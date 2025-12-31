Live TV

Zohran Mamdani devine oficial primar al New Yorkului în noaptea de Revelion 2026, cu o ceremonie organizată într-o stație de metrou

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, preia oficial mandatul de primar al New Yorkului în noaptea de Revelion 2026, într-o ceremonie simbolică organizată într-o stație de metrou istorică din Manhattan. Noul edil socialist marchează astfel simbolic promisiunile sale legate de transportul public și de clasa muncitoare.

Socialistul musulman Zohran Mamdani preia oficial miercuri la miezul nopţii funcţia de primar al oraşului New York, post în care numeroase provocări îl aşteaptă pe acest democrat în vârstă de 34 de ani, ales după o campanie electorală bazată pe promisiuni ambiţioase de stânga şi pe ideea unei confruntări directe cu preşedintele republican Donald Trump, relatează Agerpres.

În timp ce zeci de mii de oameni vor sărbători Noul An în Times Square, noul primar va depune jurământul la o staţie de metrou istorică din Manhattan, în prezent dezafectată, dar care a deservit odinioară Primăria.

Alegerea acestei locaţii, o capodoperă a arhitecturii ce datează de la crearea metroului din New York în 1904, nu este întâmplătoare pentru primarul socialist, care o consideră un simbol al „unui oraş ce a îndrăznit să fie atât frumos”, dar a fost de asemenea „capabil să transforme viaţa claselor muncitoare”.

Cine va oficializa depunerea jurământului

Numele femeii care va oficializa depunerea jurământului nu este mai puţin semnificativ, fiind vorba despre Letitia James, care este procuror general al statului New York, dar de asemenea o afro-americancă provenită din Partidul Democrat şi înverşunată contra lui Trump, împotriva căruia a reuşit în 2024 să obţină o condamnare la o amendă civilă de 464 de milioane de dolari într-un dosar de fraudă financiară, sentinţă ulterior anulată de o curte de apel.

Trump, care a descris-o pe Letitia James drept „o procuroare generală coruptă şi incompetentă”, a încercat de atunci să o pună sub acuzare de mai multe ori, dar fără succes.

Această ceremonie de inaugurare mică şi privată a noului edil va fi urmată de o alta, ce se va desfăşura joi la sediul Primăriei şi va fi prezidată de două figuri importante ale stângii americane, senatorul Bernie Sanders şi reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez. Zeci de mii de persoane sunt aşteptate la această „sărbătoare de cartier”.

Mamdani a promis construirea a 200.000 de locuinţe accesibile

Ales pe 4 noiembrie cu un program opoziţie deschisă faţă de Trump, mai ales ce priveşte economia şi imigraţia, Zohran Mamdani a vizitat ulterior Casa Albă, unde a avut o discuţie surprinzător de prietenoasă cu preşedintele republican.

Nu este însă clar dacă Trump a renunţat la ameninţările din campanie de a trimite Garda Naţională la New York, cum a făcut şi în alte oraşe pentru combaterea infracţionalităţii alimentate de valul de migranţi ilegali, sau de a reduce fondurile federale pentru această mare metropolă.

„Dacă mâine Stephen Miller (un consilier apropiat al lui Donald Trump) sau (vicepreşedintele) JD Vance (...) i-ar sugera preşedintelui să trimită mai mulţi ofiţeri din poliţia imigraţiei la New York, el o va face”, a declarat pentru AFP Lincoln Mitchell, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Columbia.

Tânărul edil, în vârstă de numai 34 de ani şi cu puţină experienţă politică va avea de asemenea mult de lucru pentru a-şi pune în aplicare promisiunile din campanie, cu atât mai mult cu cât acestea au generat mari aşteptări.

Membru al micului partid Socialiştii Democraţi din America (DSA), Zohran Mamdani şi-a construit nucleul programului său electoral în jurul costului vieţii, care a devenit prohibitiv pentru o parte din cei 8,5 milioane de locuitori ai oraşului New York, în special în ce priveşte spaţiile locative.

El a promis construirea a 200.000 de locuinţe accesibile, grădiniţe pentru copii accesibile tuturor, supermarketuri publice cu preţuri reduse şi transport public gratuit, dar nu este clar cum va reuşi să le pună în practică.

Pe de altă parte, primul primar musulman al oraşului New York şi vechi susţinător al cauzei palestiniene, extrem de critic faţă de Israel, Mamdani ştie că este atent monitorizat în chestiunea antisemitismului. După alegerea sa, una dintre colaboratoarele sale a demisionat după descoperirea unor tweet-uri antisemite pe care le postase în tinereţe.

Citește și Trump amenință că se va „ocupa” de New York, după victoria lui Mamdani. „Nu vă faceți griji”

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...