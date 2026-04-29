Marco Rubio acuză Cuba că permite adversarilor SUA să opereze activităţi de spionaj pe insulă

Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat, marţi, Cuba că facilitează prezenţa serviciilor de informaţii ale unor puteri „adversare” Washingtonului la 145 de kilometri de teritoriul Statelor Unite. El avertizează că administraţia preşedintelui Donald Trump nu va tolera un astfel de lucru, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

„Nu vom permite adversarilor Statelor Unite să desfăşoare activităţi de spionaj sau să aibă baze militare la 90 mile (n.r. la 145 de kilometri) distanţă de teritoriul nostru”, a avertizat Rubio într-un interviu acordat în exclusivitate canalului de televiziune Fox News.

Cuba are relaţii istorice cu puteri rivale SUA, care datează din perioada Războiului Rece, când insula s-a aliat cu fosta Uniune Sovietică în urma Revoluţiei cubaneze.

De la prăbuşirea blocului sovietic în 1991, Cuba a menţinut legături cu Rusia, iar în ultimele decenii şi-a extins cooperarea cu China în domeniile economic şi tehnologic.

„Lucrurile se pot îmbunătăţi în Cuba prin reforme economice serioase, dar nu şi cu oamenii aflaţi în prezent la conducere. Sunt incompetenţi din punct de vedere economic”, a subliniat secretarul de stat american, referindu-se la preşedinţia lui Miguel Diaz-Canel.

Declaraţiile secretarului de stat american au fost făcute publice în aceeaşi zi în care Senatul SUA a respins o propunere a democraţilor de a limita eventualele operaţiuni militare pe care Trump le-ar putea ordona împotriva Havanei.

Din ianuarie, administraţia Trump şi-a intensificat presiunea asupra Havanei prin impunerea unui blocade petroliere, iar Trump a sugerat în diverse ocazii necesitatea unei schimbări de regim pe insulă.

Editor : C.L.B.

Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
