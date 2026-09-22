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Marco Rubio acuză Ucraina că lovește nave care transportă petrol pentru SUA

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Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Secretarul american de Stat, Marco Rubio. Foto: Profimedia
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Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat marți Ucraina că a lovit nave care transportau petrol pentru SUA, în cadrul atacurilor Kievului asupra industriei petroliere ruse, relatează Agerpres.

Au existat mai multe incidente care au vizat „nave având legături cu SUA şi livrări de petrol americane” în ultimele luni, a declarat Rubio pentru postul american de televiziune Fox News.

Navele au fost lovite „probabil nu în mod deliberat, dar au fost totuşi vizate de Ucraina. Aşadar, este o problemă care trebuie abordată. Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple”, a declarat şeful diplomaţiei americane.

Rubio nu a oferit detalii. Contextul se referă probabil la faptul că portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră este folosit pentru exportul de petrol nu doar din Rusia, ci şi din Kazahstan.

Petrolul din Kazahstan ajunge în port prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), proiect în care gigantul american Chevron deţine o participaţie.

Atacurile cu drone ucrainene au lovit în repetate rânduri conducta şi instalaţiile de încărcare. În iulie, potrivit relatărilor din presa, un petrolier care opera în numele ExxonMobil a fost avariat chiar în apropiere de Novorossiisk.

În interviul acordat la New York, Rubio a acuzat pentru creşterea preţului petrolului războiul din Ucraina şi consolidarea poziţiei rebelilor houthi din Yemen.

Donald Trump a acuzat Ucraina că este responsabilă pentru preţul ridicat al motorinei la nivel mondial, din cauza atacurilor sale asupra rafinăriilor ruseşti. Pentru el, această creştere a preţurilor reprezintă o problemă în perspectiva alegerilor de la jumătate de mandat din SUA, programate pentru luna noiembrie. Preşedintele Trump propune ca Moscova şi Kievul să-şi suspende reciproc atacurile asupra infrastructurii energetice, a precizat Rubio.

Înaintea unei întâlniri cu Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat disponibilitatea de a accepta un moratoriu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins însă un astfel de acord.

Editor : M.I.

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