistemele de apărare israeliene. „Le vom aplica o lovitură devastatoare”, a promis el.

Anunțul a provocat scene de panică în suburbiile sudice ale Beirutului, bastion al Hezbollahului, unde locuitorii au fost văzuți fugind din zonă după declarațiile premierului. Mii de mașini au blocat străzile, în timp ce familiile încercau să se refugieze în siguranță.

Deși loviturile au evitat capitala, avioanele de război israeliene au desfășurat val după val de atacuri în întreg Libanul pe parcursul serii și până în primele ore ale dimineții de marți. BBC a numărat zeci de atacuri în aproape 50 de locații.

Armata israeliană a publicat imagini aeriene din Mashghara despre care spune că arată mai multe lovituri asupra unor „poziții de infrastructură Hezbollah unde a fost identificată activitate teroristă”. „În timpul atacului, teroriștii au fost eliminați”, a adăugat aceasta.

Armata a mai declarat că a lovit peste 90 de depozite de arme, centre de comandă, posturi de observație și alte infrastructuri utilizate de Hezbollah în sudul Libanului în cursul nopții.

Ordinul lui Netanyahu de intensificare a loviturilor israeliene a venit după ce armata a anunțat că un soldat israelian a fost ucis în lupte în sudul Libanului duminică, ceea ce ridică la 23 numărul total al militarilor israelieni uciși în atacuri Hezbollah de la începutul conflictului, pe 2 martie, alături de un contractor civil. Ministerul Sănătății din Liban afirmă că, în aceeași perioadă, loviturile israeliene au ucis cel puțin 3.185 de persoane.

