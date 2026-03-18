Marco Rubio neagă că Statele Unite încearcă să-l răstoarne pe preşedintele Cubei

Secretarul de stat american Marco Rubio a negat, marţi, un articol din New York Times care susţinea că oficialii americani au cerut Cubei să-l înlăture pe preşedintele Miguel Diaz-Canel, conform AFP.

Într-un mesaj postat în cursul nopţii pe reţeaua X, Rubio a numit articolul „fals”, la fel ca „multe altele din mass-media” care se bazează pe „şarlatani şi mincinoşi ce pretind că sunt bine informaţi", notează Agerpres.

Ziarul a relatat luni că oficiali ai administraţiei Trump au cerut Cubei să-l înlăture pe preşedinte, perceput ca fiind rezistent la schimbare, dar fără să împingă totuşi spre o răsturnare completă a guvernului comunist.

Rubio nu a precizat dacă denunţă articolul în întregime sau doar anumite părţi.

Conform New York Times, unii oficiali americani îl consideră pe Diaz-Canel un lider intransigent, rezistent la schimbare, însă Statele Unite au evitat să emită un ultimatum prin care să-i ceară plecarea.

Secretarul de stat al SUA a declarat marţi că măsurile anunţate cu o zi înainte de guvernul de la Havana, care permit diasporei cubaneze să investească pe insulă şi să deţină afaceri private acolo, sunt departe de a fi suficiente.

El însuşi de origine cubaneză, Marco Rubio este un adversar ferm al regimului comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro în urma revoluţiei din 1959.

