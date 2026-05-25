Live TV

Marco Rubio merge în Armenia, pe fondul tensiunilor între Erevan şi Kremlin

Data publicării:
profimedia-0953970736
Secretarul american de Stat, Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
Din articol
„A ales calea ruperii de Rusia” Putin vrea referendum în Armenia

Secretarul de stat american Marco Rubio este aşteptat marţi într-o vizită în Armenia, pe fondul unor tensiuni puternice între ţara caucaziană şi Kremlin, în ajunul alegerilor parlamentare în ţara din Caucazul de Sud.

La Erevan, Rubio se va întâlni cu omologul său armean, Ararat Mirzoian, a anunţat Ministerul de Externe armean într-un comunicat, în care se precizează că cei doi oficiali vor semna mai multe acorduri bilaterale, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Pe măsură ce a îngheţat cooperarea cu Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) din spaţiul postsovietic, Armenia şi-a consolidat relaţiile cu Washingtonul, atât prin exerciţii militare, cât şi prin semnarea unui acord în domeniul nuclear.

În ajunul alegerilor legislative din 7 iunie din Armenia, autorităţile ruse au suspendat importul de apă minerală şi de flori, precum şi de vin şi coniac din Armenia, iar aceste măsuri ar putea fi urmate de sancţiuni asupra fructelor şi legumelor armene.

„A ales calea ruperii de Rusia”

Această tactică a fost deja utilizată în trecut de Rusia în cazul apei minerale georgiene Borjomi şi al vinului din Republica Moldova.

În acest sens, fostul preşedinte şi actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a acuzat luni pe prim-ministrul armean, Nikol Paşinian, că pune relaţiile cu Moscova sub o „ameninţare directă” pentru că a primit „duşmani respingători”, făcând aluzie la preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Un anume Paşinian a ales calea ruperii de Rusia. Trebuie să recunoaştem aceasta (...) Acest lucru nu va rămâne fără răspuns nici pentru el, nici pentru poporul său, inclusiv, bineînţeles, în ceea ce priveşte parametrii cooperării economice”, a spus el.

În plus, Medvedev a afirmat că „este deosebit de periculos faptul că vremelnicul lider Paşinian îşi împinge în mod activ ţara pe trista cale a Ucrainei lui Bandera”, făcând aluzie la liderul naţionalist ucrainean, Stepan Bandera.

Putin vrea referendum în Armenia

Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut Armeniei să organizeze un referendum pentru a decide odată pentru totdeauna dacă doreşte să adere la Uniunea Europeană sau să rămână în Uniunea Economică Eurasiatică, condusă de Moscova.

Putin a declarat că un „divorţ civilizat” va permite evitarea a ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, unde decizia guvernului prorus de a renunţa la semnarea unui Acord de asociere (2013) cu UE a provocat o revoluţie la Kiev (iar ulterior o revoltă armată instigată de Moscova în Donbas/est).

Deşi susţine că, în conflictul din Ucraina, Armenia nu este aliată cu Moscova, Paşinian a încercat să atenueze aceste tensiuni, afirmând că legăturile sale cu UE nu vor împiedica dezvoltarea relaţiilor cu Rusia, principalul partener comercial al acestei ţări caucaziene.

Citește și: „Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și Erevan: premierul armean nu mai merge la UEE

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Digi Sport
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte
Câteva țări NATO blochează planul lui Mark Rutte pentru mai mult ajutor militar destinat Ucrainei
atac ucraina
Partizanii pro-ucraineni susțin că au „orbit” apărarea antiaeriană rusă înaintea atacului asupra unui mare depozit petrolier
India United States Rubio
„Acordul cu Iranul este în curs de elaborare”, spune Marco Rubio. Washingtonul „lucrează separat la problema Libanului”
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen merge în Lituania pentru discuţii privind criza dronelor
Cabinet Meeting Downing Street London UK - 19 May 2026
Un avion militar, în care se afla ministrul britanic al Apărării, afectat de bruiaj în apropierea Rusiei. Care au fost consecințele
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele...
nicusor dan
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: „Analiza celor peste 10.000 de proiecte din PNRR...
vreme, vara, meteo
Caniculă urmată de un nou val de răcire. Cum va fi vremea în...
Ultimele știri
Poliţist din Argeş, arestat pentru că a cerut șpagă altui polițist
Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei dată de Autoritatea Electorală Permanentă
Eurostat: România este una dintre ţările UE unde preţurile la motorină au crescut cel mai puţin în luna aprilie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Persoanele născute în aceste trei luni au toate șansele să atragă norocul care le va transforma viața
Cancan
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
De la finala Champions League, direct în Giulești, la Rapid – Universitatea Craiova
Adevărul
Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Când intră pensiile în iunie 2026. Milioane de români vor primi banii mai târziu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„E o femeie formidabilă, pare că a câștigat la loteria genetică!” Matt Damon, declarații neașteptate despre...
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile...
Newsweek
Lista pensionarilor care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce anumite regiuni ale creierului sunt mai predispuse la tumori. Descoperirea cerceatătorilor australieni
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe și iubita sa, îndrăgostiți la Roland-Garros. Imagini inedite cu actorul din „Gladiatorul”...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...