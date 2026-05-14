Live TV

Marco Rubio lansează noi acuzații la adresa Cubei: „Este controlată de o companie deținută de generali”

Data publicării:
Marco Rubio.
Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Regimul cubanez a adus insula în ruină”

Secretarul de stat american Marco Rubio a atacat din nou miercuri guvernul Cubei, afirmând că insula este „controlată de o companie deținută de generali militari”, într-o nouă critică în contextul presiunii Washingtonului asupra Havanei, care s-a intensificat în ultimele săptămâni.

„Bogăția în Cuba este controlată de o companie deținută de generali militari care păstrează toți banii”, a precizat Marco Rubio în timpul unui interviu exclusiv pentru Fox News, difuzat miercuri seară și înregistrat la bordul Air Force One (AF1), în drum spre China, relatează joi EFE, preluată de Agerpres.

Șeful diplomației americane, care are origini cubaneze, a avertizat, de asemenea, că în prezent, în Cuba, oamenii „mănâncă efectiv gunoi de pe străzi” și că, în paralel, „compania” care controlează insula are la dispoziție 16 miliarde de dolari.

Săptămâna trecută, SUA au anunțat sancțiuni împotriva conglomeratului militar cubanez Gaesa, a conducerii sale și a companiei miniere Moa Nickel, o întreprindere cu participație comună cu Sherritt, ca parte a acțiunilor de sufocare a economiei insulei, în contextul amenințărilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra țării caraibiene.

Aceste noi „măsuri decisive” ale Washingtonului urmăresc „să protejeze securitatea națională a Statelor Unite și să priveze regimul comunist și forțele militare din Cuba de accesul la active ilicite”, a declarat Rubio.

„Regimul cubanez a adus insula în ruină”

„La doar 90 de mile de teritoriul american, regimul cubanez a adus insula în ruină și a transformat-o într-o platformă pentru operațiuni străine de spionaj, militare și teroriste. Este de așteptat ca, în zilele și săptămânile următoare, să fie anunțate desemnări suplimentare”, a adăugat șeful diplomației americane.

Conform Departamentului de Stat al SUA, compania militară Gaesa „constituie inima sistemului comunist cleptocratic din Cuba”, controlând „aproximativ 40% sau mai mult din economia insulei”, în beneficiul „elitelor corupte”, în timp ce poporul cubanez traversează una dintre cele mai severe crize economice din istoria țării.

Președintele Donald Trump a semnat, la 1 mai, un ordin executiv pentru extinderea aplicării sancțiunilor împotriva Cubei, astfel încât acestea să includă aproape orice persoană sau companie non-americană care are relații comerciale cu insula, în special în sectoarele energiei, apărării, securității și finanțelor.

Acesta se adaugă blocadei petroliere asupra insulei, impusă în ianuarie de administrația americană, care a afirmat că „va prelua controlul” asupra Cubei „aproape imediat” și că ar putea deplasa portavionul USS Abraham Lincoln în apele caraibiene.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari americani
Pentagonul suspendă detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi americani în Europa (surse)
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Xi Jinping îl avertizează direct pe Trump că problema Taiwanului poate declanșa un „conflict” China-SUA
marco rubio trening
Nicolas Maduro, sursă de inspirație pentru Marco Rubio în materie de vestimentație: „Poartă cu mândrie treningul Nike Tech «Venezuela»”
INSTNAT_SUMMIT_B9_DECLATII_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum văd Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki decizia SUA de a retrage soldați din Germania
rachete iraniene
Iranul dispune în continuare de cea mai mare parte a arsenalului de rachete şi de lansatoare mobile (NYT)
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-13 230514
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu...
meteo vreme schimbatoare poaie soare shutterstock_64188502
Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu, despre anularea alegerilor: E afacere dâmboviţeană...
Ultimele știri
Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor
Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”
Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care pot da lovitura în carieră în luna mai. Apar discuții decisive și oportunități surprinzătoare
Cancan
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Fanatik.ro
Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă...
Adevărul
Se împarte lumea la Beijing? Negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reguli dure pe plajele preferate de români. Greșeala banală care poate aduce amenzi de până la 60.000 de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emil Boc a vrut să transmită un mesaj, dar a făcut o gafă uriașă, după finala Cupei României
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Michelle Rodriguez, apariție spectaculoasă în Antibes. „Letty” din „Fast and Furious”, în costum de baie la...
Adevarul
600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Urs surprins în curtea Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”. A fost capturat într-o cuşcă specială și...
Film Now
Adorată la Cannes. La 92 de ani, Joan Collins a strălucit pe covorul roșu la fel de puternic ca diamantele pe...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...