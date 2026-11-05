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Zelenski cere ajutor urgent pentru sistemul energetic al Ucrainei, devastat de atacurile rusești. Apel către Spania și America Latină

Data publicării:
Meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, as part of the 30th Ibero-American Summit in Madrid, Spain - 05 Nov 2026
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la cel de-al 30-lea Summit Ibero-American, Madrid, 5 noiembrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi, la Madrid, sprijinul Spaniei și al țărilor din America Latină pentru refacerea sistemului energetic al Ucrainei, grav afectat de bombardamentele rusești. În perspectiva unei noi ierni dificile, liderul de la Kiev a avertizat că țara sa are nevoie urgentă de transformatoare, cabluri electrice și generatoare și a făcut apel la companiile din aceste state să accelereze livrările de echipamente.

„Avem nevoie de cât mai multă cooperare internaţională pentru a continua reconstrucţia şi repararea sistemului nostru energetic, de care avem nevoie urgentă”, a declarat liderul ucrainean în timpul unei întâlniri în marja celui de-al 30-lea summit ibero-american, care s-a desfăşurat în capitala spaniolă.

„Avem nevoie de echipamente, mai multe echipamente: transformatoare, cabluri electrice, echipamente electronice moderne, precum şi diferite tipuri de generatoare, atât pe motorină, cât şi pe gaz”, a explicat Volodimir Zelenski, în prezenţa premierului spaniol Pedro Sanchez, a preşedinţilor Guatemalei şi Hondurasului, Bernardo Arévalo şi Nasry Asfura, a secretarului general al ONU, Antonio Guterres, precum şi a preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa.

„Ştim că firmele din Spania şi America Latină ne pot ajuta în acest efort”, a continuat el, enumerând „transformatoare provenite din Brazilia, Mexic, Argentina şi Columbia”, „cabluri electrice din Chile” şi „echipamente electrice, cabluri şi generatoare fabricate în Spania”.

„Acest lucru este atât de important”, a subliniat el. „Avem nevoie de echipamente compatibile cu reţeaua noastră electrică şi avem nevoie de ele rapid. Aşadar, vă rugăm să ne oferiţi sprijinul dumneavoastră direct, facilitând contactul cu firmele şi capacităţile dumneavoastră de producţie, astfel încât aceste livrări să poată ajunge în Ucraina cât mai repede posibil”, a mai spus Zelenski.

Vizita în Spania a preşedintelui ucrainean, care a mers marţi la Berlin, are loc pe fondul unor noi eforturi diplomatice pentru a reînvia speranţele de pace şi al recentei apropieri dintre preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, care a stârnit îngrijorarea Kievului în legătură cu o posibilă retragere a sprijinului SUA, în momentul în care Ucraina se pregăteşte pentru o iarnă dificilă din cauza bombardamentelor intense ruseşti.

La mai bine de patru ani şi jumătate de la începerea invaziei Rusiei, negocierile dintre Kiev, Moscova şi Washington urmează să fie reluate pe 10 şi 11 noiembrie în Emiratele Arabe Unite, cu medierea SUA.

Într-un interviu acordat postului public german de radiodifuziune ZDF, Zelenski a declarat că victoria democraţilor în alegerile din SUA a alimentat „speranţele” pentru un sprijin mai mare din partea Washingtonului pentru Kiev.

Editor : M.I.

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