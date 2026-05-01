Maradona suferea de tulburare bipolară şi de personalitate narcisistă, dezvăluie un psiholog judecat în legătură cu moartea sa

Diego Maradona, unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istorie, a murit la vârsta de 60 de ani. Foto: Guliver/GettyImages
„Nu ştia cum să gestioneze” frustrarea Maradona „voia să fie curat”

Diego Maradona, pe lângă dependenţele sale, suferea de „tulburare bipolară” şi de „tulburare de personalitate narcisistă”, a afirmat, joi, un psiholog, membru al echipei medicale judecate pentru posibile neglijenţe fatale în îngrijirea starului.

Carlos Diaz, specialist în adicţii, a fost audiat pentru prima dată la tribunalul din San Isidro (lângă Buenos Aires), unde şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) sunt judecaţi de două săptămâni pentru eventuala lor responsabilitate în decesul din 2020 al starului fotbalului argentinian.

„În cazul lui Maradona, trebuia tratată, pe lângă dependenţa (de alcool şi de psihotrope), o tulburare bipolară şi o tulburare de personalitate narcisistă. Trei afecţiuni cronice (care durează) toată viaţa”, a declarat Carlos Diaz, afirmând că l-a însoţit pe Maradona spre abstinenţă în ultima lună a vieţii sale, scrie AFP și News.ro.

„Nu ştia cum să gestioneze” frustrarea

Este pentru prima dată când un specialist menţionează în mod public un diagnostic de afecţiuni mentale în cazul lui Maradona, ale cărui dependenţe erau însă cunoscute, în special de cocaină şi alcool. „Mi s-a explicat că tot consumul său era strâns legat de succesele sale sportive şi că, în faţa unei frustrări, nu ştia cum să gestioneze” situaţia, a mai explicat Diaz.

Maradona, legendă a fotbalului şi campion mondial în 1986, a murit la 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, în urma unui şoc cardiorespirator şi a unui edem pulmonar, singur în patul său dintr-o locuinţă închiriată, în timpul unei îngrijiri la domiciliu pentru recuperarea după o intervenţie neurochirurgicală fără complicaţii.

Carlos Diaz, medic specialist în dependenţe în vârstă de 34 de ani, a explicat că l-a cunoscut pe Maradona cu doar o lună înainte de moartea acestuia, adică la sfârşitul lunii octombrie 2020, şi a detectat la el „o dorinţă reală de schimbare” în ceea ce priveşte dependenţele sale. Singurul său rol în anturajul vedetei, a susţinut el, a fost acela de a-l însoţi într-un program de abstinenţă, care, potrivit lui, a funcţionat. „Analiza toxicologică a arătat acest lucru, şi exact aşa s-a întâmplat”, a asigurat el.

Maradona „voia să fie curat”

La primul proces privind moartea lui Maradona, care a fost anulat în mai 2025 după recuzarea unei judecătoare, un medic legist a certificat că urme de droguri sau alcool în sângele lui Maradona în momentul morţii sale nu au fost descoperite în analizele toxicologice. „Toţi voiam ce era mai bun pentru Maradona”, a asigurat Carlos Diaz, precizând că decesul starului nu îi aducea niciun avantaj, dimpotrivă, „doar pierderi”.

Pierderi „economice, emoţionale, mai ales pentru familia mea. Numai pierderi, pentru că ceea ce mă face să mă simt cel mai neputincios este faptul că eram total convins că pacientul voia să fie curat, că voia să fie lipsit de dependenţe”, a meditat el.

Inculpaţii din proces neagă orice responsabilitate în moartea lui Maradona, invocând cauze naturale. Ei se ascund în spatele specialităţii lor, un rol segmentat în jurul lui, aruncând de facto responsabilitatea asupra altora. Ei riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare. Procesul, cu două şedinţe pe săptămână, s-ar putea prelungi până în iulie.

Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
„Să arătăm lumii că Ucraina are probleme!” Miliardarul Rinat Ahmetov s-a dus „glonț” în vestiar după...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ce bonusuri s-au plătit la Metrorex în 2025. Metroul bucureștean, prime cât cea mai profitabilă companie de...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A încercat imposibilul: să ”împace” Israelul cu Palestina! Ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte