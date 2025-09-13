Live TV

Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada

Secretarul de stat american, Marco Rubio. Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, sâmbătă, că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, cât şi „regretabilă şi periculoasă”, dar că rămâne neclar dacă Moscova le-a trimis în mod deliberat în Polonia.

„Nu există nicio îndoială: dronele au fost lansate intenţionat. Întrebarea este dacă dronele aveau ca obiectiv specific pătrunderea în Polonia. Dacă da (...) atunci este evident vorba de o escaladare majoră”, a comentat şeful diplomaţiei americane, subliniind că vor mai fi necesare „câteva zile” pentru a afla mai multe, relatează Reuters preluată de News.ro.

Citește și: Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone

Rubio a mai spus că, dacă se dovedeşte că dronele au fost direcţionate către Polonia, „atunci este evident că va fi o mişcare care va duce la o escaladare a conflictului”.

Şeful diplomaţiei americane a făcut declaraţia jurnaliştilor înainte de a pleca într-o deplasare în Israel şi Marea Britanie.

NATO a anunţat, vineri, planuri de întărire a apărării flancului estic al Europei, după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spaţiul aerian, fiind pentru prima dată când un membru al alianţei occidentale deschide focul în războiul Rusiei din Ucraina.

Citește și: Zelenski, despre drona intrată în România: O extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei la început, cu paşi mici

Tot vineri, Polonia a respins sugestia preşedintelui american Donald Trump că incursiunile ar fi putut fi o greşeală, fiind un rar moment când preşedintele american a fost contrazis de unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi europeni ai săi. Ministrul de externe al Poloniei a declarat pentru Reuters că Polonia speră ca Washingtonul să ia măsuri pentru a-şi arăta solidaritatea cu Varşovia.

Vineri, la Naţiunile Unite, SUA au calificat încălcările spaţiului aerian drept „alarmante” şi au promis să „apere fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Rusia a declarat că forţele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor şi că nu intenţiona să lovească ţinte din Polonia.

Citește și: SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia

