Noul Tratat de reducere a armelor strategice (New START) din 2010, ultimul acord bilateral de control al armelor nucleare rămas între Statele Unite și Rusia, expiră pe 5 februarie. Președintele rus Vladimir Putin a repetat oferta de a continua să respecte în mod informal limitele tratatului pentru încă un an. Cu excepția unei amânări de ultim moment din partea președintelui Donald Trump, sfârșitul New START va marca sfârșitul unei ere pentru controlul armelor nucleare.

Iată ce înseamnă și ce nu înseamnă sfârșitul New START pentru competiția strategică: Sfârșitul New START nu prevesteste începutul unei curse a înarmărilor. Sfârșitul tratatului New START nu înseamnă că Statele Unite vor construi automat și masiv arsenalul lor nuclear. Și sfârșitul tratatului New START nu echivalează cu sfârșitul controlului armamentului; mai degrabă, acesta poate fi începutul unei noi ere a controlului armamentului. Controlul armamentului trebuie să se adapteze momentului. Iar acest moment necesită diversificarea și extinderea arsenalului nuclear al SUA, împreună cu o nouă abordare a controlului armamentului.

Nu este vorba de o cursă a înarmărilor – și dacă este, America pierde

Sfârșitul acordului New START a stârnit temeri privind o nouă cursă a înarmărilor. Senatorul Ed Markey a avertizat: „Dacă SUA depășesc limitele impuse de New START prin încărcarea de ogive, Rusia va face același lucru, iar China va folosi acest lucru ca un alt pretext pentru a-și consolida arsenalul nuclear”. Statele Unite au dat dovadă de o reținere excepțională în ultimul deceniu, neextinzându-și arsenalul și rămânând angajate într-un program de modernizare începând din 2012. Într-un interviu din 2024, șefa delegației New START, Rose Gottemoeller, a explicat modernizarea nucleară în curs a SUA astfel: „Nu este vorba despre o acumulare sau o cursă a înarmării nucleare – modernizarea pe care o întreprindem. Ci este vorba despre înlocuirea sistemelor învechite, care nu mai sunt sigure de utilizat”. Însă, fără constrângerile impuse de New START, aceste temeri legate de o cursă a înarmărilor au devenit mai acute în cazul în care Statele Unite decid să-și extindă arsenalul, iar Rusia sau China răspund la această acțiune.

Cursa înarmărilor este un ciclu de acțiune-reacție, definit în mod obișnuit printr-o automatizare prin care o parte se întărește ca răspuns direct la acțiunile adversarului. În timpul Războiului Rece, Hedley Bull a descris cursa înarmărilor ca susținând sau exacerbând conflictele, precum și exprimându-le; cu toate acestea, „ideea că cursa înarmărilor se supune unei logici proprii și poate duce doar la război este falsă și, probabil, periculoasă”. Unele dintre preocupările istorice legate de cursa înarmărilor sunt că aceasta poate crește riscul de percepții eronate și accidente, alături de costurile financiare. La mijlocul anilor 1980, de exemplu, Uniunea Sovietică cheltuia 15-17% din PIB-ul său pentru apărare. Dacă ne aflăm sau nu într-o cursă a înarmărilor și dacă cursele înarmărilor sunt „bune” sau „rele” rămân subiecte intens dezbătute. Unii experți susțin că cursa înarmărilor este deja în plină desfășurare și indică acumulările nucleare ale Rusiei și Chinei.

Noile date furnizate atât de Consiliul pentru Riscuri Strategice, cât și de Federația Oamenilor de Știință Americani oferă informații despre extinderea cantitativă și calitativă a arsenalelor rusești și chinezești și pot oferi unele indicii cu privire la faptul dacă ne aflăm sau nu într-o perioadă de cursă a înarmărilor. De la încheierea noului acord START în 2010, Rusia și-a extins numărul de sisteme cu capacitate nucleară cu 22% în medie, incluzând o creștere de 20% a numărului de submarine cu arme nucleare și rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM). China s-a angajat într-o acumulare și mai rapidă, cum ar fi creșterea cu 635% a numărului de rachete balistice cu rază intermediară de acțiune și adăugarea de noi tipuri de vehicule de lansare strategice și nestrategice.

În schimb, așa cum se arată în figura 1, Statele Unite nu s-au extins nici pe departe la scara Rusiei și Chinei de la încheierea noului acord START în 2010. În schimb, capacitățile nucleare ale SUA au rămas constante sau au scăzut.

Sursa foto: CSIS

Această asimetrie poate fi observată la toate platformele nucleare. S-a înregistrat o scădere de 33% a platformelor de arme nucleare nestrategice.

Sursa: CSR

Rusia și-a mărit numărul de rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM) cu peste 20%, în timp ce Statele Unite au înregistrat o scădere de 17% a numărului de SLBM de la finalizarea noului acord START.

Sursa foto: FAS

Una dintre cele mai izbitoare schimbări a fost creșterea cu 88% a forței rachetelor balistice intercontinentale (ICBM) ale Chinei, în timp ce forța ICBM a Statelor Unite a scăzut de fapt cu 11% în cadrul noului acord START.

Sursa: FAS

Ceea ce arată aceste cifre este că Rusia și China și-au extins în mod semnificativ arsenalele strategice, în ciuda reținerii din partea Statelor Unite. Dacă aceasta este o cursă a înarmării nucleare, Statele Unite pierd; iar dacă nu este încă o cursă a înarmării, dar se transformă într-una, Statele Unite pornesc din urmă.

Statele Unite nu au nevoie să se înarmeze masiv – au nevoie să se diversifice și să se extindă

Controlul armamentului este un produs al epocii sale. Noul acord START a fost încheiat în 2010, în urma „resetării” relațiilor dintre Statele Unite și Rusia din 2009, a discursului președintelui Obama de la Praga din 2009, în care a făcut apel la „pacea și securitatea unei lumi fără arme nucleare”, și a unui plan de acțiune ambițios pentru cele 190 de state semnatare ale Tratatului de neproliferare nucleară (TNP), care include măsuri suplimentare de control al armamentului și de reducere a riscurilor. La acea vreme, un acord bilateral și verificabil de control al armamentului era în interesul atât al Statelor Unite, cât și al Rusiei. Noul START limitează Statele Unite și Rusia la 1.550 de ogive amplasate pe 700 de rachete balistice intercontinentale (ICBM), rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM) și bombardiere grele. Măsurile de verificare ale tratatului includ inspecții la fața locului, schimburi de date și informații telemetrice și o Comisie consultativă bilaterală semestrială, se arată într-o analiză csis.

Din punct de vedere istoric, controlul armamentului a fost un instrument de gestionare a concurenței strategice și reprezintă, în esență, o înțelegere între părțile implicate, potrivit căreia, deși acestea pot continua să concureze și să caute avantaje strategice, se vor limita la acest domeniu specific și distinct. Controlul bilateral al armamentului strategic nu este o cerință politică sau juridică pentru Statele Unite. După cum a descris fostul oficial al Departamentului de Stat Tom Countryman, „Acordurile de control al armamentului nu sunt o concesie făcută de Statele Unite și nici o favoare făcută unei alte națiuni; ele sunt o componentă esențială a securității noastre naționale și contribuie la aceasta”. Controlul armamentului aduce beneficii strategice în ceea ce privește transparența și previzibilitatea arsenalelor adversarilor, în special prin inspecții la fața locului, și contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obligațiilor asumate în temeiul TNP din 1968.

Din 2010, Rusia a încălcat, suspendat sau s-a retras din numeroase acorduri importante privind controlul armamentului. Un raport al Departamentului de Stat din 2014 privind respectarea acordurilor a ridicat semne de întrebare cu privire la respectarea de către Rusia a Tratatului privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune (INF) din 1987. În 2022, Rusia a suspendat activitățile de inspecție în cadrul NEW START, iar în 2023 a suspendat participarea la NEW START și a retras ratificarea Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare. Oferta lui Putin de a continua să respecte limitele NEW START nu a inclus o ofertă de revenire la inspecții sau alte măsuri de transparență asociate tratatului. În ciuda rezultatelor dezastruoase în materie de control al armamentului și a recentei acumulări de arme nucleare nestrategice, Rusia se confruntă cu provocări practice care înseamnă că este puțin probabil să-și extindă masiv vehiculele strategice de livrare.

Toate aceste tendințe indică o dependență tot mai mare a adversarilor Statelor Unite de armele nucleare, în special în ceea ce privește ambițiile regionale de a intimida aliații și partenerii SUA și de a încerca să creeze o ruptură între aceștia și Washington. În cadrul unei audieri în Congres în martie 2022, Charles Richard, pe atunci comandant al Comandamentului Strategic al SUA, a subliniat această preocupare specifică: „Nu este vorba doar de aspecte strategice. Există o categorie semnificativă de amenințări pe teatru de operațiuni pe care va trebui să le regândim, eventual, modul în care le descurajăm.” Succesorul lui Richard, generalul Anthony Cotton, a subliniat că, în cazul Rusiei, armele nestrategice nu sunt incluse în limitele noului acord START. Confruntându-se cu o concurență tot mai mare din partea adversarilor înarmați nuclear, Strategia de Apărare Națională din 2026 reafirmă că Statele Unite vor „moderniza și adapta forțele nucleare în consecință, acordând o atenție specială descurajării și gestionării escaladării în contextul schimbărilor din peisajul nuclear global”.

Până în prezent, noul tratat START a limitat capacitatea Statelor Unite de a-și adapta forțele strategice, dar chiar și după expirarea tratatului, Statele Unite nu au nevoie de o consolidare masivă a arsenalului nuclear. În declarația sa, Richard a afirmat: „Nu trebuie neapărat să răspundem cu aceeași monedă... Dar este clar că ceea ce avem astăzi este minimul absolut și va trebui să ne întrebăm ce capacități, puteri și poziții suplimentare trebuie să adoptăm, în funcție de evoluția amenințării.” Ceea ce au nevoie Statele Unite în prezent este o poziție nucleară mai diversificată și mai flexibilă pentru a descuraja o gamă tot mai largă de amenințări pe mai multe teatre de operațiuni, ceea ce ar putea necesita extinderea arsenalului nuclear american, deși „nu în mod radical, nu în mod monumental”.

Odată cu încheierea acordului New START, Statele Unite pot lua în considerare cel puțin patru opțiuni pentru modificarea poziției forțelor nucleare, în conformitate cu recomandările lui Richard, și pentru dezvoltarea unei forțe nucleare mai flexibile. Prima opțiune ar fi încărcarea de ogive pe platformele ICBM și SLBM existente, ceea ce ar putea „aproximativ dubla” numărul de ogive desfășurate față de cifrele din acordul New START, potrivit fostului secretar adjunct al Apărării, Kingston Reif. În studiul Project Atom 2025, Matthew Costlow pledează pentru a doua opțiune: Statele Unite ar trebui să-și extindă achizițiile de sisteme „rezistente, capabile să supraviețuiască și dislocate (sau dislocabile) în teatru de operațiuni”, cum ar fi o nouă armă de distanță sau sisteme cu rază intermediară de acțiune cu dublă capacitate. O a treia opțiune ar fi extinderea planurilor existente de modernizare nucleară, cum ar fi achiziționarea de avioane B-21 suplimentare sau submarine din clasa Columbia. O opțiune finală, desigur, ar fi să nu se aducă modificări planurilor privind poziția forțelor nucleare americane și să se investească în schimb în capacități convenționale, deși acest lucru ar implica un risc semnificativ de subminare a garanțiilor și de proliferare a aliaților.

Cum pot Statele Unite să conducă o nouă eră a controlului armamentului

Acesta nu este sfârșitul controlului armamentului. Într-un interviu pentru proiectul CSIS privind problemele nucleare, proiectul de istorie a controlului armamentului, Gottemoeller a subliniat că acesta este un moment oportun pentru controlul armamentului: „Este foarte important ca următorul tratat să fie în mare măsură un tratat al lui Donald J. Trump și al lui Vladimir V. Putin. Trebuie să pășim în această nouă eră pe care o trăim acum, cu Trump în frunte.” Bull a descris controlul armamentului ca fiind „spasmodic”. Acesta se produce în valuri, așa cum o demonstrează întreaga istorie a Războiului Rece. Deși acest moment ar putea semnala o încetinire a controlului armamentului așa cum îl cunoaștem, președintele Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru un acord de „denuclearizare” cu Rusia și China, ceea ce sugerează o oportunitate pentru noi abordări în materie de control al armamentului.

Ce trebuie făcut în această nouă eră a controlului armamentului?

În timp ce analizează modul în care să răspundă presiunilor mediului de securitate și acumulării de arme nucleare de către Rusia și China, administrația Trump poate urmări trei priorități simultane în materie de control al armamentului, unele dintre ele fiind ambițioase. În primul rând, Trump însuși ar trebui să joace un rol în conducerea viitoarelor inițiative de control al armamentului. Aceasta ar putea include o întâlnire trilaterală la nivel de șefi de stat cu președinții Vladimir Putin și Xi Jinping, prin care să se angajeze la o serie de măsuri de reducere a riscurilor utilizării armelor nucleare, cum ar fi linii telefonice directe, menținerea unei persoane umane în circuitul decizional nuclear și reangajarea față de TNP. China a evitat în mod tradițional orice dialog care sugerează „controlul armamentului”, dar un dialog la nivel de șefi de stat l-ar putea tenta pe Xi. Interesul lui Trump pentru noi instituții multilaterale, cum ar fi Consiliul Păcii, ar putea fi potrivit pentru diplomația nucleară, cum ar fi organizarea unui summit pentru reducerea riscului nuclear.

În al doilea rând, lăsând deschisă ușa dialogului cu Moscova și Beijingul, administrația Trump ar trebui să colaboreze cu comunitatea internațională pentru a trage Rusia și China la răspundere pentru activitățile lor nucleare riscante. Rusia și China și-au extins arsenalele nucleare fără a fi sancționate. Ambele sunt suspectate că au efectuat teste nucleare de mică putere, încălcând moratoriul asupra testelor. Rusia a recurs în mod constant la amenințări nucleare pe tot parcursul războiului din Ucraina, fără a fi trasă la răspundere pe scena internațională. Actorii cheie care pretind că susțin dezarmarea nucleară au refuzat să denunțe comportamentul Rusiei în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Africa de Sud, de exemplu, s-a abținut de la patru rezoluții cheie privind Ucraina, inclusiv una privind siguranța centralei nucleare de la Zaporojie.

Reducerea riscurilor utilizării armelor nucleare nu este doar responsabilitatea Statelor Unite, ci a tuturor deținătorilor de arme nucleare, iar comunitatea internațională în ansamblu are responsabilitatea de a trage la răspundere actorii rău intenționați. Până în prezent, Rusia și China au scăpat nepedepsite. Statele Unite pot contribui la acest efort de responsabilizare prin partajarea mai multor date despre acumulările și comportamentul nuclear al Rusiei și Chinei, combaterea dezinformării cu privire la poziția nucleară a SUA și participarea activă la forumuri internaționale precum NPT.

Și, în cele din urmă, viitorul controlului armamentului necesită oameni și cunoștințe care să profite de oportunitățile care apar. Această nouă eră a controlului armamentului necesită o nouă gândire, idei noi și creativitatea pe care o poate aduce următoarea generație de lideri în domeniul controlului armamentului. În același timp, lecțiile învățate din tratate precum New START, în special cunoștințele tacite, nu trebuie pierdute. Desigur, sfârșitul New START este un moment de reflecție asupra tuturor realizărilor tratatului și asupra modului în care peisajul strategic s-a schimbat din 2010; dar ar trebui să fie și un semnal pentru o nouă gândire privind controlul armamentului și modul în care acesta poate funcționa în tandem cu descurajarea în această eră a concurenței strategice.

