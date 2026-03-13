Zelenski avertizează că relaxarea sancţiunilor asupra petrolului rusesc ar putea aduce Rusiei 10 miliarde de dolari. Ce spune Macron

Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron. Sursa foto: Profimedia Images

Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski au discutat la Paris despre impactul relaxării temporare a sancţiunilor asupra petrolului rusesc, liderul ucrainean avertizând că această decizie ar putea aduce Moscovei venituri de până la 10 miliarde de dolari pentru finanţarea războiului din Ucraina.

„Contextul creşterii preţului la petrol nu trebuie în niciun caz să ne facă să ne revizuim politica sancţiunilor faţă de Rusia, este poziţia pe care G7 şi-o menţine”, a afirmat Macron, care l-a primit în vizită oficială, vineri, pe Volodimir Zelenski.

SUA, care face parte din G7, a autorizat joi până la 11 aprilie vânzarea petrolului rusesc stocat pe nave, într-un context de creştere vertiginoasă a preţului la petrolul brut. Emmanuel Macron a estimat totuşi că decizia americană a fost luată „în mod excepţional şi limitat” şi „nu revine în mod durabil şi amplu asupra sancţiunilor pe care SUA înseşi le-au decis” în cadrul G7.

Volodimir Zelenski, dimpotrivă, a apreciat că aceasta va antrena o „întărire a poziţiei Rusiei” şi „cu siguranţă nu contribuie la pace”. Potrivit preşedintelui ucrainean, această „relaxare” a sancţiunilor ar putea aduce Rusiei „circa 10 miliarde de dolari” pe care ea le va cheltui pe drone şi alt armament.

Aceste drone sunt utilizate în Ucraina, dar ele vor fi de asemenea folosite şi împotriva „vecinilor Iranului”, aliat al Moscovei, şi a occidentalilor prezenţi în zonă, a avertizat Volodimir Zelenski. „Ridicarea sancţiunilor doar pentru ca mai multe drone să vină să vă atace mai târziu nu este, după părerea mea, decizia bună”.

Vizita preşedintelui ucrainean la Paris, a 12-a la număr din 2022, se desfăşoară în timp ce conflictul declanşat în 28 februarie de SUA şi Israel împotriva Iranului monopolizează atenţia întregii lumi. Ucraina intenţionează să-şi capitalizeze experienţa pentru a combate dronele iraniene, o experienţă considerată „fără egal” de Palatul Elysee.

Experţi militari ucraineni s-au deplasat în mai multe ţări din Golf în ultimul timp pentru a-şi împărtăşi experienţa în domeniul interceptării dronelor de concepţie iraniană, iar Volodimir Zelenski a propus „să dezvoltăm toate acestea în colaborare cu ţările europene”.

Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski au avut o întâlnire înaintea conferinţei lor de presă comune, urmată de un dejun de lucru între patru ochi. Preşedintele ucrainean urmează să participe în cursul după-amiezii la o întâlnire cu studenţi de la Sciences Po.

Cei doi lideri au abordat de asemenea împrumutul de 90 miliarde de euro promis de conducătorii Uniunii Europene Kievului în decembrie. Primele tranşe sunt blocate de Ungaria, care cere ca Ucraina să reia rapid transportul de ţiţei rusesc spre Ungaria prin conducta Drujba, avariată de un bombardament al Moscovei, potrivit autorităţilor ucrainene.

Preşedintele francez a asigurat „cu forţă şi claritate” că împrumutul va fi livrat căci „este datoria fiecărei naţiuni să-şi respecte promisiunile făcute”. Problema va fi din nou pe ordinea de zi a celor 27 de state membre în cadrul summitului UE de săptămâna viitoare de la Bruxelles.

Un alt subiect pe agenda vizitei, necesităţile de armament ale Ucrainei. Preşedintele Zelenski, care are nevoie de sisteme de apărare antiaeriană performante pentru ca ţara sa să respingă atacurile ruseşti, a declarat publicaţiei Ouest-France că vrea să obţină „cel mai curând posibil” sisteme SAMP-T franco-italiene de nouă generaţie.

În Ucraina, o lovitură cu rachetă rusă în regiunea Harkov a făcut cel puţin trei morţi şi patru răniţi vineri dimineaţă, potrivit autorităţilor locale.

