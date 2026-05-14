Marco Rubio lansează noi acuzații la adresa Cubei: „Este controlată de o companie deținută de generali”

Secretarul de stat american Marco Rubio a atacat din nou miercuri guvernul Cubei, afirmând că insula este „controlată de o companie deținută de generali militari”, într-o nouă critică în contextul presiunii Washingtonului asupra Havanei, care s-a intensificat în ultimele săptămâni.

„Bogăția în Cuba este controlată de o companie deținută de generali militari care păstrează toți banii”, a precizat Marco Rubio în timpul unui interviu exclusiv pentru Fox News, difuzat miercuri seară și înregistrat la bordul Air Force One (AF1), în drum spre China, relatează joi EFE, preluată de Agerpres.

Șeful diplomației americane, care are origini cubaneze, a avertizat, de asemenea, că în prezent, în Cuba, oamenii „mănâncă efectiv gunoi de pe străzi” și că, în paralel, „compania” care controlează insula are la dispoziție 16 miliarde de dolari.

Săptămâna trecută, SUA au anunțat sancțiuni împotriva conglomeratului militar cubanez Gaesa, a conducerii sale și a companiei miniere Moa Nickel, o întreprindere cu participație comună cu Sherritt, ca parte a acțiunilor de sufocare a economiei insulei, în contextul amenințărilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra țării caraibiene.

Aceste noi „măsuri decisive” ale Washingtonului urmăresc „să protejeze securitatea națională a Statelor Unite și să priveze regimul comunist și forțele militare din Cuba de accesul la active ilicite”, a declarat Rubio.

„Regimul cubanez a adus insula în ruină”

„La doar 90 de mile de teritoriul american, regimul cubanez a adus insula în ruină și a transformat-o într-o platformă pentru operațiuni străine de spionaj, militare și teroriste. Este de așteptat ca, în zilele și săptămânile următoare, să fie anunțate desemnări suplimentare”, a adăugat șeful diplomației americane.

Conform Departamentului de Stat al SUA, compania militară Gaesa „constituie inima sistemului comunist cleptocratic din Cuba”, controlând „aproximativ 40% sau mai mult din economia insulei”, în beneficiul „elitelor corupte”, în timp ce poporul cubanez traversează una dintre cele mai severe crize economice din istoria țării.

Președintele Donald Trump a semnat, la 1 mai, un ordin executiv pentru extinderea aplicării sancțiunilor împotriva Cubei, astfel încât acestea să includă aproape orice persoană sau companie non-americană care are relații comerciale cu insula, în special în sectoarele energiei, apărării, securității și finanțelor.

Acesta se adaugă blocadei petroliere asupra insulei, impusă în ianuarie de administrația americană, care a afirmat că „va prelua controlul” asupra Cubei „aproape imediat” și că ar putea deplasa portavionul USS Abraham Lincoln în apele caraibiene.

Editor : C.S.