Iranul a denunţat marţi pedepsele cu închisoarea pe viaţă împotriva a zeci de şiiţi în Bahrain, calificându-le drept pline de cruzime şi respingând acuzaţiile potrivit cărora Teheranul ar menţine legături cu cei condamnaţi, potrivit unui comunicat al diplomaţiei iraniene, citat de AFP.

Justiţia din Bahrain a condamnat luni la închisoare pe viaţă 64 de persoane de confesiune şiită, majoritatea personalităţi religioase, pentru acte de „terorism”, acuzându-le de legături cu Gardienii Revoluţiei islamice, puternica armată de elită a Iranului şiit.

Ministerul de Externe iranian „consideră că sentinţele pline de cruzime pronunţate împotriva unui grup de erudiţi şi cetăţeni din Bahrain constituie o încălcare sistematică şi generalizată a drepturilor omului”, se afirmă în comunicat, notează Agerpres.

În Iran, şiismul este religie de stat. În Bahrain, regat condus de o dinastie sunnită, şiiţii constituie o importantă comunitate care denunţă de mult timp marginalizarea sa.

De la începutul războiului în Orientul Mijlociu, declanşat în februarie de loviturile comune ale SUA şi Israelului împotriva Teheranului, forţele armate iraniene au ripostat vizând în special ţările din Golf aliate ale SUA, revendicând duminică un nou atac împotriva Bahrainului.

Puternic afectate de represaliile Teheranului, ţările din Golf au destructurat celule acuzate că ar avea legături cu Gardienii Revoluţiei islamice.

Bahrainul i-a acuzat luni pe cei condamnaţi de înfiinţarea „unui grup terorist, având legătură cu Gardienii Revoluţiei (iranieni), promovând o schimbare a regimului politic” în regat, potrivit agenţiei de presă oficiale.

„Respingând cu fermitate acuzaţiile nefondate împotriva Iranului, Ministerul de Externe face apel la liderii din Bahrain să înceteze reprimarea poporului şi a erudiţilor religioşi şi să respecte drepturile omului”, a reacţionat diplomaţia iraniană.

Editor : B.E.