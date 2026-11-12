Marco Rubio a cheltuit 1,2 milioane de dolari pe zboruri ca să vadă meciurile de fotbal ale fiului său

Secretarul de stat american Marco Rubio a cheltuit 1,2 milioane de dolari pe zboruri pentru a asista la meciurile de fotbal american ale Universităţii din Florida (UF), unde joacă unul dintre fiii săi, potrivit unei investigaţii a The Washington Post publicate miercuri, relatează EFE.

Conform înregistrărilor oficiale, Rubio, care este considerat un posibil candidat republican la preşedinţie pentru 2028, a călătorit la cel puţin zece meciuri ale echipei Florida Gators de când a preluat conducerea diplomaţiei americane în ianuarie 2025.

În total, el a efectuat 23 de călătorii la Gainesville, unde se află universitatea, folosind aeronave guvernamentale, dintre care 15 au fost listate de Departamentul de Stat ca fiind „exclusiv în scopuri personale”.

Costul cumulativ al acestor zboruri se ridică la 1,2 milioane de dolari, conform tarifelor publicate de Departamentul Apărării, potrivit Agerpres.

Foşti oficiali ai Departamentului de Stat au declarat pentru The Washington Post că numărul de călătorii al lui Rubio îl depăşeşte cu mult pe cel al predecesorilor săi.

Secretarului de Stat şi altor înalţi funcţionari le este interzis să zboare cu companii aeriene comerciale din cauza riscurilor de securitate.

Reglementările federale le impun să ramburseze trezoreriei publice echivalentul unui bilet de avion la clasa economică atunci când călătoresc în scopuri personale, adică o fracţiune din costul real al zborului.

Cu toate acestea, atât Rubio, cât şi Departamentul de Stat au refuzat să dezvăluie suma de bani pe care au rambursat-o.

Într-o declaraţie trimisă ziarului, Rubio a încercat să justifice aceste călătorii şi a afirmat că va continua să le facă pentru a participa la cât mai multe evenimente pe care le consideră importante pentru el personal şi pentru familia sa.

Anthony Rubio, fiul lui Marco Rubio, joacă pe poziţia de "running back" pentru Florida Gators. Participarea sa, însă, este minimă, deoarece Anthony a jucat doar patru meciuri în cele patru sezoane petrecute cu echipa.

Secretarul de stat american, absolvent al Universităţii din Florida, este fan al echipei Florida Gators cu mult înainte ca fiul său să joace acolo.

La 31 octombrie, în timpul unei reuniuni a miniştrilor de externe ai G20 de la Atlanta, Rubio i-a dus pe mai mulţi dintre omologii săi să vadă meciul dintre Gators şi Georgia Bulldogs care avea loc în acel oraş.

Editor : C.L.B.