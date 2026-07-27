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Video Zi crucială pentru frații Tate: Ei vor afla când vor fi extrădați în Marea Britanie

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MI: Andrew and Tristan Tate Ahead of U.S. Marshal Arrest
Andrew și Tristan Tate urmează să compară în fața justiției. Foto: Profimedia
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Zi importantă astăzi pentru soarta fraților Andrew și Tristan Tate, care sunt arestați de mai bine de o săptămână în Statele Unite ale Americii. Într-o instanță din Miami se stabilește calendarul procesului de extrădare în Marea Britanie.

Avocații lui Andrew și Tristan Tate se întâlnesc cu procurorii la Miami pentru a stabili calendarul procedurii de extrădare către Marea Britanie.

Judecătorii urmează să programeze ședința unde se va hotărî dacă procesul se poate desfășura cu ei în libertate, solicitare pe care frații o vor susține cu siguranță. În unile următoare instanța va decide dacă frații vor fi extrădați la Londra. Acolo sunt acuzați de viol, trafic de persoane, agresiune și alte infracțiuni sexuale, după ce patru femei au depus plângeri noi săptămâna trecută.

Frații Tate au fost prezentați în fața unui magistrat american care a confirmat mandatul de arestare, după ce au fost reținuți în Miami.

Abdrew și Tristan Tate resping toate acuzațiile și susțin că dosarul are motivații politice. Ei încearcă să evite extrădarea în Regatul Unit, unde se confruntă cu 38 de capete noi de acuzare.

Foarte important, Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump nu va interveni în procedura de extrădare, asta deși, scrie presa de peste Ocean, s-ar fi făcut presiuni.

Întregul proces ar putea să dureze până la nouă luni.

Editor : Sebastian Eduard

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