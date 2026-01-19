Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare

Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere asupra unor instalații nucleare din Ucraina și pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, acuzând Moscova că pune atacurile înaintea diplomației, potrivit Kyiv Post.

Zelenski a declarat că Rusia încearcă să provoace daune centralelor nucleare ale Ucrainei și că autoritățile de la Kiev dețin informații despre facilitățile asupra cărora Moscova a efectuat recunoașteri. În discursul său de duminică seara, Zelenski a spus că delegația Ucrainei informează în detaliu Statele Unite despre evoluțiile de pe teren, inclusiv despre atacurile continue ale Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean.

„Dacă rușii ar fi cu adevărat interesați ca războiul să se încheie, s-ar concentra pe diplomație, nu pe atacuri cu rachete, pene de curent și încercări de a afecta chiar și centralele noastre nucleare”, a declarat Zelenski.

„Avem date despre instalațiile asupra cărora Rusia a făcut cercetări în pregătirea unor atacuri. Toate acestea arată clar că diplomația nu este o prioritate pentru Rusia”, a adăugat el.

Președintele a mai spus că forțele ruse au atacat, pe parcursul săptămânii, facilități ale Naftogaz din mai multe regiuni. Ultimul atac a vizat, sâmbătă, 17 ianuarie, infrastructura de producție a gazelor. Tot sâmbătă, Zelenski a afirmat că serviciile de informații ucrainene dețin indicii privind pregătirea unor noi lovituri rusești asupra sistemului energetic și a altor infrastructuri critice ale Ucrainei.

„Există suficiente informații despre pregătirile pentru noi atacuri rusești asupra energiei și infrastructurii noastre, inclusiv asupra instalațiilor și rețelelor care deservesc centralele noastre nucleare”, a spus el.

Atacurile asupra infrastructurii energetice se intensifică

Potrivit președintelui, fiecare atac rusesc asupra infrastructurii civile în sezonul rece subminează și reduce eficiența eforturilor diplomatice depuse de partenerii-cheie, inclusiv Statele Unite, pentru a pune capăt războiului.

Înaintea declarațiilor lui Zelenski, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a anunțat că Rusia ia în calcul opțiuni pentru a lovi stații de transformare conectate la centrale nucleare, în încercarea de a forța Kievul să accepte condiții de capitulare.

„Prin distrugerea sau scoaterea din funcțiune a acestor stații, Moscova urmărește să deconecteze unitățile centralelor nucleare de la sistemul energetic național, lăsând civilii complet fără electricitate și căldură”, se arată în raportul serviciului de informații.

Până la jumătatea lunii ianuarie 2026, forțele ruse efectuaseră operațiuni de recunoaștere asupra a zece obiective energetice critice din nouă regiuni ale Ucrainei, potrivit HUR.

SBU a mai raportat că, între octombrie 2025 și prezent, forțele ruse au lovit deliberat 11 hidrocentrale și 45 dintre cele mai mari centrale de termoficare din Ucraina. Au fost documentate, de asemenea, 49 de lovituri de precizie asupra centralelor termoelectrice și 151 de atacuri asupra stațiilor electrice din mai multe regiuni. Cele mai grave pagube s-au înregistrat în Kiev și în regiunea Kiev, precum și în regiunile Harkov, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumî, Mikolaiv și Cernihiv.

Miercuri seara, Zelenski a anunțat că Ucraina va introduce stare de urgență în sectorul energetic, invocând impactul sever al recentelor lovituri rusești asupra producției de energie și infrastructurii de încălzire.

Editor : M.I.