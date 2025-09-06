Un taifun a lovit coasta de est a Japoniei. Cel puțin 23 de oameni au fost răniți, dintre care trei sunt internați în stare critică în spital.

Peste 200 de clădiri au fost avariate, iar 43 dintre acestea au fost distruse cel puțin pe jumătate. Rafalele de vânt au depășit 100 de kilometri pe oră. Aproape 20 de mii de locuințe au rămas fără alimentare cu energie electrică și circulația mai multor trenuri de mare viteză a fost afectată.

Taifunul a fost între timp retrogradat la stadiul de furtună tropicală, dar specialiștii avertizează că pericolul nu a trecut.

În continuare există risc important de alunecări de teren, inundații și furtuni cu descărcări electrice.

Editor : B.E.