Live TV

Marco Rubio neagă că Statele Unite încearcă să-l răstoarne pe preşedintele Cubei

Data publicării:
Secretarul american de Stat, Marco Rubio. Foto: Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio a negat, marţi, un articol din New York Times care susţinea că oficialii americani au cerut Cubei să-l înlăture pe preşedintele Miguel Diaz-Canel, conform AFP.

Într-un mesaj postat în cursul nopţii pe reţeaua X, Rubio a numit articolul „fals”, la fel ca „multe altele din mass-media” care se bazează pe „şarlatani şi mincinoşi ce pretind că sunt bine informaţi", notează Agerpres. 

Ziarul a relatat luni că oficiali ai administraţiei Trump au cerut Cubei să-l înlăture pe preşedinte, perceput ca fiind rezistent la schimbare, dar fără să împingă totuşi spre o răsturnare completă a guvernului comunist.

Rubio nu a precizat dacă denunţă articolul în întregime sau doar anumite părţi.

Conform New York Times, unii oficiali americani îl consideră pe Diaz-Canel un lider intransigent, rezistent la schimbare, însă Statele Unite au evitat să emită un ultimatum prin care să-i ceară plecarea.

Secretarul de stat al SUA a declarat marţi că măsurile anunţate cu o zi înainte de guvernul de la Havana, care permit diasporei cubaneze să investească pe insulă şi să deţină afaceri private acolo, sunt departe de a fi suficiente.

El însuşi de origine cubaneză, Marco Rubio este un adversar ferm al regimului comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro în urma revoluţiei din 1959.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Digi Sport
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Pești pe 19 martie 2026. Peștii învață să pună limite sănătoase, iar Gemenii își reorganizează...
Cancan
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
Adevărul
Bulgaria subvenționează benzina pentru șoferii cu venituri mici. Familiile cu două mașini primesc dublu
Playtech
Viteza perfectă pe autostradă pentru a consuma puțin carburant. Scazi cu 30% consumul
Digi FM
Titi Aur, reacție dură după accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer: „E complet ilegal și imoral!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Cum ajută Moscova Iranul să lovească ținte americane
Newsweek
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026