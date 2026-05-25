Marco Rubio merge în Armenia, pe fondul tensiunilor între Erevan şi Kremlin

Secretarul de stat american Marco Rubio este aşteptat marţi într-o vizită în Armenia, pe fondul unor tensiuni puternice între ţara caucaziană şi Kremlin, în ajunul alegerilor parlamentare în ţara din Caucazul de Sud.

La Erevan, Rubio se va întâlni cu omologul său armean, Ararat Mirzoian, a anunţat Ministerul de Externe armean într-un comunicat, în care se precizează că cei doi oficiali vor semna mai multe acorduri bilaterale, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Pe măsură ce a îngheţat cooperarea cu Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) din spaţiul postsovietic, Armenia şi-a consolidat relaţiile cu Washingtonul, atât prin exerciţii militare, cât şi prin semnarea unui acord în domeniul nuclear.

În ajunul alegerilor legislative din 7 iunie din Armenia, autorităţile ruse au suspendat importul de apă minerală şi de flori, precum şi de vin şi coniac din Armenia, iar aceste măsuri ar putea fi urmate de sancţiuni asupra fructelor şi legumelor armene.

„A ales calea ruperii de Rusia”

Această tactică a fost deja utilizată în trecut de Rusia în cazul apei minerale georgiene Borjomi şi al vinului din Republica Moldova.

În acest sens, fostul preşedinte şi actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a acuzat luni pe prim-ministrul armean, Nikol Paşinian, că pune relaţiile cu Moscova sub o „ameninţare directă” pentru că a primit „duşmani respingători”, făcând aluzie la preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Un anume Paşinian a ales calea ruperii de Rusia. Trebuie să recunoaştem aceasta (...) Acest lucru nu va rămâne fără răspuns nici pentru el, nici pentru poporul său, inclusiv, bineînţeles, în ceea ce priveşte parametrii cooperării economice”, a spus el.

În plus, Medvedev a afirmat că „este deosebit de periculos faptul că vremelnicul lider Paşinian îşi împinge în mod activ ţara pe trista cale a Ucrainei lui Bandera”, făcând aluzie la liderul naţionalist ucrainean, Stepan Bandera.

Putin vrea referendum în Armenia

Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut Armeniei să organizeze un referendum pentru a decide odată pentru totdeauna dacă doreşte să adere la Uniunea Europeană sau să rămână în Uniunea Economică Eurasiatică, condusă de Moscova.

Putin a declarat că un „divorţ civilizat” va permite evitarea a ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, unde decizia guvernului prorus de a renunţa la semnarea unui Acord de asociere (2013) cu UE a provocat o revoluţie la Kiev (iar ulterior o revoltă armată instigată de Moscova în Donbas/est).

Deşi susţine că, în conflictul din Ucraina, Armenia nu este aliată cu Moscova, Paşinian a încercat să atenueze aceste tensiuni, afirmând că legăturile sale cu UE nu vor împiedica dezvoltarea relaţiilor cu Rusia, principalul partener comercial al acestei ţări caucaziene.

