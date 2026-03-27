Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit" în legătură cu garanţiile de securitate americane pentru Ucraina

Rubio nu exclude utilizarea armamentului destinat Ucrainei în Iran

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat, vineri, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că a „minţit” atunci când a susţinut că Statele Unite condiţionează garanţiile de securitate acordate Ucrainei de concesii teritoriale în favoarea Rusiei, relatează AFP. Mai mult, Rubio confirmă că Pentagonul ia în calcul utilizarea armamentului destinat Ucrainei în Iran.

„Este o minciună”, le-a declarat Rubio reporterilor despre afirmația lui Zelenski, după o reuniune G7 lângă Paris. 

„L-am văzut (n.r. pe Zelenski) afirmând asta şi este regretabil că a spus-o, pentru că ştie că nu este adevărat”, a continuat şeful diplomaţiei americane, în contextul în care negocierile pentru a pune capăt războiului de patru ani declanşat de invazia rusă în Ucraina rămân blocate, potrivit Agerpres.

Acuzațiile acestuia vin după ce Zelenski a declarat la mijlocul lunii februarie că SUA au îndemnat Ucraina să renunțe la pretențiile teritoriale asupra zonelor capturate de Rusia, promițând în schimb garanții de securitate

„Prietenii noștri americani pregătesc garanții de securitate. Dar au spus: mai întâi acest schimb de teritorii, sau ceva de genul acesta, și apoi garanții de securitate. Cred că garanțiile de securitate trebuie să vină mai întâi”, afirma președintele ucrainean. 

El a mai subliniat că Ucraina este dispusă să facă compromisuri, dar acest lucru nu înseamnă că „vom renunța la teritoriile noastre”.

„Ce compromis suntem dispuși să facem? Nu unul care să ofere Rusiei posibilitatea de a-și reveni rapid și de a reveni pentru a ne ocupa”, mai spunea acesta.

Rubio nu exclude utilizarea armamentului destinat Ucrainei în Iran

În acelaşi timp, Rubio a mai spus că Statele Unite nu exclud devierea transporturilor de arme destinate Ucrainei pentru a-şi satisface nevoile în războiul împotriva Iranului, şi a minimalizat totodată impactul Rusiei în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nimic nu a fost deviat încă, dar s-ar putea întâmpla”, a declarat secretarul de stat american.

„Dacă avem nevoie de ceva pentru America, iar acel ceva este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a adăugat el.

Informația că Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu a fost dezvăluită inițial de Washington Post.

Potrivit surselor citate de publicația americană, printre armele care ar putea fi redirecționate din Ucraina includ rachete de interceptare pentru apărarea aeriană, comandate printr-un program NATO lansat anul trecut, în cadrul căruia țările partenere cumpără arme americane pentru Kiev.

Această schimbare ar evidenția compromisurile tot mai mari necesare pentru a susține războiul cu Iranul, unde Comandamentul Central al SUA a lovit peste 9.000 de ținte în puțin mai puțin de patru săptămâni de luptă.

Inițiativa „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL) a asigurat un flux de echipament militar selectat către Kiev, chiar și în contextul în care administrația Trump a întrerupt cea mai mare parte a asistenței directe de securitate a Pentagonului.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Pentagonului a afirmat că Departamentul Apărării se va „asigura că forțele SUA și cele ale aliaților și partenerilor noștri au ceea ce le trebuie pentru a lupta și a câștiga”, dar a refuzat să comenteze în alt mod.

De când a început atacul SUA asupra Iranului, pe 28 februarie, capitalele europene au început să se îngrijoreze că Washingtonul își epuizează rapid munițiile existente, un ritm de tragere care ar putea întârzia propriile lor comenzi și perturba livrările de sisteme americane către Ucraina în cadrul PURL, au declarat doi diplomați europeni penru WP.

Printre cele mai solicitate muniții ale războiului se numără interceptorii de apărare aeriană de ultimă generație, inclusiv sistemele Patriot și Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).  Armata SUA a redirecționat astfel de rachete din alte părți ale lumii, inclusiv din Europa și Asia de Est, către Comandamentul Central al SUA, care este responsabil pentru operațiunile SUA în Orientul Mijlociu, consolidându-și apărarea împotriva atacurilor cu drone și rachete balistice iraniene.

Citește și: NATO dă asigurări că armele destinate Ucrainei și plătite de europeni nu sunt redirecţionate spre Orientul Mijlociu

