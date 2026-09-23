Marco Rubio, după întâlnirea cu Lavrov: Războiul se poate extinde și în alte ţări prin atacuri hibride, sabotaje sau o neînţelegere

Secretarul american de stat Marco Rubio şi-a exprimat miercuri îngrijorarea că războiul dintre Rusia şi Ucraina s-ar putea extinde către alte ţări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride ori sabotaje, sau chiar de o simplă neînţelegere care să declanşeze un conflict armat direct, relatează dpa și Agerpres.

„Una dintre îngrijorările noastre, printre multe altele, în legătură cu războiul dintre Rusia şi Ucraina este că acesta s-ar putea metastaza şi extinde în alte locuri”, a declarat Rubio în faţa presei, după o întrevedere în marja Adunării Generale a ONU cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Acest război „ar putea creşte în altceva, fie printr-un atac hibrid, fie printr-un sabotaj, fie printr-o neînţelegere - ştiţi cum, un pilot a mers în direcţia greşită şi aşa deodată ajungem la o confruntare activă”, a explicat şeful diplomaţiei americane.

„Ne preocupă aceste lucruri. Le-am adus în discuţie la reuniuni multiple cu mai multe ţări, întrucât reprezintă o preocupare reală”, a subliniat Rubio.

El a dat acest răspuns după ce a fost întrebat de un jurnalist despre o presupusă tentativă de sabotaj pe care Germania o atribuie Rusiei în urma descoperirii unei drone explozive pe aeroportul german Leipzig în apropierea unui avion de transport ucrainean, dar Rubio nu a abordat direct acest caz în răspunsul său mai amplu.

Editor : A.P.