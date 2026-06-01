Zelenski: Ucraina are o fereastră de timp limitată pentru negocieri de pace cu Rusia. Ce ar împinge Moscova spre dialog

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
De ce crede Zelenski că Rusia ar putea accepta negocieri Kievul mizează pe implicarea administrației Trump

Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina dispune de o oportunitate limitată pentru reluarea negocierilor de pace cu Rusia până în iarna lui 2026, când Moscova ar putea relansa atacurile masive asupra infrastructurii energetice ucrainene. Președintele ucrainean consideră că pierderile ridicate ale armatei ruse ar putea forța Kremlinul să accepte dialogul.

Fereastra pentru negocieri de pace eficiente între Kiev și Moscova va rămâne deschisă până în iarna anului 2026, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat CBS News și publicat pe 31 mai, relatează Kyiv Independent.

După ce a recâștigat inițiativa pe câmpul de luptă în decembrie 2025, Ucraina s-a aflat într-o poziție mai favorabilă pentru a negocia cu Rusia, a spus Zelenski în dialogul cu jurnalista CBS News Margaret Brennan. Această oportunitate va dura până la următoarea iarnă, când Moscova este așteptată să lovească din nou infrastructura energetică critică a Ucrainei. Președintele a afirmat că le-a transmis această evaluare partenerilor americani ai Kievului, care au intermediat discuțiile cu Kremlinul.

„A început în decembrie 2025, când Rusia a început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă”, a spus Zelenski. „Din această perspectivă, am împărtășit aceste informații partenerilor noștri americani. Le-am spus în ianuarie că avem o fereastră pentru negocieri, deoarece în fiecare lună ei vor pierde tot mai mulți oameni. Acum avem această perioadă de timp înainte de iarnă. Cred că până la venirea iernii trebuie să găsim o cale diplomatică de a ne așeza la masă și de a discuta.”

De ce crede Zelenski că Rusia ar putea accepta negocieri

Avansul forțelor ruse pe front s-a blocat în iarna 2025–2026, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți ai războiului la scară largă. Temperaturile foarte scăzute au îngreunat infiltrarea pozițiilor ucrainene de către grupurile de infanterie ruse și ocolirea operatorilor ucraineni de drone.

La începutul lunii martie 2026, comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a susținut că, în luna precedentă, Ucraina a recucerit mai mult teritoriu decât a ocupat Rusia în aceeași perioadă, marcând primul astfel de avantaj de la contraofensiva eșuată a Ucrainei din 2023.

În timp ce forțele ucrainene au lansat noi contraatacuri în sud și au preluat inițiativa în anumite sectoare ale frontului, Rusia și-a intensificat semnificativ bombardamentele aeriene asupra orașelor ucrainene, vizând alimentarea cu energie electrică și căldură în plină iarnă.

„Au început să ne atace cu lovituri masive cu rachete și principalul motiv pentru care au făcut asta este că au început să piardă pe câmpul de luptă”, a declarat Zelenski pentru CBS News.

Liderul ucrainean a afirmat, de asemenea, că Rusia pierde până la 35.000 de soldați pe lună în războiul din Ucraina. „Ei se îndreaptă către o mare criză de personal și cred că toate aceste lucruri îi vor împinge spre dialog”, a spus el.

Pentru ca Ucraina să poată profita de această oportunitate de a relua negocierile, președintele rus Vladimir Putin trebuie să fie supus unor presiuni suplimentare, a mai declarat Zelenski. El a recunoscut totodată că negociatorii americani sunt concentrați în prezent asupra conflictului cu Iranul și nu acordă aceeași prioritate dosarului ucrainean.

Kievul mizează pe implicarea administrației Trump

„Statele Unite și-au mutat atenția către Orientul Mijlociu și cred că aceasta este acum prioritatea. Din acest motiv avem anumite pauze în negocierile noastre diplomatice”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că este urgent ca Ucraina și partenerii săi să lucreze pentru repatrierea unui număr cât mai mare de copii deportați și a susținut că Rusia a propus schimbarea copiilor ucraineni răpiți contra prizonierilor de război.

„Ne-au propus să schimbăm copiii cu soldați”, a declarat Zelenski. „Vă puteți imagina cum am putea să ne schimbăm copiii? Da, este important să ne recuperăm soldații și prizonierii de război, dar nu îi putem schimba pe copii.”

Zelenski a mai afirmat că Rusia îi educă pe copiii răpiți să urască Ucraina și că, în unele cazuri, băieți răpiți din Ucraina au fost trimiși să lupte în armata rusă împotriva propriilor compatrioți. El a spus că autoritățile de la Kiev dețin dovezi că Rusia „împinge acești băieți pe câmpul de luptă”.

Declarațiile președintelui ucrainean vin în contextul în care Ucraina se pregătește pentru un nou atac rusesc de amploare cu rachete balistice. Zelenski a făcut apel direct la președintele american Donald Trump pentru sprijin suplimentar, inclusiv sisteme și rachete de apărare antiaeriană, noi sancțiuni împotriva Rusiei și relansarea eforturilor diplomatice.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat pe 30 mai că Statele Unite „vor găsi o modalitate” de a ajuta Ucraina să se apere, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Ultima rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia a avut loc în februarie 2026, la Geneva. Secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut pe 12 mai că discuțiile mediate de SUA au intrat practic într-un impas.

Zelenski a declarat pentru CBS News că Ucraina speră să îi primească la Kiev, în următoarele două săptămâni, pe principalii negociatori ai administrației Trump, trimișii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner.

