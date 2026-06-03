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Marco Rubio, îngrijorat de riscul unei „escaladări” a războiului. „Ucraina a devenit din ce în ce mai eficientă”

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Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA. Foto: Profimedia

Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a arătat îngrijorat miercuri de riscul unei „escaladări” în războiul dintre Rusia şi Ucraina, după atacul cu drone ucrainene care a lovit instalaţii energetice şi militare din Sankt Petersburg, în Rusia.

„Ceea ce s-a schimbat în ultimele luni este că Ucraina a devenit din ce în ce mai eficientă în efectuarea de atacuri cu rază lungă de acţiune, adânc în teritoriul rus (...) şi cred că acesta este unul dintre motivele care ne amintesc de ce este important să încercăm să punem capăt acestui război, dacă putem, deoarece riscul de escaladare este real, mai real decât era acum doi ani”, a declarat secretarul de stat american în faţa unei comisii parlamentare, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Mai multe drone au vizat miercuri obiective strategice din Rusia, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice, aflat la Sankt Petersburg, și o fabrică militară din regiunea Tambov. Ambele locații ar fi fost cuprinse de incendii în urma atacurilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat pe rețelele sociale, în urma atacului asupra terminalului din Sankt Petersburg.

„Sancțiunile noastre de lungă distanță, puse în aplicare de către luptătorii Serviciului de Securitate al Ucrainei, Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Forțelor de Operațiuni Speciale, Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina și Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, au dat rezultate bune. În noaptea trecută au fost lovite obiective importante de pe teritoriul Rusiei. Printre acestea s-a numărat Terminalul petrolier din Sankt Petersburg. Distanța de la granița de stat a Ucrainei până la această instalație a industriei petroliere ruse, care deservește războiul, este de aproximativ 1.100 de kilometri. Au fost lovite și ținte pur militare de la baza Kronstadt”, a afirmat Zelenski.

Lovitura asupra terminalului petrolier din St Petersburg este cu atât mai grea cu cât a avut loc în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, programat între 3 și 6 iunie, unde președintele rus Vladimir Putin urmează să susțină un discurs.

Locul desfășurării forumului se află la aproximativ 17 kilometri de terminalul petrolier vizat.

Editor : B.P.

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