Zeci de persoane ucise în lovituri lansate de avioane militare în nord-estul Nigeriei

Zeci de persoane au fost ucise sâmbătă de avioane militare care urmăreau militanţi ai grupării jihadiste Boko Haram în statul Yobe, nord-estul Nigeriei, au informat duminică locuitori şi organizaţia Amnesty International, relatează AFP.

Cea mai populată ţară din Africa se confruntă de 17 ani cu o insurgenţă jihadistă, declanşată în 2009 de violenţele Boko Haram, şi alimentată de facţiuni disidente puternice, precum gruparea Statul Islamic în Africa de Vest (ISWAP).

Numărul victimelor loviturilor militare lansate sâmbătă în satul Jilli, în statul Yobe, variază în funcţie de sursă.

Amnesty International a anunţat un bilanţ de peste 100 de morţi şi 35 de persoane rănite grav într-o postare pe reţeaua X, în timp ce Lawan Zanna Nur, un lider local, a menţionat aproximativ „200 de morţi şi răniţi”.

„Răniţii au fost duşi la spitale din Geidam şi Maiduguri. Vorbim despre zeci de morţi, dar este dificil să se dea o cifră precisă”, a adăugat el.

„Piaţa din Jilli atrage comercianţi veniţi de departe, din statele Kano şi Jigawa (nord-vest). Piaţa este controlată în întregime de Boko Haram, care asigură securitatea şi colectează taxe de la comercianţi. Studiem această piaţă de mult timp”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul serviciilor secrete nigeriene.

În iunie 2025, cel puţin 20 de civili au fost ucişi într-un atac aerian în statul Zamfara (nord-vest), unde armata luptă împotriva bandelor criminale, care atacă, jefuiesc şi apoi incendiază sate şi ucid sau răpesc locuitori.

