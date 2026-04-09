Zeci de răniți în Indonezia după un cutremur de suprafață cu magnitudinea de 4,9

Un locuitor curăță resturile unui perete avariat al casei sale în urma unui cutremur superficial cu magnitudinea de 4,9 grade, care a avut loc la Adonara, în provincia Nusa Tenggara de Est, pe 9 aprilie 2026, provocând avarii la zeci de locuințe și rănind mai multe persoane, a declarat un oficial. Foto: Profimedia

Un cutremur de mică adâncime, cu magnitudinea 4,9, a lovit estul Indoneziei, provocând pagube la zeci de locuinţe şi rănind cel puţin 20 de persoane, a anunţat joi un oficial local, citat de AFP.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10,4 kilometri, la aproximativ 104 kilometri est de Maumere (Insula Flores, sud), cu puţin timp înainte de miezul nopţii de miercuri spre joi, a precizat Serviciul geologic al Statelor Unite (USGS).

Două sate de pe mica insulă Adonara au fost cele mai afectate, peste 100 de case fiind avariate şi cel puţin 20 de persoane fiind rănite, după cum a declarat Ismail Daton Ban, un oficial local, notează Agerpres.

Indonezia este frecvent zguduită de cutremure din cauza poziţiei sale pe „Cercul de Foc al Pacificului”, un arc de activitate seismică intensă unde plăcile tectonice se ciocnesc şi care se întinde din Japonia, prin Asia de Sud-Est, până în bazinul Pacificului.

Un seism cu magnitudinea 9,1 a lovit în 2004 provincia cea mai vestică a Indoneziei, Aceh, provocând un tsunami şi lăsând în urmă peste 170.000 de morţi.

Cutremurele de mică adâncime tind să fie mai distructive, deoarece undele seismice parcurg o distanţă mai scurtă în sol şi ajung la suprafaţă cu mai multă energie.

Editor : B.E.

