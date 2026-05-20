Marco Rubio, mesaj de Ziua Independenței Cubei: „Președintele Trump propune o nouă relație” între Washington și Havana

Secretarul de stat Marco Rubio a marcat miercuri Ziua Independenței Cubei printr-un mesaj video în limba spaniolă adresat locuitorilor insulei, în care a atribuit „greutățile inimaginabile” cu care se confruntă aceștia conducerii comuniste, relatează Axios.

Este pentru prima dată când Rubio se adresează direct populației cubaneze în calitate de secretar de stat. Acest demers face parte din campania de presiune pe mai multe fronturi a administrației Trump îndreptată împotriva Havanei.

„Adevăratul motiv pentru care nu aveți electricitate, combustibil sau alimente este că cei care controlează țara voastră au jefuit miliarde de dolari, dar nimic nu a fost folosit pentru a ajuta poporul”, spune Rubio în discursul său.

Miercuri, în cursul zilei, Departamentul Justiției va face public actul de acuzare împotriva liderului de facto al Cubei, Raul Castro, acuzat că ar fi ordonat doborârea a două avioane de salvare cu baza la Miami în 1996, notează sursa citată.

Discursul lui Rubio se concentrează asupra conglomeratului militar cubanez cunoscut sub numele de GAESA — fondat de Castro — care deține active estimate la 18 miliarde de dolari și controlează 70% din economia Cubei prin prezența sa în sectorul hotelier, în construcții, în sectorul bancar, în comerțul cu amănuntul și prin transferurile de bani din SUA.

Rubio pune în contrast elitele bogate care conduc GAESA cu viața cubanezilor săraci, încercând să demonstreze că comunismul revoluționar este o farsă cleptocratică.

„Cuba nu este controlată de nicio «revoluție». Cuba este controlată de GAESA”, afirmă Rubio. „Singurul rol al așa-zisului «guvern» este acela de a vă cere să continuați să faceți «sacrificii» și să reprimați pe oricine îndrăznește să se plângă”. El adaugă: „Astăzi, de la mass-media la divertisment, de la sectorul privat la politică și de la muzică la sport, cubanezii au ajuns în vârful practic al TUTUROR sectoarelor, în toate țările, cu excepția uneia... Cuba”.

Guvernul cubanez și susținătorii săi atribuie problemele insulei embargoului de lungă durată impus de SUA, noilor sancțiuni ale administrației Trump și lipsei de petrol pe care îl primea gratuit din Venezuela înainte ca SUA să-l captureze pe liderul Nicolas Maduro pe 3 ianuarie.

„Prin asumarea rolului de polițist al lumii și prin încălcarea flagrantă a dreptului internațional și a principiilor fundamentale ale liberului schimb de bunuri și servicii, dreptul suveran al tuturor statelor care întrețin sau doresc să întrețină relații economice, comerciale și financiare cu Cuba este atacat în mod explicit, flagrant și direct”, se arată într-un editorial publicat pe 8 mai în presa de stat, care critica recentul decret prezidențial al lui Trump prin care se impun noi sancțiuni.

La sugestia lui Rubio, decretul prezidențial al lui Trump a fost emis pe 1 mai, deoarece această dată coincide cu Ziua Internațională a Muncii. Economia și guvernul cubanez nu s-au aflat niciodată într-o stare de degradare atât de avansată ca în prezent. Alimentele și combustibilul sunt rare. În unele locuri, curentul electric este disponibil doar două ore pe zi.

„Președintele Trump propune o nouă relație între Statele Unite și Cuba. Dar aceasta trebuie să se stabilească direct cu voi, poporul cubanez, nu cu GAESA”, afirmă Rubio. Administrația Trump oferă „100 de milioane de dolari sub formă de alimente și medicamente pentru voi, oamenii de rând”, spune el, dar acestea trebuie distribuite de „Biserica Catolică sau de alte organizații caritabile de încredere. Nu să fie furate de GAESA pentru a fi vândute într-unul dintre magazinele lor”.

Între timp, oficialii americani au declarat pentru Axios că guvernul cubanez a găsit fonduri suficiente pentru a achiziționa cel puțin 300 de drone de atac din Rusia și China, în cazul în care ar izbucni ostilitățile. Cuba găzduiește, de asemenea, oficiali militari și din serviciile de informații iranieni, ruși și chinezi.

În primul mandat al lui Trump, Rubio era senator al Statelor Unite din partea statului Florida și l-a ajutat pe președinte, în 2017, să elaboreze un nou regim de sancțiuni care viza în principal privarea GAESA de resurse financiare. Un an mai târziu, Rubio și colegii săi cubano-americani din Miami au solicitat punerea sub acuzare a lui Castro de către Departamentul de Justiție, lucru care se va întâmpla oficial astăzi.

Actul de acuzare împotriva lui Castro indică faptul că negociatorii americani nu înregistrează progrese semnificative în discuțiile cu liderii cubanezi privind o tranziție pașnică către o țară mai democratică, care să nu mai fie considerată de Statele Unite un stat care susține terorismul.

Reprezentanți ai Departamentului de Stat și directorul CIA, John Ratcliffe, s-au deplasat la Cuba și au purtat discuții cu liderii de acolo, printre care și nepotul lui Castro, Raulito Castro, care s-a întâlnit și cu Rubio. Toți oficialii americani au transmis același mesaj, îndemnând Cuba să elibereze prizonierii politici, să organizeze alegeri libere și să restituie terenurile confiscate după revoluția din 1959 cetățenilor și companiilor americane.

Data de 20 mai marchează nașterea Republicii Cuba în 1902, în urma Războiului hispano-american, însă această sărbătoare nu este celebrată pe insulă. Guvernul lui Fidel Castro a desființat această sărbătoare după revoluția din 1959.

Este probabil ca administrația Trump să anunțe în curând noi acuzații împotriva altor oficiali cubanezi și noi sancțiuni.

Discursul lui Rubio nu menționează acest lucru, ci oferă „ție, cetățeanul cubanez de rând, și nu doar GAESA”, dreptul de a deține o afacere, fie că este vorba de o benzinărie sau de o companie media.

„O nouă Cuba”, spune Rubio, ar fi un loc în care oamenii să poată vota pentru reprezentanții lor la guvernare și „unde să poți critica un sistem defectuos, fără teama de a ajunge la închisoare sau de a fi obligat să-ți părăsești insula”.

„Acest lucru nu este imposibil. Toate acestea există în Bahamas, Republica Dominicană, Jamaica și chiar la doar 144 de kilometri distanță, în Florida. Dacă este posibil să deții propria afacere și să ai dreptul de vot în jurul Cubei, de ce nu este posibil pentru tine în Cuba?”.

