Zeci de oameni au murit într-o explozie a unui camion cisternă în statul Niger din centrul Nigeriei, după ce vehiculul a derapat de pe șosea și s-a răsturnat, relatează BBC.

Sătenii s-au grăbit să adune combustibilul din cisterna răsturnată, care a explodat brusc, provocând un incendiu uriaș care i-a cuprins. Circa 30 de persoane au murit, iar cel puțin alte 40 au suferit răni.

Răniții au fost transportați la un spital din apropiere pentru a primi îngrijiri medicale. Explozia cisternei reprezintă o tragedie recurentă în Nigeria, în ciuda avertismentelor repetate cu privire la pericolele colectării combustibilului vărsat.

Accidentul s-a produs în apropierea comunităților Essan și Badeggi, de-a lungul drumului Bida-Agaie, în zona administrativă locală Katcha din statul Niger.

Potrivit agenției de știri Reuters, agenția federală pentru siguranța rutieră din Nigeria a anunțat că cel puțin 35 de persoane au murit în accident, în timp ce un coordonator local al Agenției Naționale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (Nema) a declarat agenției de știri AFP că „29 de persoane au murit și 42 au fost rănite”.

Reprezentanții Nema au declarat pentru BBC că au intervenit în urma accidentului, dar nu au putut confirma numărul persoanelor afectate.

Guvernatorul statului Niger, Mohammed Umaru Bago, a transmis condoleanțe populației, descriind incidentul ca fiind „îngrijorător” și „nefericit”.

„Este descurajant modul în care oamenii au continuat să se apropie de un camion cisternă răsturnat pentru a-i lua conținutul”, în ciuda mai multor campanii de sensibilizare, se arată într-o declarație a secretarului său de presă, Bologi Ibrahim.

Cisterna, care transporta produse petroliere din Lagos, în sudul Nigeriei, către nord, se pare că s-a răsturnat din cauza stării proaste a drumului.

În octombrie anul trecut, explozia unui camion cisternă cu combustibil a provocat moartea a 153 de persoane în statul Jigawa, din nord-vestul Nigeriei. În ianuarie anul acesta, un camion care transporta aproximativ 60.000 de litri de benzină s-a răsturnat în apropiere de Suleja, tot în statul Niger, provocând moartea a cel puțin 86 de persoane și rănirea a aproape 70.

